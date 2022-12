La taille du marché du tabac à rouler devrait atteindre 10,48 milliards USD d’ici 2028

La taille du marché des produits du tabac à rouler devrait atteindre 10,48 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 4,30% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des produits du tabac analyse la croissance actuelle lieu est en augmentation en raison de la forte présence de divers acteurs établis et de plusieurs acteurs de petite et moyenne taille.

Le tabac à rouler est un type de tabac en vrac que le consommateur met dans du papier à rouler et brûle. C’est une sorte de produit du tabac combustible .

L’évolution rapide de la préférence pour les cigarettes roulées à la main ou faites à la main, car elles sont comparativement moins chères que les cigarettes fabriquées en usine (FM) , est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler le taux de croissance du marché des produits du tabac roulés à la main. En outre, les cigarettes fabriquées à la main ont tendance à être soumises à moins de réglementations et à moins de taxes, ce qui devrait également stimuler la croissance du marché des produits du tabac à rouler au cours de la période de prévision 2021-2028.

Portée du marché mondial des produits du tabac Roll Your Own et taille du marché

Le marché des produits du tabac à rouler est segmenté par type de produit et canal de distribution. La croissance entre les différents segments vous aidera à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance susceptibles de prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour identifier les principaux domaines d’application et les différences dans vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des produits du tabac à rouler est segmenté en tabac à rouler (RYO), papiers à rouler et tubes, injecteurs, filtres et embouts en papier et autres.

Le segment des canaux de distribution du marché des produits du tabac à rouler est divisé en ligne et hors ligne .

Analyse du marché au niveau national pour les produits du tabac à rouler

Le marché Produits du tabac à rouler est analysé et les informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, type de produit et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Roll Your Own Tobacco Products sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe est un leader sur le marché du tabac à rouler en raison du taux élevé de tabagisme. L’Amérique du Nord devrait se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car la tendance des cigarettes à rouler soi-même augmente rapidement, ce qui entraîne sa grande popularité parmi les jeunes adultes, les étudiants et la population féminine. La consommation de produits du tabac et de cigarettes roulées à la main augmente activement chez les femmes aux États-Unis

Paysage concurrentiel des produits du tabac à rouler et analyse des parts de marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits du tabac à rouler sont:

Altria Group, Inc., Imperial Brands, British American Tobacco, JT International SA., Scandinavian Tobacco Group A/S, Philip Morris Products SA, HBI International, Curved Papers, Inc., Shine Papers, Godfrey Phillips India Ltd., Parsian Tobacco Company et Karma Filter Tips, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

