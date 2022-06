La taille du marché du Wi-Fi en vol atteindra 2,13 milliards de dollars américains d’ici 2025 | CAGR de 16,9 %, croissance rapide avec les tendances modernes, prévisions | Dit The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché du Wi-Fi en vol – Analyse globale et prévisions jusqu’en 2025″, le marché mondial du Wi-Fi en vol devrait croître à un TCAC de 16,9 % au cours la période de prévision 2018-2025, pour représenter 7,30 milliards de dollars américains d’ici 2025. La croissance du marché du Wi-Fi en vol est fortement influencée par la croissance remarquable du transport aérien à travers le monde. La croissance du transport aérien a considérablement augmenté au fil des ans en raison de l’augmentation du revenu disponible dans la société de la classe moyenne et dans la société de la classe moyenne supérieure dans le monde entier.

Marché du Wi-Fi en vol : paysage concurrentiel et développements clés

Les principaux acteurs du marché prennent des mesures pour profiter au maximum des opportunités des marchés émergents. Certains des principaux acteurs du marché du Wi-Fi en vol comprennent Echostar Corporation, GOGO Inc., Honeywell international Inc., Kymeta corporation, Panasonic avionics corporation, Thales group, Thinkom Solutions, Inc., Viasat, Inc., SITA et Global Eagle Entertainment Inc. entre autres.

Dans la culture « toujours active » d’aujourd’hui, en particulier l’attente des voyageurs d’affaires pour que les compagnies aériennes intègrent des technologies numériques, y compris des options de connectivité en vol dans les avions, est en plein essor. La croissance épique de l’utilisation des appareils électroniques par les passagers a également évidemment augmenté la demande de connectivité à bord, en particulier pour les vols long-courriers. En outre, comme les compagnies aériennes elles-mêmes sont sous pression pour générer des flux de revenus supplémentaires attendus de manière significative, la connectivité en vol (Wi-Fi) est considérée comme une stratégie gagnant-gagnant car la majorité des passagers dans le monde sont prêts à payer pour le haut – une connexion Internet haut débit lors d’un voyage en avion.

Les petites compagnies aériennes ont également commencé à offrir des services Wi-Fi afin d’attirer plus de clients et de concurrencer les grandes compagnies aériennes mondiales. Dans les années à venir, le Wi-Fi en vol devrait offrir une vitesse plus élevée. Par exemple, une entreprise comme Inmarsat, en collaboration avec d’autres entreprises, travaille sur un réseau Wi-Fi par satellite à haute capacité soutenu par des tours au sol.

Marché du Wi-Fi en vol : informations clés – Tendance future

On s’attend à ce qu’il fournisse un service haut débit à large bande constant dans les airs. Gogo Inc., l’un des principaux acteurs du marché du Wi-Fi en vol, a assuré d’atteindre la vitesse jusqu’à 70 Mbps en utilisant deux antennes en bande Ku qui se connectent au satellite. De plus, la technologie Wi-Fi en vol par satellite devrait fournir une vitesse allant jusqu’à 70 Mbps avec des antennes améliorées. Alors que la technologie air-sol, les fournisseurs devraient atteindre une vitesse Wi-Fi en vol jusqu’à 100 Mbit/s. Avec l’amélioration technologique de la connectivité air-sol et satellite, le Wi-Fi en vol devrait offrir une meilleure vitesse, une expérience améliorée, à un coût optimal. Le marché du Wi-Fi en vol devrait prospérer dans les années à venir en raison de la vitesse de connexion plus élevée et de l’augmentation du nombre d’itinéraires couverts.

En fonction du type, le marché du Wi-Fi en vol est segmenté en matériel et service. Le marché du matériel est en outre divisé en antenne, LAN sans fil, dispositif de point d’accès et passerelles Hotspot. D’autre part, le segment des services est classé comme service d’intégration et de mise en œuvre, service de planification et de conception de réseau, service d’assistance et autres.

Marché du Wi-Fi en vol : aperçu par segment

Actuellement, les opérateurs aériens tendent de plus en plus vers le déploiement de systèmes Wi-Fi sur leurs avions à fuselage étroit, à fuselage large et d’affaires. Cela est dû à la demande croissante de divertissement en vol en temps réel, avec une bande passante plus élevée. D’autre part, le marché des services progresse également à un rythme raisonnable au fil des ans, en ce qui concerne la demande d’entretien et de maintenance des systèmes Wi-Fi montés sur les avions, à intervalles réguliers.

Sur la base du type d’avion, le marché du Wi-Fi en vol est segmenté en avions à fuselage étroit, avions à fuselage large, très gros porteurs et jets d’affaires. Des systèmes Wi-Fi en vol sont installés sur les trois types d’avions pour améliorer l’expérience client pendant leur voyage. Parmi les trois types d’avions, les avions à fuselage étroit sont principalement équipés de systèmes Wi-Fi, car la plupart des compagnies aériennes opérant dans le monde entier ont un grand nombre d’avions à fuselage étroit dans leurs flottes.

Par exemple, les principales compagnies aériennes qui ont activé les systèmes Wi-Fi sur 100 % de leurs flottes sont Icelandair, SouthWest Airlines et Virgin Airlines. Southwest Airlines possède 716 avions à fuselage étroit, tandis qu’Emirates a 256 avions à fuselage large qui sont compatibles Wi-Fi en vol. Ces statistiques montrent la demande de systèmes Wi-Fi parmi les passagers à bord.

Basé sur la technologie, le marché du Wi-Fi en vol est divisé en technologie air-sol et technologie satellitaire. La technologie Wi-Fi en vol air-sol est la technologie la plus largement utilisée par les compagnies aériennes. Cela est dû à une infrastructure simple et à faible coût. D’autre part, la technologie par satellite offre une meilleure connexion Internet à haut débit, mais elle est coûteuse par rapport à la technologie air-sol. Ce facteur limite les compagnies aériennes à opter pour des systèmes Wi-Fi en vol par satellite

