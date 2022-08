La taille du marché mondial des transpondeurs satellites a atteint 17,76 milliards USD à un TCAC de 4,1 % en 2030 | Thaicom Public Company Limited, Embratel La

demande croissante de transpondeurs par satellite, en raison de l’utilisation croissante des systèmes de communication et de navigation par satellite par les forces de défense, devrait stimuler la croissance des revenus du

La taille du marché mondial des transpondeurs par satellite devrait atteindre 17,76 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 4,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance régulière des revenus du marché des transpondeurs par satellite peut être attribuée à la demande croissante de débit de données élevé parmi les clients. Cependant, l’exigence d’un investissement en capital élevé est une contrainte qui peut limiter la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les réseaux de communication par satellite se composent de terminaux d’utilisateurs, de satellites et de réseaux au sol qui assurent des fonctions de contrôle et d’interface. Les avantages d’un réseau de communication par satellite résident dans sa capacité à fournir aux utilisateurs des services de communication vocale, vidéo et de données dans des endroits où d’autres formes de réseaux terrestres peuvent ne pas être réalisables. Les avantages et les inconvénients de cette forme de communication dépendent fortement des configurations du satellite et du réseau. Les forces militaires de divers pays utilisent de plus en plus des ressources spatiales pour remplir leurs missions, et par conséquent, les technologies de communication par satellite sont devenues vitales pour les réseaux de communication afin d’assurer une connectivité ininterrompue, en particulier sur les champs de bataille.

Les communications par satellite offrent un large portefeuille de services à partir de solutions spécifiques à la mission basées sur les besoins des utilisateurs pour des systèmes complets de bout en bout, ainsi que des services et un support pour des capacités opérationnelles complètes. Les communications par satellite aident les forces de défense à surmonter plusieurs barrières géographiques pendant une guerre. En outre, il existe une demande croissante pour une meilleure navigation et de meilleures communications sur les terrains vallonnés et sur de longues distances, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Le système INSAT avec plus de 200 transpondeurs dans les bandes C, C étendue et Ku fournit des services pour les télécommunications, la télédiffusion, la collecte d’informations par satellite, les applications sociétales, les prévisions météorologiques, l’alerte aux catastrophes et les opérations de recherche et de sauvetage.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Eutelsat Communications SA, Intelsat SA, SKY Perfect JSAT Corporation, Thaicom Public Company Limited, Embratel, Arabsat, Singtel, Telesat, SES SA et Hispasat.

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche évalue la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance d’une année sur l’autre, l’analyse SWOT, et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport estime la taille du marché, la croissance du marché et fournit une prévision précise pour les segments clés du marché pour la période de prévision 2020-2028. Le rapport couvre également une analyse approfondie des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies de croissance et leurs plans d’expansion commerciale.

Le marché des transpondeurs satellites a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, des revenus. contribution et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Transpondeurs satellites.

Parmi

les segments de bande passante, le segment de la bande Ku devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision, en raison des applications des bandes Ku pour faciliter les communications à partir d’emplacements éloignés, tels que la Station spatiale internationale et également dans le réseau 5G. La technologie. La bande Ku est principalement utilisée pour les communications de données, de vidéo et de voix, et la préférence pour la bande Ku devrait encore augmenter avec la demande croissante d’applications et de connectivité à haut débit de données, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Parmi les segments d’application, le segment des communications commerciales représentait la plus grande part des revenus en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision, en raison du développement de nouvelles technologies satellitaires rentables, de la demande croissante de services de télécommunication et de la disponibilité de services efficaces et solutions technologiques réalisables. Les satellites ont trouvé des applications majeures dans les communications commerciales, qui comprennent la distribution vidéo, DTH, les services téléphoniques et de télécommunication hérités, l’OUTV, le service de données d’entreprise, les services de mobilité commerciale, les services d’accès par satellite à large bande et d’autres services par satellite qui offrent une utilisation commerciale dans les airs, communications maritimes et terrestres.

Le marché des transpondeurs satellite en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2021, en raison de la forte augmentation de la demande de services de télécommunications, tels que DTH, haut débit et OTT, entre autres, couplée à des avancées technologiques rapides et au développement de technologies innovantes. Les opérateurs de satellites de la région disposent d’une capacité prévisible en bande Ka pour fournir des services de télévision 4K-UHD et OTT à des fins de divertissement, ce qui attire les clients. Cela devrait stimuler la croissance des revenus du marché dans la région.

En janvier 2022, Eutelsat Communications et Intelsat, l’un des principaux fournisseurs de solutions Internet en Afrique, ont signé un accord pluriannuel représentant plusieurs centaines de Mbps pour répondre aux besoins de connectivité des entreprises, des institutions et des particuliers en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal. Dans le cadre de cet accord, Intelsat tirera parti de la couverture et de la portée inégalées d’Eutelsat Konnect, un satellite à haut débit de nouvelle génération, pour fournir un service Internet robuste et de haute qualité aux clients situés au-delà des limites de son infrastructure terrestre.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des transpondeurs satellites en fonction de la bande passante, des services, de l’application et de la région :

Bandwidth Outlook (Revenu, USD milliards ; 2019-2030)

Bande C Bande

Ku Bande

Ka Bande

K

Autres

Services Outlook (Revenus, USD Billion ; 2019-2030)

Leasing

Maintenance & Support

Autres

Application Outlook (Revenus, USD Billion ; 2019-2030)

Communications gouvernementales Communications

commerciales

Navigations

distance Détection

R&D

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient & Afrique Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



En conclusion, tous les aspects du marché des transpondeurs satellites sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

