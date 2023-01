La taille du marché mondial des aliments pour bébés atteindra 5,78 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 50,34 %.

Le rapport sur le marché des aliments pour bébés aide à prendre des décisions éclairées, comme l’identification de nouvelles possibilités de lancement de produits avant d’investir du temps et du budget dans de nouvelles entreprises. Un rapport d’étude de marché est un élément essentiel de la formulation d’une stratégie marketing. Un bon rapport d’étude de marché peut vous aider à clarifier vos efforts de marketing, y compris comprendre les besoins de votre public cible, comprendre les messages clés que vous devez transmettre et comment vous voulez qu’ils soient communiqués, comprendre votre environnement commercial, vos clients et leurs besoins et préférences.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des aliments pour bébés atteindra 33,3 milliards de dollars en 2021 et 50,34 milliards de dollars en 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par les analyses de l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Aperçu du marché:-

La bouillie pour bébé est une purée onctueuse de fruits, de légumes et de céréales pour les enfants de 4 mois à 2 ans. Il est considéré comme un substitut idéal du lait maternel car il contient des nutriments essentiels qui aident votre bébé à grandir. Les aliments pour bébés sont la principale source de nutrition pour les bébés car ils n’ont pas les muscles et les dents nécessaires pour mastiquer correctement. Au fil des ans, les parents se sont tournés vers les aliments emballés pour plus de commodité et une meilleure nutrition.

Les parents attendent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées en matière de nutrition infantile. Les principaux acteurs du marché améliorent constamment leurs produits pour les rendre plus attrayants pour les parents et les bébés. Ce marché devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché des aliments pour bébés sont :

Nestlé (Suisse)

Danon (France)

Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Abbott (États-Unis)

Chine Feihe Co., Ltd. (Chine)

Sibao (Allemagne)

Kraft Heinz (États-Unis)

Hero Group (Suisse)

Yili Industrial Group Co., Ltd. (Chine)

Cupid Corporation (Japon)

Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas)

développement récent

Kraft Heinz Company lance des aliments pour bébés à base de plantes en avril 2021, fournissant des aliments végétaliens de qualité supérieure pour les bébés. La gamme comprend trois produits : pâtes avec sauce aux haricots et aux carottes, pommes de terre rôties aux haricots verts et aux pois, et risotto aux pois chiches et à la courge.

Nestlé entrera sur le marché des aliments surgelés pour bébés en novembre 2020. Fresh Full Start est une gamme d’aliments biologiques à ingrédient unique fabriqués à partir d’un bol de légumes et de grains entiers. Ce produit est disponible en 5 combinaisons de légumes.

Cet investissement dans la recherche donne accès à des informations sur :

Marché des aliments pour bébés [Global – Par région]

Segmentation au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique]

Taille du marché par pays [Principaux pays avec de grandes parts de marché]

Part de marché et revenus/revenus des acteurs clés

Tendance marché : Nouvelle technologie/nouveau produit/entreprise, analyse PESTEL, analyse SWOT, analyse des 5 forces de Porter, etc.

la taille du marché)

Taille du marché par application/industrie

Prévision/Prévision du marché

Ce rapport fournit des informations sur les statistiques suivantes :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des aliments pour bébés.

Développement de produits/Innovation : Détails des technologies à venir, des activités de R&D et des lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : Une évaluation détaillée des stratégies de marché, de la géographie et des segments d’activité des principaux acteurs du marché.

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché dans différents segments dans différentes régions.

Diversification du marché : informations complètes sur les nouveaux produits, les territoires inexploités, les développements récents et les investissements sur le marché des aliments pour bébés.

Index : marché des aliments pour bébés

1. Première

2 Segmentation du marché

3 résumé

Plan de 4 étages

5 Aperçu du marché

6 Marché des aliments pour bébés, par type de produit

7 Types de marché des aliments pour bébés

8 Marché des aliments pour bébés

9 Marché des aliments pour bébés par mode

10 Marché des aliments pour bébés, par utilisateur final

12 Marché des aliments pour bébés par région

12 Aperçu du marché des aliments pour bébés et de la société

13 Analyse SWOT

14 Profil de l’entreprise

