La taille du marché, la part, le taux de croissance de l’industrie, la demande et les prévisions de revenus du dépistage à contenu élevé atteindront 2,63 milliards USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude approfondie intitulée « High Content Screening Market » Garanti que vous serez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché grâce à ses informations et analyses complètes du marché, permettant ainsi de survivre et de réussir dans le marché est simplifié. Le rapport d’étude de marché sur le filtrage à haut contenu est composé d’innombrables facteurs influençant le marché, y compris les informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les clés Opportunités, perspectives de la technologie et des applications, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise et profils d’entreprise clés. De plus, les entreprises peuvent avoir un aperçu de la croissance des bénéfices et des plans de développement durable grâce à ce rapport.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché du dépistage à haut contenu était évalué à 1,1 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,63 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Téléchargez un exemple exclusif de rapport PDF (avec tous les graphiques pertinents) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-high-content-screening-market

Analyse et aperçu du marché du filtrage à haut contenu:

Le criblage à haut contenu (HCS), également connu sous le nom d’analyse à haut contenu, est une méthode d’analyse microscopique automatisée qui combine des outils de visualisation pour extraire des données quantitatives à partir de populations cellulaires. L’imagerie par fluorescence analyse de nombreuses caractéristiques biochimiques et physiques des cellules de l’échantillon. Il combine la biologie cellulaire moderne, la cytométrie en flux et la manipulation robotique. Cela facilite la découverte de médicaments, l’analyse multivariée des médicaments et les études de toxicité tout en utilisant des robots, des détecteurs et des logiciels pour garder une trace de tout.

Le marché du filtrage à haut contenu devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Examinez un grand nombre de candidats thérapeutiques potentiels dans le cadre d’une étude de toxicité traditionnelle. Ce processus est coûteux, prend du temps et a un faible taux de réussite. Par conséquent, les sociétés pharmaceutiques utilisent des systèmes de dépistage à haut contenu (HCS) pour détecter la toxicité potentielle des produits chimiques et des substances complexes afin d’améliorer les tests de toxicité in vitro en réduisant le temps et les coûts.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du filtrage à haut contenu sont Cytiva (États-Unis), PerkinElmer Inc. (États-Unis), BioTek Instruments, Inc. (États-Unis), Tecan Trading AG (Suisse), Yokogawa Electric Corporation (Japon), Thorlabs, Inc. (États-Unis), Molecular Devices, LLC (États-Unis), Olympus Corporation (Japon), Essen BioScience (Royaume-Uni), Evotec AG (Allemagne), Genedata AG (Suisse), Cell Signaling Technology, Inc. (États-Unis), Sysmex Middle East FZ-LLC (EAU), arivis AG (Allemagne), AXXAM SpA (Italie), Danaher (États-Unis), Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis), BD (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis) , Merck KGaA (Allemagne), etc.

Dynamique du marché du filtrage de contenu élevé

chauffeur

Le besoin accru de contrôle des coûts dans la R&D pharmaceutique stimulera la croissance du marché

Les coûts élevés et les longs délais de développement des médicaments obligent les sociétés pharmaceutiques à repenser leurs dépenses de R&D. Les sociétés pharmaceutiques utilisent des solutions HCS pour tester la toxicité potentielle des produits chimiques et des substances complexes afin d’améliorer les tests de toxicité in vitro en réduisant le temps et les coûts. Cela fait avancer le marché du filtrage à haut contenu et devrait être un moteur majeur pour l’industrie au cours de la période de prévision.

La prévalence croissante des maladies neurodégénératives stimulera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision

L’une des principales raisons de l’expansion du marché est la prévalence croissante des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson dans le monde.

De plus, le nombre croissant d’applications du HCS dans la recherche en sciences de la vie sera un facteur majeur influençant la croissance du marché du criblage à haut contenu. Pendant ce temps, l’urbanisation croissante et l’augmentation de la population gériatrique sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché du dépistage à haut contenu. De plus, l’évolution des modes de vie et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché du dépistage à haut contenu. Un autre facteur important qui atténue le taux de croissance élevé du filtrage de contenu est l’intérêt croissant des fabricants pour l’adoption de technologies avancées.

Chance

Le nombre croissant de CRO offrant des services HCS augmentera le nombre d’opportunités de marché au cours de la période de prévision

En outre, le nombre croissant de CRO offrant des services HCS offrira des opportunités favorables à la croissance du marché du filtrage de contenu élevé. Alors que la demande HCS pour les fournisseurs de services externalisés augmente, de plus en plus d’ORC proposent des services HCS. Ceci, à son tour, présente des opportunités d’expansion du marché HCS.

En outre, l’augmentation du financement gouvernemental et des investissements en capital-risque dans les marchés développés et le nombre croissant de marchés émergents offriront en outre des opportunités favorables à la croissance du marché du filtrage à haut contenu au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis du marché mondial du filtrage à haut contenu

La baisse de l’adoption des instruments HCS en raison des prix élevés entravera le taux de croissance du marché

La diminution de l’adoption des instruments HCS en raison du prix élevé entravera le taux de croissance du marché. Les instruments HCS sont plus chers car ils ont des fonctionnalités et des capacités plus avancées pour l’imagerie et l’analyse cellulaires. De plus, le coût total de possession de ces instruments augmente en raison des coûts de maintenance et de divers frais généraux supplémentaires. En raison de leur coût élevé, les dispositifs HCS ne sont pas largement utilisés dans les environnements cliniques et de recherche, en particulier dans les pays en développement.

Le manque de professionnels qualifiés et de connaissances sur les instruments HCS pose un défi majeur à la croissance du marché au cours de la période de prévision

Le manque de professionnels qualifiés et de connaissances sur les instruments HCS remettra en cause le taux de croissance du marché . Les cytomètres en flux et les lecteurs multimodes sont des exemples d’équipements HCS technologiquement sophistiqués. Des experts ayant une compréhension approfondie des tests cellulaires et une expérience des logiciels et de l’équipement sont essentiels pour s’assurer qu’ils sont pleinement utilisés. Cependant, l’industrie dispose d’une offre limitée de travailleurs qualifiés.

D’autre part, l’insuffisance des infrastructures et du financement des activités de R&D dans les pays émergents limitera et entravera davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-high-content-screening-market

À quoi s’attendre du rapport, un guide en 7 points

Le rapport de sélection à haut contenu fournit un aperçu approfondi de la stratégie globale et des innovations de cet écosystème de marché

Le rapport de sélection à haut contenu isole et soutient de manière aiguë les moteurs et les obstacles notables du marché

Un rapport de filtrage à haut contenu clarifie la normalisation et la réglementation des technologies d’identification

Cadre pour évaluer divers modèles de mise en œuvre en plus d’un grand nombre de cas d’utilisation

Le rapport High Content Screening est également un riche référentiel d’informations vitales sur l’industrie, mettant en évidence les nouveaux investissements ainsi que les détails des parties prenantes, des contributeurs associés et des acteurs du marché.

Enquête d’analyse de marché et référence de prévision par terme de prévision, contient des détails sur le développement historique, les événements simultanés et la possibilité de croissance future

Table des matières: marché mondial du dépistage à haut contenu

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial du filtrage à haut contenu

Partie 04: Taille du marché mondial du filtrage à haut contenu

Partie 05: Segmentation du marché mondial du filtrage à haut contenu par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Profil du client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

ARTICLE 12 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Explorez la table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-high-content-screening-market

cible du rapport

Analysez et prévoyez soigneusement la taille du marché du filtrage de contenu élevé en valeur et en volume.

Part de marché estimée des segments clés de filtrage de contenu élevé

Présenter le développement du marché du filtrage à haut contenu dans différentes régions du monde.

Analyser et étudier la contribution des micro-marchés au marché High Content Screening, leurs perspectives et les tendances de croissance individuelles.

Fournit des détails précis et utiles sur les facteurs qui influent sur la croissance de High Content Screening

Une évaluation détaillée des principales stratégies commerciales employées par les principales entreprises opérant sur le marché du filtrage de contenu élevé, y compris la R&D, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

Parcourir les rapports de tendance :

Marché des calculs rénaux – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kidney-stone-market

Marché des pièges chirurgicaux – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-snare-market

Marché des pompes à perfusion d’insuline – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-insulin-infusion-pumps-market

Marché des rétracteurs chirurgicaux – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-retractors-market

Marché de la thérapie au laser – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-therapy-market

Marché du filtrage de contenu élevé – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-high-content-screening-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver un message efficace qui permettra à votre entreprise de prospérer sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus de prise de décision facile.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com