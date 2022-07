La taille du marché mondial IoT dans l’éducation devrait atteindre 25,42 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante d’apprentissage en ligne avancé parmi les établissements d’enseignement, qui permet aux étudiants de travailler à leur propre rythme tout au long du programme. Cela améliore l’expérience d’apprentissage et le taux d’achèvement des cours contribue à une meilleure évaluation des étudiants. Les instructeurs peuvent collecter des données sur les performances des élèves à l’aide de la technologie cloud, et l’IoT dans le secteur de l’éducation permet aux enseignants de partager et de collaborer des informations et des commentaires les uns avec les autres. L’augmentation des investissements des établissements d’enseignement pour obtenir un réseau efficace de transmission de données, de stockage de données et d’analyse de données afin d’améliorer l’écosystème d’apprentissage en ligne devrait stimuler la croissance de l’IdO dans le secteur de l’éducation.

IoT mondial dans la croissance des revenus du marché de l’éducation

l’croissance de l’IoT dans le marché de l’éducation. L’augmentation des initiatives des gouvernements de divers pays concernant le lancement de classes intelligentes devrait contribuer à de nouvelles avancées dans le secteur de l’éducation.

Cette étude s’appuie sur l’évolution de l’industrie pour déduire les tendances observées. Une augmentation significative du marché mondial est visible, ce qui promet l’expansion du marché dans les années à venir.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

IBM, Cisco Systems, Inc., Intel Corporation, Google, Amazon Web Services (AWS), Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung et SAP SE

Segments couverts par ce rapport sont les suivants :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) matériel de service solution



(Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Administration Gestion Système de gestion de l’apprentissage Gestion des salles de classe Surveillance Autres



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Institutions académiques Corporate



Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de l’IoT dans l’éducation.

L’étude sur le marché de l’IoT dans l’éducation intègre en outre le meilleur de la recherche primaire et secondaire pour estimer et vérifier l’état actuel de l’importation et de l’exportation, de la demande et de l’offre, de la puissance de consommation, de la capacité de dépense et du canal de distribution dans le monde.

L’étude d’intelligence professionnelle sur le marché de l’IoT dans l’éducation aborde certaines des plus questions critiques :

quelle sera la taille du marché en 2031 et quel taux de croissance connaîtra-t-il ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché de l’IoT dans l’éducation?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché de l’IoT dans l’éducation ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de l’IoT dans l’éducation?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

