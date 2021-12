La taille du marché européen des filtres à air pour salles blanches augmentera avec un TCAC incroyable d’ici 2027 – Filtration Group Corporation, Airclean Ltd, American Air Filter Company, Inc. (AAF Flanders), Camfil

Le marché européen des filtres à air pour salles blanches représentait 176,1 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 265,1 millions de dollars américains d’ici 2027.

Selon le rapport Business Market Insights « Europe Cleanroom Air Filters Market » 2027, examine divers facteurs qui stimulent ou restreignent le marché, ce qui aidera le marché futur à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché des filtres à air pour salles blanches en Europe proposent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché Europe Cleanroom Air Filters en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Une salle blanche nécessite d’être un environnement très stérile avec un niveau de qualité d’air élevé. Le contrôle moléculaire et particulaire de la contamination est crucial car le plus petit micron de molécule de poussière peut entraîner des dommages extrêmes probables. Ainsi, l’exigence d’une filtration efficace et efficiente de l’air est une partie fondamentale du processus. Le système de filtration est crucial pour qu’une salle blanche fonctionne efficacement. Les filtres sont conçus pour filtrer les particules dans l’air jusqu’à des tailles inférieures au micron.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché européen des filtres à air pour salles blanches sont

• Filtration Group Corporation

• Airclean Ltd

• American Air Filter Company, Inc. (AAF Flandre)

• Camfil

• Systèmes critiques, Inc.

• Groupe Freudenberg

• MANN+HUMMEL

• Société Parker Hannifin

• ProCleanroom

• TROX GmbH

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FILTRES À AIR POUR SALLES PROPRES EUROPE

Marché européen des filtres à air pour salles blanches – par type de produit

• Filtre HEPA

• Filtre ULPA

Marché européen des filtres à air pour salles blanches – par application

• Électronique

• Pharmaceutique

• Biotechnologie

• Équipement médical

• Autres

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Europe Cleanroom Air Filter Market.

En s’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional Europe Filtre à air pour salles blanches est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Europe Cleanroom Air Filter est analysée et décrite dans le rapport.

