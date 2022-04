La taille du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique atteindra 1 014 millions de dollars d’ici 2027|TCAC : 32,1 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique de 191.1 millions de dollars US en 2021 à 1 014 millions de dollars USd’ici 2027. Le marché devrait croître à un TCAC de 32.1% au cours de la période de prévision 2022-2027. Les nanotubes de carbone à paroi unique sont définis comme une nanostructure cylindrique unidimensionnelle de molécules de carbone qui sont des allotropes de carbone en forme qui ont une surface et un rapport d’aspect élevés. Les applications des nanotubes de carbone à paroi unique sont largement utilisées dans diverses industries, notamment l’aérospatiale et la défense, les polymères, l’électricité et l’électronique, l’énergie, le sport, l’automobile et la chimie, entre autres, en raison de leurs propriétés électriques, thermiques et physiques. Les NTC ou leurs dérivés présentent d’excellentes propriétés électriques pour une utilisation dans les matériaux de base tels que les polymères et les renforts. De plus, les NTC offrent un potentiel lucratif d’utilisation dans les applications électriques et électroniques telles que le photovoltaïque, les capteurs, les dispositifs à semi-conducteurs,

Sur la base du type, on estime que le segment des nanotubes de carbone sous forme de fauteuil a la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Alors que les nanotubes de carbone de forme chirale devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, sur la base du processus de synthèse, le segment du dépôt chimique en phase vapeur a dominé le marché en 2021. Alors que le monoxyde de carbone à haute pression devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, en termes d’application, on estime que le segment des composites polymères conducteurs détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de polymères dans les secteurs de la construction et de l’automobile. De plus, par les utilisateurs finaux, Le segment biomédical devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation des NTC dans les systèmes biologiques qui apporte des progrès dans la science médicale, en particulier dans les diagnostics, la biodétection, l’administration de médicaments et les traitements des maladies. De plus, selon la région,L’ Asie-Pacifique devrait projeter la part et le TCAC les plus élevés sur le marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique.

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

La croissance de la demande de SWCNT dans les industries d’utilisation finale et l’augmentation de la demande de sources d’énergie renouvelables stimuleront le marché au cours de la période de prévision. Les NTC présentent des propriétés physico-chimiques remarquables telles que la conductivité électrique, optique et thermique ; haute résistance à la traction; et la réactivité chimique, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. En outre, les plastiques conducteurs à base de nanotubes de carbone ont été largement utilisés dans l’industrie électronique pour la protection et la prévention des décharges électrostatiques. De plus, l’augmentation des préoccupations environnementales due à l’augmentation de l’utilisation des produits pétroliers et du charbon en tant que source d’énergie majeure a accru l’adoption des sources d’énergie renouvelables, alimentant ainsi l’adoption des NTC dans ces industries.

Contraintes

Les défis de la mise à l’échelle de la production, les prix élevés qui en résultent et l’augmentation de la demande de nanotubes inorganiques et de nitrure de bore sont les principaux facteurs de restriction auxquels SWCNT est confronté, ce qui entrave la croissance du marché. Le coût élevé de la préparation de conditions appropriées pour la croissance des nanotubes de carbone et ses contraintes ultimes de mise à l’échelle commerciale augmentent les coûts de production des nanotubes de carbone. Par conséquent, le coût élevé des SWCNT a limité leur pénétration dans les industries, ce qui devrait nuire à la croissance du marché mondial des nanotubes de carbone. De plus, l’adoption généralisée du nitrure inorganique et de bore devrait limiter la croissance du marché des nanotubes de carbone à l’avenir.

Les tendances

Des facteurs tels que les applications biomédicales des nanotubes de carbone , la commercialisation des transistors CNT et l’augmentation de la portée des applications des nanotubes de carbone grâce à la R&D devraient offrir des tendances lucratives sur le marché mondial des nanotubes de carbone.

Analyse régionale

Les États-Unis détiennent une part importante en termes de revenus sur le marché nord-américain des nanotubes de carbone à paroi unique en 2021

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des nanotubes de carbone à paroi unique en 2021. Alors que le Mexique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché nord-américain au cours de la période de prévision. Sur la base des utilisateurs finaux, le segment de l’électronique et des semi-conducteurs génère la majorité des revenus de l’industrie des nanotubes de carbone à paroi unique en Amérique du Nord en 2021 en raison de l’utilisation des SWCNT dans le secteur de l’énergie. De plus, le segment des applications des composites polymères conducteurs a contribué à la majeure partie du marché nord-américain en 2021.

La Pologne devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen des nanotubes de carbone à paroi unique au cours de la période de prévision

L’ Allemagne détient une part importante en termes de revenus sur le marché en 2021. Alors que la Pologne devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Selon les utilisateurs finaux, le segment biomédical devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation des NTC dans les systèmes biologiques qui apporte des progrès dans la science médicale, en particulier dans les diagnostics, la biodétection, l’administration de médicaments et les traitements des maladies. De plus, sur la base du processus de synthèse, le segment du dépôt chimique en phase vapeur a dominé le marché européen des nanotubes de carbone à paroi unique en 2021.

La Chine détenait la majeure partie du marché Asie-Pacifique des nanotubes de carbone à paroi unique en 2021

Sur la base des pays, la Chine détenait la majeure partie du marché APAC en 2021. Alors que le Japon devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des nanotubes de carbone à paroi unique APAC au cours de la période de prévision en raison de la présence d’acteurs clés du marché et de l’utilisation finale. industries telles que l’électricité et l’électronique et l’automobile sur le marché. De plus, en fonction du type, on estime que le segment des nanotubes de carbone sous forme de fauteuil a la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision.

L’Afrique du Sud devrait détenir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des nanotubes de carbone à paroi unique MEA

Selon les pays, l’Afrique du Sud devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des nanotubes de carbone à paroi unique MEA au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de construction dans la région. Alors que le reste de la MEA détenait la majeure partie du marché des nanotubes de carbone à paroi unique au Moyen-Orient et en Afrique en 2021. De plus, les applications de capteurs devraient projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le Brésil détenait la majeure partie du marché des nanotubes de carbone à paroi unique en Amérique du Sud en 2021

L’Argentine devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché des nanotubes de carbone à paroi unique en Amérique du Sud au cours de la période de prévision. Alors que le Brésil a dominé le marché en 2021. Sur la base du processus de synthèse, le segment du dépôt chimique en phase vapeur a dominé le marché en 2021. Alors que le monoxyde de carbone à haute pression devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique est hautement concurrentiel afin d’accroître leur présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique figurent OCSiAl, Thomas Swan & Co. Ltd, KH Chemicals, Cnano Technology Limited, Continental Carbon Nanotechnologies, Inc, Zeon et Chasm, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique est segmenté en fonction du type, du processus de synthèse, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique :

Par type, le segment du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique est sous-segmenté en: Fauteuil Form Carbon Nanotube Nanotube de carbone en forme de zigzag Nanotube de carbone de forme chirale

Par segment de processus de synthèse du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique est sous-segmenté en: Décharge d’arc Ablation au laser Dépôt chimique en phase vapeur Monoxyde de carbone à haute pression Autres

Le segment par application du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique est sous-segmenté en: Adhésifs conducteurs Composites polymères conducteurs Plastiques ignifuges Électrodes de batterie Li-ion Composites à matrice métallique Composites polymères structuraux Applications de capteur Autres

Par segment d’utilisateur final du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique est sous-segmenté en: Aéronautique & Défense Automobile Électronique et semi-conducteurs Énergie Produits chimiques Articles de sport et produits de loisirs Biomédical Autres applications industrielles

Le segment par région du marché mondial des nanotubes de carbone à paroi unique est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



