La taille du marché mondial des produits de blanchiment des dents devrait atteindre 8 316,50 millions USD d’ici 2030 | CAGR : 6,03 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des produits de blanchiment des dents, passant de 4998.05 millions de dollars US en 2021 à 8316.50 millions de dollars USd’ici 2030. Le marché devrait croître à un TCAC de 6.03 % au cours de la période de prévision 2022-2030. Le blanchiment des dents est également connu sous le nom de blanchiment cosmétique des dents et c’est l’opération de dentisterie esthétique la plus courante car il améliore l’apparence des dents tachées ou décolorées. Pour des dents plus blanches, l’oxydation décompose les substances colorantes au plus profond des pores de l’émail. Les dentistes utilisent des substances blanchissantes qui sont plus puissantes que les options en vente libre et sont soigneusement développées pour réduire la sensibilité des dents. Ces dernières années, les poudres de charbon actif sont devenues assez populaires. Ils sont utilisés pour gratter les taches avec une brosse à dents. Pendant des décennies, les plateaux et les bandes de blanchiment ont été la norme de l’industrie et ils utilisent généralement du carbamide ou du peroxyde d’hydrogène. En outre,

Sur la base de la solution, on estime que le segment fournitures/matériel projette la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de produits tels que les gels, les poudres et le dentifrice, entre autres, pour le blanchiment des dents. De plus, en termes de composition, le segment de la glycérine devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision car il est beaucoup utilisé pour empêcher le dessèchement des dents. De plus, sur la base de l’option de traitement, le segment des kits à emporter distribués par des professionnels détient la majeure partie du marché mondial des produits de blanchiment des dents en 2021. En plus de cela, le canal de vente du segment en ligne devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la facilité et une accessibilité rapide par achat en ligne. En outre, Le segment des ménages a dominé le marché en 2021 en raison de l’adoption croissante de produits de blanchiment des dents à domicile. Alors que, selon la région,L’ Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des produits de blanchiment des dents en 2021 grâce à une connaissance accrue de l’esthétique dentaire et à la présence de diverses usines de fabrication d’acteurs du marché dans la région Asie-Pacifique .

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

La prise de conscience et la sensibilisation croissantes à la santé et à l’hygiène bucco-dentaires et l’influence croissante des médias sociaux sur l’esthétique stimuleront le marché mondial des produits de blanchiment des dents au cours de la période de prévision. En outre, la disponibilité facile de produits de blanchiment des dents tels que le dentifrice et les gels via une plate-forme en ligne et hors ligne stimule encore la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques ont apporté un éventail d’options pour le marché du blanchiment des dents, ce qui élargit encore le choix des consommateurs et renforce l’intérêt des consommateurs pour les pratiques dentaires esthétiques. De plus, les consommateurs sont de plus en plus conscients d’avoir un sourire plus sain et plus blanc afin d’ajouter du charme à leur personnalité, ce qui augmente la conscience de la santé et de l’hygiène bucco-dentaire. De plus, les médias sociaux agissent comme une grande force d’impact dans la société moderne. Interactions sociales à travers des photos, les vidéos attirent l’attention des consommateurs sur l’apparence dentaire. L’apparence dentaire est une caractéristique importante pour déterminer l’attractivité d’un visage et joue donc un rôle clé dans les interactions sociales humaines.

Contraintes

Les restrictions sur l’utilisation des produits de blanchiment des dents sont un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision. Alors que les produits de blanchiment des dents ont commencé à gagner en popularité parmi la population, plusieurs régimes réglementaires sont imposés dans le monde entier pour leur utilisation. Un large éventail de produits de blanchiment des dents fabriqués sont soumis à des pratiques restreintes en ce qui concerne leur vente par les fabricants et les marques. Les restrictions s’appliquent à la vente ou à la distribution de produits de blanchiment entrant dans la fabrication de produits de blanchiment des dents. Par exemple, l’utilisation de peroxyde d’hydrogène est limitée à une quantité spécifique qui peut être vendue ouvertement.

Analyse régionale

Les États-Unis détiennent une part importante en termes de revenus sur le marché nord-américain des produits de blanchiment des dents en 2021

Les États-Unis ont dominé le marché des produits de blanchiment des dents en Amérique du Nord en 2021 en raison de la demande croissante de produits de blanchiment des dents innovants et technologiquement avancés dans la région. Alors que le Mexique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des pratiques de santé et d’hygiène bucco-dentaires. En termes de canal de vente, le segment en ligne devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’accessibilité facile et rapide par achat en ligne via les sites de commerce électronique et de marque.

L’ Italie devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen des produits de blanchiment des dents au cours de la période de prévision

L’ Italie devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En termes d’option de traitement, le segment des kits à emporter distribués par des professionnels détient la part de marché la plus élevée sur le marché européen des produits de blanchiment des dents en raison de leur demande croissante.

La Chine est la région détenant la plus grande part du marché des produits de blanchiment des dents en Asie-Pacifique

La Chine détient la majeure partie du marché de l’ Asie-Pacifique en 2021 en raison d’une connaissance accrue de l’esthétique dentaire et de la présence de diverses usines de fabrication d’acteurs du marché dans la région. Alors que l’Inde devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des produits de blanchiment des dents en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. De plus, le segment des ménages devrait croître avec la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de produits de blanchiment des dents à domicile.

L’Afrique du Sud est la région détenant le plus d’actions sur le marché des produits de blanchiment des dents MEA en 2021

L’Afrique du Sud devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des produits de blanchiment des dents MEA au cours de la période de prévision. En outre, il détient la majeure partie du marché des produits de blanchiment des dents MEA en 2021. En termes de segment de solution, les fournitures/matériaux devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de produits tels que les gels, les poudres, rayures et dentifrice entre autres pour le blanchiment des dents.

Le Brésil devrait croître avec le TCAC le plus élevé du marché des produits de blanchiment des dents en Amérique du Sud au cours de la période de prévision

Le Brésil détenait la majeure partie du marché des produits de blanchiment des dents en Amérique du Sud en 2021. En outre, il devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché sud-américain au cours de la période de prévision. De plus, sur la base de la composition, le peroxyde d’hydrogène domine le marché des produits de blanchiment des dents en raison de ses propriétés nettoyantes.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des produits de blanchiment des dents est hautement concurrentiel afin d’accroître leur présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des produits de blanchiment des dents figurent Colgate Palmolive, Unilever, GloxosmithKline Inc., Proctor & Gamble et Johnson & Johnson, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des produits de blanchiment des dents est segmenté en fonction de la solution, de la composition, de l’option de traitement, du canal de vente, de l’utilisateur final et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des produits de blanchiment des dents sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial des produits de blanchiment des dents :

Par segment de solution du marché mondial des produits de blanchiment des dents est sous-segmenté en: Fournitures/Matériel Poudre Bandes Rinçages Gélules Soie Dentifrice Chewing-gum sans sucre Équipement/Appareil Brosse à dents Stylo de blanchiment des dents Polissoir à dents nettoyant blanchissant Appareil de blanchiment des dents Accélérateur de blanchiment des dents LED

Par composition, le segment du marché mondial des produits de blanchiment des dents est sous-segmenté en: Peroxyde d’hydrogène Carbopol Glycérine Autres

Par option de traitement, le segment du marché mondial des produits de blanchiment des dents est sous-segmenté en: Blanchiment en cabinet Kits à emporter distribués par des professionnels Produits en vente libre

Par segment de canal de vente du marché mondial des produits de blanchiment des dents est sous-segmenté en: Hors ligne Magasins médicaux Supermarchés Autres En ligne Commerce électronique Site Web de la marque

Par segment d’utilisateur final du marché mondial des produits de blanchiment des dents est sous-segmenté en: Dentiste (usage clinique) Ménage Des gamins Adultes Vieillesse

Le segment par région du marché mondial des produits de blanchiment des dents est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Malaisie Singapour Thaïlande Philippines Indonésie Viêt Nam Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique latine



