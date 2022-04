La taille du marché mondial des produits de stockage d’outils devrait atteindre 3 558,5 millions de dollars américains d’ici 2027

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance des revenus du marché mondial des produits de stockage d’outils de 3014.1 millions de dollars US en 2021 à 3558.5 millions de dollars USd’ici 2027. Le marché devrait croître à un TCAC de 2.8% au cours de la période de prévision 2022-2027. Un stockage d’outils est un système ou une boîte de stockage qui est utilisé dans le but d’organiser, de transporter, de conserver, de protéger l’outil dans une boîte afin d’augmenter la productivité en l’organisant de manière organisée. En raison de la demande croissante de bricolage, de petites constructions et de réparations à domicile, les gens préfèrent avoir un ensemble de rangement d’outils à la maison. Par conséquent, les entreprises se concentrent sur l’offre de produits de stockage d’outils portables faciles à transporter et à déplacer n’importe où.

Sur la base du type de produit, le segment des boîtes de chantier détient la majeure partie en 2021 en raison de la variété des produits disponibles dans la catégorie. De plus, le segment des chariots à outils / chariots devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des produits de stockage d’outils en raison de ses applications dans diverses industries telles que le résidentiel, l’automobile, le jardinage et l’agriculture, entre autres. De plus, sur la base des applications, le segment de qualité professionnelle détient la plus grande part de marché en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande constante des produits sur le marché. De plus, en termes de canal de distribution, Le commerce électronique est le principal actionnaire du marché des produits de stockage d’outils en 2021 et devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité flexible de sa chaîne d’approvisionnement à travers le monde. En plus de cela, sur la base de l’industrie, l’industrie de la construction est le principal actionnaire du marché des produits de stockage d’outils en 2021.

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

L’augmentation de l’efficacité des travailleurs et l’adoption croissante des activités de bricolage stimuleront la croissance du marché mondial des produits de stockage d’outils au cours de la période de prévision. Les produits de stockage d’outils aident à transporter et à organiser les outils et sont également très bénéfiques pour tout type d’installation. Les outils non organisés peuvent contribuer à une perte de temps involontaire en les interrogeant ou en les localisant.

Les boîtes et sacs de rangement permettent une efficacité accrue pendant le travail. De plus, une quantité importante de temps et d’énergie peut être économisée lorsque les outils et les matériaux sont conservés dans l’ordre ou dans un endroit facilement accessible. De plus, la tendance croissante du bricolage sur les réseaux sociaux contribue de manière significative à la demande croissante de produits de stockage d’outils. Avec le monde technologique croissant et les progrès vers l’IA et l’automatisation, la croissance des marchés du bricolage semble croître progressivement, car la jeune population souhaite posséder ses propres kits d’outils et équipements.

Contraintes

La disponibilité d’alternatives à bas prix est un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’alternative aux coffres à outils et aux armoires est facilement disponible sur le marché à bas prix, comme les conteneurs de stockage en métal pour les outils, y compris les racks, les étagères, les seaux, les boîtes de chantier, les postes de travail portables, les chariots à outils/service et les armoires de cuisine/garage.

Occasion

Le nombre croissant de ménages devrait offrir une opportunité de croissance lucrative pour le marché des outils, qui devrait renforcer la demande de produits de stockage d’outils, compte tenu de leur stockage supérieur associé à la commodité et à la facilité d’utilisation.

Région du marché des produits de stockage d’outils Wise Insights

Marché des produits de stockage d’outils en Amérique du Nord – Les

États-Unis détiennent la majeure partie en termes de revenus sur le marché des produits de stockage d’outils en Amérique du Nord en 2021 et devraient également croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, en termes de type de produit, les boîtes de chantier détiennent la plus grande part de marché en 2021 en raison de la variété des produits disponibles dans la catégorie. Alors que les sacs à outils devraient projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des produits de stockage d’outils en Amérique du Nord .

Marché européen des produits de stockage d’ outils – L’

Allemagne devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen des produits de stockage d’outils au cours de la période de prévision. Alors que le Royaume-Uni détenait la majeure partie du marché européen en 2021 en raison de la présence d’acteurs de premier plan sur le marché. De plus, en termes d’application, le segment de qualité professionnelle détient la plus grande part de marché en 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande constante de produits sur le marché européen des produits de stockage d’outils.



Marché des produits de stockage d’outils en Asie-Pacifique – La Chine est la région détenant le plus d’actions sur le marché des produits de stockage d’outils en Asie-Pacifique en 2021 et devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car les industries de la construction et les industries manufacturières se développent rapidement dans la région, ce qui crée demande de produits de stockage d’outils sur le marché. De plus, sur la base du canal de distribution, le commerce électronique est le principal actionnaire du marché des produits de stockage d’outils en Asie-Pacifique en 2021 et devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité flexible de sa chaîne d’approvisionnement à travers le monde.

Marché des produits de stockage d’outils au Moyen-Orient

et en Afrique – Les Émirats arabes unis sont la région détenant le plus grand nombre d’actions en 2021 et devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, en termes d’industrie, l’industrie de la construction est le principal actionnaire du marché des produits de stockage d’outils MEA en 2021 et devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché des produits de stockage d’outils en Amérique du Sud – Le

Brésil devrait croître avec le TCAC le plus élevé du marché des produits de stockage d’outils en Amérique du Sud au cours de la période de prévision. En outre, en fonction du type de produit, le segment des boîtes de chantier détient la majeure partie en 2021 du marché des produits de stockage d’outils en Amérique du Sud .

Marché mondial des produits de stockage d’outils : portée du rapport

Taparia, Apex Tools Group, K-Tool International, Huot Manufacturing, Stahlwille,

SAM Outillage et Prokit’s Industries entre autres Segments couverts Par type de produit, par application, par canal de distribution, par industrie, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des produits de stockage d’outils est hautement concurrentiel afin d’accroître leur présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des produits de stockage d’outils figurent Stanley Black & Decker, Techtronic Industries, Snap-on Inc., Griffon Corporation, Taparia, Apex Tools Group, K-Tool International, Huot Manufacturing, Stahlwille, SAM Outillage et Prokit’s Industries entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des produits de stockage d’outils est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du canal de distribution, de l’industrie et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des produits de stockage d’outils sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial des produits de stockage d’outils :

Par type de produit, le segment du marché mondial des produits de stockage d’outils est sous-segmenté en:

– Boîtes de chantier (organisateurs d’outils)

– Sacs à outils

– Ceintures et pochettes

– Coffres et armoires

– Chariots / chariots à outils (unités mobiles)

– Accessoires

Par segment d’application du marché mondial des produits de stockage d’outils est sous-segmenté en:

– Qualité professionnelle

– Qualité grand public

Par canal de distribution, le segment du marché mondial des produits de stockage d’outils est sous-segmenté en :

– Ventes directes (B2B)

– Distributeurs en gros

– Magasins

de détail – Quincailleries

– Centres d’accueil

– Commerce électronique

Par segment industriel du marché mondial des produits de stockage d’outils est sous-segmenté en:

– Résidentiel (particuliers)

– Automobile

– Métiers (menuiserie, électricité, plomberie)

– Construction

– Jardinage et agriculture

– Aviation

– Industrie lourde

– Ateliers d’usinage

– Mines, pétrole & Gaz

– Médical

– MRO (maintenance, réparation et révisions)

– Chemin de fer

– Fabrication

Par région, le segment du marché mondial des produits de stockage d’outils est sous-segmenté en :

– Amérique du Nord

– États-Unis

– Canada

– Mexique

– Europe

– Royaume-Uni

– Allemagne

– France

– Italie

– Russie

– Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

– Chine

– Inde

– Japon

– Corée du Sud

– Australie et Nouvelle-Zélande

– Reste de l’Asie-Pacifique

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

– Émirats arabes unis

– Arabie saoudite

– Afrique du Sud

– Égypte

– Reste de la MEA

– Amérique du Sud

– Argentine

– Brésil

– Reste de l’Amérique du Sud

