La taille du marché du transport de fret devrait rapporter 13,50 milliards USD d’ici 2029, tendances, part, acteurs clés, dynamique du marché et analyse de la demande future

Analyse et taille du marché

L’expédition de fret a été très influente dans le secteur de l’approvisionnement et de la chaîne, comme la fourniture d’assurance sur le fret, la planification des entrepôts, etc. Les sociétés de transport de fret aérien et maritime augmentent leur volume de fret pour répondre à la demande croissante de leurs consommateurs.

Le marché mondial du transit de fret était évalué à 7,80 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,50 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les voies navigables devraient connaître une forte croissance dans le segment des modes de transport du marché en raison du développement des infrastructures et des services par l’industrie du commerce électronique. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Définition du marché

L’expédition de fret est une entreprise qui établit des expéditions pour le personnel ou les entreprises afin d’acheminer les marchandises du fabricant à un client ou à un point de distribution final. Les transitaires personnalisent pour réduire les dépenses et faciliter la logistique du transport.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014-2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de service (transport de marchandises, entreposage, documentation, emballage, assurance, autres), mode de transport (route, voies navigables, rail, air), modèle logistique (logistique première partie, logistique seconde partie, logistique tierce partie), type de client (B2C , B2B), Application (industrie et fabrication, vente au détail, soins de santé, médias et divertissement, militaire, pétrole et gaz, alimentation et boissons, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA). Acteurs du marché couverts Agility (Koweït), DHL International GmbH. (Allemagne), DSV (Danemark), Expeditors International of Washington, Inc. (États-Unis), CEVA Logistics (Royaume-Uni), DB Schenker (Allemagne), Kuehne + Nagel (Suisse), Bolloré Logistics (France), PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING ) LTD. (Suisse), Sinotrans India Private Limited (Inde), CMA CGM (France), CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis), Nippon Express (Japon), Dachser (Allemagne), DIMERCO (Inde), CJ Logistics Corporation (Corée du Sud ), Hellmann Worldwide Logistics (Allemagne) et GEODIS. (France), entre autres Opportunités de marché Hausse de la tendance du transport intermodal de marchandises

Besoin accru d’expédition moins chère

Augmentation du nombre de développements d’entrepôts dans les pays en développement

DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE FRET

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Hausse des services logistiques

Le besoin accru d’expédition moins chère, la capacité de reconnaître les demandes des consommateurs et de répondre rapidement avec des services logistiques est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du transport de fret. En outre, une augmentation des accords commerciaux entre les nations contribue également à l’augmentation de la croissance du marché de l’expédition de fret.

Croissance dans le secteur du commerce électronique

La croissance rapide et l’acceptation croissante du commerce électronique à travers le monde en raison des capacités d’achat accrues de la population accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’incidence du commerce inter-pays et le besoin croissant de solutions commerciales à faible coût de la part de plusieurs utilisateurs contribuent à l’expansion du marché.

Augmentation des entrepôts

La montée en flèche des développements d’entrepôts dans les pays en développement influence davantage le marché. L’augmentation des besoins de l’industrie manufacturière pour les chaînes d’approvisionnement et de demande a un impact positif sur la croissance du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la hausse des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché du transport de fret.

Opportunités

En outre, l’augmentation du transport de marchandises intermodal et les développements technologiques dans les solutions d’expédition de fret offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du volume de fret élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation de l’incidence des actions de fabrication de proximité dans le monde, qui doit se conclure en l’absence d’acceptation des activités commerciales, devrait entraver la croissance du marché. En outre, l’augmentation de la relocalisation et de la fabrication de proximité devrait défier le marché du transport de fret en 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du transport de fret fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’expédition de fret, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL ET MARCHÉ DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

Le paysage concurrentiel du marché du transport de marchandises fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’expédition de fret.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’expédition de fret sont

Agilité (Koweït)

DHL International GmbH. (Allemagne)

DSV (Danemark)

Expeditors International de Washington, Inc. (États-Unis)

CEVA Logistics (Royaume-Uni)

DB Schenker (Allemagne)

Kuehne + Nagel (Suisse)

Bolloré Logistics (France)

PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD. (Suisse)

Sinotrans India Private Limited (Inde)

CMA CGM (France)

CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)

Nippon Express (Japon)

Dachser

DIMERCO (Inde)

CJ Logistics Corporation (Corée du Sud)

Hellmann Worldwide Logistics (Allemagne)

GEODIS. (France)

Table des matières:

Chapitre un: Rapport d’étude de marché sur l’industrie mondiale du transport de marchandises

Chapitre deux : Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre trois : Marché mondial du transport de marchandises, par type

Chapitre quatre : Marché du transport de marchandises, par application

Chapitre cinq : Production mondiale de fret aérien, valeur ($) par région (2015-2020)

Chapitre six: Production, consommation, exportation, importation mondiales de fret aérien par régions (2015-2020)

Chapitre sept: État du marché mondial du transport de marchandises et analyse SWOT par régions

Chapitre Huit : Paysage concurrentiel

Chapitre neuf: Analyse et prévisions du marché mondial du transport de marchandises par type et application

Chapitre dix: Analyse et prévisions du marché du transport de marchandises par région

Chapitre onze : Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

Chapitre douze : Constatation et conclusion de la recherche

Chapitre treize : Appendice

