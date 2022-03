La taille du marché du véhicule automobile à tout (V2X) devrait atteindre 110,3 milliards USD avec un TCAC de 12,9 % d’ici 2026

La croissance de l’économie, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation du taux d’urbanisation et d’industrialisation sont les principaux facteurs influençant la croissance du marché.

Taille du marché – 38,2 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 12,9 %, tendances du marché – Taux croissant de congestion du trafic et d’incidents.

Le marché mondial du véhicule automobile à tout (V2X) devrait atteindre 110,3 milliards de dollars d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé au besoin croissant d’alertes de trafic et d’incidents en temps réel pour la sécurité publique, aux initiatives gouvernementales concernant la gestion du trafic, en raison des préoccupations environnementales croissantes, de la concurrence intense sur le marché de la construction automobile, du besoin de réduire le gaspillage de carburant, de routes plus sûres, et réduction des embouteillages et augmentation de l’utilisation de l’électronique dans les véhicules en raison de la numérisation et de la mobilité connectée dans l’industrie automobile

. versa. C’est le mode de communication entre entités qui intègre d’autres types de communication spécifiques tels que V2N (véhicule à réseau), V2I (véhicule à infrastructure), V2P (véhicule à piéton), V2V (véhicule à véhicule), V2D (véhicule à appareil) et V2G (véhicule à réseau).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le type de véhicule de tourisme connaîtra la croissance la plus élevée dans les années à venir et que les véhicules utilitaires continueront de dominer le marché au cours des prochaines années.

La technologie V2X permet aux véhicules de tourisme et aux véhicules utilitaires de communiquer entre eux, ce qui rend la conduite plus sûre et efficace pour tous. V2X avertit le conducteur des dangers de la route, réduisant le nombre de tués et de blessés sur la route, tout en comprenant et en optimisant le flux de trafic, en réduisant les embouteillages et les impacts des transports sur l’environnement.

L’assistance à la conduite automatisée est censée être l’application la plus exigeante des appareils au cours de la période de prévision, en raison de fonctionnalités telles que la détection d’obstacles, l’avertissement de collision aux intersections, l’avertissement de sortie de voie, l’assistance au changement de voie, l’avertissement de sortie de route, l’avertissement de retournement, l’avertissement de choc arrière. , avertissement de collision avant et marge de sécurité pour les véhicules d’assistance, protégeant la vie des personnes à bord de la voiture et des piétons.

La croissance des véhicules électriques devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption de la technologie par de nombreux constructeurs automobiles.

Les communications de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I), une technologie sans fil, connaîtront le TCAC le plus élevé de 12,9 %. Celles-ci sont basées sur un dérivé Wi-Fi 5,9 GHz dédié aux communications à courte portée, particulièrement défini pour les objets se déplaçant rapidement.

L’Amérique du Nord domine le marché et devrait croître à un TCAC de 13,4 % dans les années à venir. Cela est dû au fait que l’Amérique du Nord est la plaque tournante d’un certain nombre de fabricants de technologie V2X et vise une meilleure infrastructure, n’a pas de contraintes budgétaires en raison des revenus élevés de la région, des politiques et réglementations gouvernementales favorables à un système de transport efficace.

Les principaux participants sont Continental AG, Aptiv, Qualcomm Inc., Infineon Technologies AG, Arada Systems Inc, Cohda Wireless Pty, Kapsch TrafficCom, Savari Technologies Pvt. Ltd., Denso Corporation, eTrans Systems, Arada Systems, AutoTalks Ltd., Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Daimler AG, General Motors Company et BMW Group, entre autres.

Aux fins du présent rapport, rapports et données ont segmenté le marché mondial du véhicule automobile à tout (V2X) sur la base du type de véhicule, du type de communication, du type de technologie, de l’application, du type d’offre, des types de propulsion et de la région :

perspectives du type de véhicule (volume, milliers d’unités ; 2018-2026 et Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2026)

commerciale

passagers

(volume, milliers d’unités ; 2018-2026 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2026)

Véhicule vers le cloud (V2C)

Véhicule vers le piéton (V2P)

Véhicule -To-Grid (V2G)

Vehicle-To-Infrastructure (V2I)

Vehicle-To-Vehicle (V2V)

Vehicle-To-Device (V2D)

Vehicle-To-Network (V2N)

Vehicle-To-Home (V2H)

Type de technologie Outlook (Volume, milliers d’unités ; 2018-2026 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2026)

Communication dédiée à courte portée ou connectivité DSRC (basée sur WLAN)

Connectivité cellulaire y (C-V2X)

Autres Technologies de traitement du signal Technologies d’ estimation et de mesure des canaux Technologies de transport avant et arrière



Type d’offre Perspectives (Volume, Milliers d’unités ; 2018-2026 et revenus, milliards USD ; 2018-2026)

Logiciel

Matériel Matériel V2V Antenne GPS Module GPS Port Ethernet CPU Autres Matériel V2I Antenne GPS Module GPS Port Ethernet CPU Autres Matériel V2P Antenne GPS Module GPS Port Ethernet CPU Autres Matériel V2G Système de contrôle de l’alimentation (PCS) Autres



Type de propulsion Outlook (Volume , Milliers d’unités ; 2018-2026 et chiffre d’affaires, en milliards USD ; 2018-2026)

Véhicules électriques (EV)

Moteur à combustion interne (ICE)

Perspectives des applications des véhicules (volume, milliers d’unités ; 2018-2026 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2026)

Assistance automatisée à la conduite

trafic intelligent

Notification des véhicules d’urgence

information sur les passagers

Gestion de la flotte et des actifs Système de gestion du

stationnement

Ligne

sans ligne de mire

Maintenance prédictive

Surveillance et diagnostic à distance

Soutien

des perspectives régionales (volume, milliers d’unités ; 2018-2026 et chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

