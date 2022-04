La taille du marché mondial des moulinets de pêche devrait atteindre 5 075,5 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 4,6 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des moulinets de pêche, passant de 3 883 millions de dollars américains en 2021 à 5 075.5 millions de dollars américains.d’ici 2027. Le marché devrait croître à un TCAC de 4.6% au cours de la période de prévision 2022-2027. Un moulinet de pêche est un appareil qui utilise une bobine montée sur un axe pour déployer et récupérer du fil de pêche. Bien que certains moulinets spécialisés soient fixés directement aux plats-bords ou aux tableaux arrière des bateaux, ils sont couramment utilisés en conjonction avec une canne à pêche. Le marché des équipements de pêche comprend essentiellement des appâts, des mouches, des outils et des pinces, des leurres, des hameçons, des plombs, des bennes et des émerillons, des moulinets, des plombs, des anneaux et des cannes. De plus, avec la montée en puissance de l’innovation dans les moulinets et les équipements de pêche, le marché a connu une croissance rapide au cours de la période de prévision.

Sur la base du type de moulinet, le segment des moulinets à tambour détient la majeure partie en 2021. Alors que le segment des moulinets électriques devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des moulinets de pêche en raison de ses fonctionnalités faciles à utiliser. De plus, sur la base du mécanisme de moulinet, le segment des moulinets à entraînement direct détient la plus grande part de marché sur le marché mondial des moulinets de pêche en 2021. Alors que le segment des moulinets anti-retour devrait détenir le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des moulinets de pêche au cours de la période de prévision. . De plus, en termes de fourchette de prix, la fourchette de prix inférieure à 100 $ US domine le marché en 2021. Alors que le prix entre 100 $ US-500 devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, par canal de vente, le segment hors ligne détient la plus grande part de marché en 2021. Alors que le segment en ligne devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation significative du nombre d’utilisateurs Internet et mobiles sur les marchés émergents. De plus, en termes d’application, le segment de la pêche en eau douce détient la plus grande part de marché en 2021. Alors que le segment de la pêche en eau salée devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

La popularité croissante des activités récréatives telles que la pêche à la mouche, la pêche sportive, la pêche aux appâts, etc., parmi la génération Y et la sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits du poisson pour la santé stimuleront le marché mondial des moulinets de pêche au cours de la période de prévision. La génération Y est la génération la plus préoccupée par les produits alimentaires naturels et éthiques, ce qui les oblige à chasser davantage, entraînant ainsi la croissance du marché des moulinets de pêche. De plus, la sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits du poisson pour la santé, tels que les vitamines, les protéines et d’autres quantités, crée une forte demande pour le marché des moulinets de pêche. C’est l’une des meilleures sources d’acides gras oméga-3 à longue chaîne, d’acide eicosapentaénoïque (EPA) et d’acide docosahexaénoïque (DHA), qui est un élément essentiel de l’alimentation humaine.

Contraintes

L’épuisement des espèces marines est un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de fruits de mer et de poissons biologiques est le principal facteur clé qui épuise les espèces marines, ce qui freine la croissance du marché. La surpêche est un processus de capture de poissons de la mer à des taux trop élevés où les stocks de poissons deviennent trop épuisés pour se reconstituer.

Occasion

La pénétration du commerce électronique a changé la façon dont chaque entreprise est exécutée à travers le monde, elle est devenue un élément crucial de l’industrie de la livraison internationale alors que la pénétration d’Internet et l’adoption des smartphones augmentent dans la gamme de prix personnelle et commerciale. Par conséquent, la demande de moulinet de pêche acquiert un potentiel de croissance élevé sur le marché du commerce électronique, car elle attire les consommateurs qui préfèrent faire leurs achats en ligne en bonne santé.

Marché des moulinets de pêche Country Wise Insights

Marché des moulinets de pêche en Amérique du Nord-

Les États-Unis détiennent la part la plus importante en termes de revenus sur le marché des moulinets de pêche en Amérique du Nord en 2021 en raison de la popularité croissante des activités de pêche telles que la pêche sur glace, la pêche sportive, etc., dans cette région. Alors que le Mexique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché des moulinets de pêche en Europe-

La Pologne devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen des moulinets de pêche au cours de la période de prévision. Alors que la Russie détenait la majeure partie du marché européen en 2021 en raison de la présence d’acteurs de premier plan et de l’adoption croissante de lancements de nouveaux produits et d’innovations dans les bobines existantes.

Marché des moulinets de pêche en Asie-Pacifique-

La Chine est la région détenant la plus grande part du marché Asie-Pacifique des moulinets de pêche en 2021 . Tandis que l’Inde devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de destinations de pêche au gros abordables dans cette région. De plus, basé sur le mécanisme de bobine, le segment à entraînement direct a contribué à la majeure partie du marché de l’ Asie-Pacifique . Où, le mécanisme de bobine anti-retour en Asie-Pacifique se développe au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché des moulinets de pêche en Océanie-

L’Australie devrait détenir la plus grande part tandis que la Nouvelle-Zélande devrait connaître le TCAC le plus élevé sur le marché des moulinets de pêche en Océanie au cours de la période de prévision. De plus, sur la base du segment d’application, la pêche en eau douce a représenté la majeure partie du marché des moulinets de pêche en Océanie. Où, la pêche en eau salée devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Reste du marché mondial des moulinets de pêche-

L’Amérique du Sud devrait croître avec le TCAC le plus élevé du marché des moulinets de pêche ROW au cours de la période de prévision. En outre, l’Amérique du Sud détenait la majeure partie du marché ROW en 2021. En outre, sur la base du canal, le canal hors ligne détient la majeure partie du marché des moulinets de pêche ROW et, en outre, le canal en ligne devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. .

Stratégies adoptées par les acteurs clés du marché mondial des moulinets de pêche

Abu Garcia est une entreprise de moulinets et d’équipements de pêche, anciennement connue sous le nom d’AB Urfabriken. La société se concentre principalement sur l’exploration et la fabrication de produits innovants. La société reste fermement engagée à maintenir sa position de leader de l’industrie en fournissant aux pêcheurs du monde entier la plus haute qualité.

Florida Fishing Products est une société basée en Floride qui fournit des produits de pêche et des lunettes de soleil. L’entreprise se concentre sur la fourniture de produits de pêche de haute qualité à un prix abordable. De plus, il s’engage à promouvoir la gestion responsable des pêches ainsi qu’à créer une culture de pêcheurs soucieux de la conservation pour les générations à venir.

Shimano Inc. est une société basée au Japon qui fournit des vélos et des produits de pêche et opère à l’échelle mondiale. L’entreprise se concentre sur le développement de produits et fournit des solutions innovantes dans le domaine des produits de pêche et des vélos. Il met l’accent sur la présence mondiale en fournissant des produits de qualité et respectueux de l’environnement.

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des moulinets de pêche est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des moulinets de pêche figurent Abu Garcia , Alvey Reels , Daiwa Corporation, Elec-Tra-Mate, Florida Fishing Products, Hooker Electric Inc., Mitchell Reel Co., Shimano Inc., Shakespeare Company. LLC, Zebco, Pokee Fishing, Cabela’s Inc. et AFTCO Mfg entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des moulinets de pêche est segmenté en fonction du type de moulinet, du mécanisme de moulinet, de la fourchette de prix, du canal de vente, de l’application et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des moulinets de pêche sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial des moulinets de pêche :

Par type de moulinet, le segment du marché mondial des moulinets de pêche est sous-segmenté en:





Moulinets Spincast Moulinets Spinning Moulinets Baitcast Moulinet Baitcasting rond Moulinet Baitcasting à profil bas



Bobine électrique Moulinet de pêche à la mouche Moulinets en mer Autres





Le segment Par mécanisme de moulinet du marché mondial des moulinets de pêche est sous-segmenté en:





Moulinet à entraînement direct Moulinet anti-retour





Le segment par gamme de prix du marché mondial des moulinets de pêche est sous-segmenté en:





< 100 USD 100 à 500 USD 500 à 1 500 USD > 1 500 USD





Par canal de vente, le segment du marché mondial des moulinets de pêche est sous-segmenté en:





Hors ligne



Magasins de sport Magasins départementaux



En ligne



Sites de commerce électronique





Le segment par application du marché mondial des moulinets de pêche est sous-segmenté en:





Pêche en eau douce Pêche en eau salée



Le segment par région du marché mondial des moulinets de pêche est sous-segmenté en:

Amérique du Nord ca Les Etats Unis Canada Mexique



L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe



Asie-Pacifique Chine Inde Japon ASEAN Océanie Australie Nouvelle-Zélande Reste de l’Océanie



Reste de l’Asie-Pacifique



Reste du monde



Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA



Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



