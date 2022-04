La taille du marché du système de stationnement automatisé (APS) devrait croître avec un TCAC de 12,40% d’ici 2028

L’augmentation du nombre de véhicules, la diminution des terrains de stationnement, la demande croissante de solutions de stationnement vertes et durables et les initiatives de villes intelligentes du gouvernement entraîneront le marché à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 1 519,4 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 12,40 %, tendances du marché – forte demande de confort et de commodité pour les consommateurs, demande croissante d’immeubles de grande hauteur, l’Europe devrait enregistrer la part de marché la plus élevée au cours de la période

de prévisionmarché du système de stationnement (APS) était évalué à 1 519,4 millions USD en 2020 et devrait connaître une croissance de 12,40 % du TCAC au cours de la période de prévision (de 2018 à 2028). Les principaux moteurs de la croissance sont : l’augmentation du nombre de véhicules, la diminution des terrains de stationnement, la demande croissante de solutions de stationnement écologiques et durables, la forte demande de confort et de commodité pour les consommateurs, la demande croissante d’immeubles de grande hauteur et les initiatives du gouvernement concernant les villes intelligentes. .

Un système de stationnement automatisé (APS) est un système mécanique conçu pour optimiser la surface ou le volume requis pour le stationnement des véhicules. Comme un espace de stationnement à plusieurs étages, un système de stationnement automatisé (APS) permet de garer les véhicules sur plusieurs niveaux empilés verticalement afin de maximiser le nombre de places de stationnement disponibles tout en minimisant l’utilisation de la zone. Le système de stationnement automatisé (APS) utilise un système mécanique pour transporter les véhicules vers et depuis les places de stationnement afin de réduire l’espace perdu dans un parking à plusieurs étages. Alors qu’un parking à plusieurs étages est similaire à plusieurs parkings empilés verticalement, un système de stationnement automatisé (APS) ressemble davantage à un système de stockage et de récupération automatisé pour les voitures.

L’urbanisation croissante a un impact positif sur le marché des systèmes de stationnement automatisés. La demande de bâtiments résidentiels haut de gamme a également augmenté au cours des dernières années. Selon le rapport Christie’s International Real Estate, la croissance des ventes résidentielles de luxe a été de 11 % en 2017 et la demande de système de stationnement automatisé est élevée dans les immeubles résidentiels de luxe. De plus, selon les recherches menées par INRIX (une société basée aux États-Unis fournit des données et des analyses basées sur la localisation), un citoyen américain passe en moyenne 17 heures par an à chercher une place de parking, ce qui entraîne un coût d’environ 350 $ par conducteur en temps perdu, le carburant et les émissions. Payer trop cher pour le stationnement coûte aux citoyens américains plus de 20 milliards de dollars par an, soit environ 100 dollars par conducteur. Cela est susceptible d’alimenter la demande du système de stationnement automatisé

Le marché régional européen devrait également présenter des opportunités de croissance importantes pour le marché du système de stationnement automatisé (APS), notamment en raison des initiatives gouvernementales favorables poursuivies par l’UE pour promouvoir le déploiement de systèmes de stationnement intelligents dans le cadre des efforts visant à réduire la pollution et à assurer un environnement durable.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent-

Parmi le segment des utilisateurs finaux, on estime que le segment des appartements résidentiels connaît une croissance attrayante en raison de la demande croissante de système de stationnement automatisé (APS) dans les appartements résidentiels de luxe/haut de gamme, un nombre croissant d’immeubles de grande hauteur et l’accent mis par les constructeurs sur la construction d’appartements résidentiels durables à émissions faibles ou nulles.

Contrairement à un système palettisé qui nécessite généralement deux palettes pour les systèmes de stationnement et de manutention des véhicules, un système non palettisé ne nécessite qu’un seul système de manutention des véhicules. On s’attend à ce qu’un type de système de stationnement automatisé (APS) non palettisé soit capable de réduire le temps de cycle de stationnement des véhicules d’environ 35 %

. Le système de stationnement des véhicules a souvent un impact direct sur la faisabilité d’un projet immobilier – résidentiel et commercial. La conception de systèmes de stationnement automatisés (APS) peut contribuer à accroître la rentabilité du projet en proposant des emplacements de stationnement pour véhicules dans des zones où le stationnement conventionnel des véhicules n’offrirait pas de flexibilité ou n’offrirait pas d’espace de stationnement pour un nombre moindre de véhicules.

Les citoyens américains dépensent en moyenne 17 heures par an à chercher des places de stationnement, ce qui entraîne un coût d’environ 350 $ par conducteur en temps perdu, en carburant et en émissions, ce qui entraîne une demande croissante de système de stationnement automatisé (APS)

Les systèmes de stationnement automatisés nécessitent une surface environ 70 % plus petite et un volume 50 % plus petit pour garer le nombre de voitures à l’intérieur de la zone de stationnement par rapport aux installations de stationnement conventionnelles.

La région européenne devrait dominer le marché mondial du système de stationnement automatisé (APS). L’acceptation d’un système de stationnement automatisé (APS) est relativement plus élevée au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suisse, en Espagne et aux Pays-Bas. L’adoption croissante d’un système de stationnement automatisé (APS) 2/3 est prévue pour optimiser les alternatives de stationnement, économiser de l’espace et réduire les émissions des véhicules pendant le stationnement

De nombreuses entreprises comme Wohr (Allemagne), Klaus Multi Parking (Allemagne), CityLift (États-Unis),Parking AG (Suisse), Dayang Parking Co ltd (Chine) Automotion Parking Systems et d’autres opèrent sur le marché des systèmes de stationnement automatisés.

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté l’industrie par niveau d’automatisation, par structure, par type, par conception, par système, par plate-forme, par utilisateur final, par niveau de stationnement et par région :

système de stationnement automatisé (APS) par niveau d’automatisation (revenu, millions USD ; 2018-2028)

Entièrement automatisé

semi-automatisé

Système de stationnement automatisérésultat, millions USD ; 2018–2028)

Système AGV Système

SILO Système de

tour

Chariot guidé par rail (RGC)

Système de puzzle Système de

navette Système

de stationnement automatisé (APS) par type (chiffre d’affaires, millions USD; 2018–2028)

Tour rapide

Carrousel rotatif

Stationnement Optima Stationnement

multiple Stationnement

ascenseur et toboggan

Système de stationnement automatisé (APS) par conception (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

hydraulique

électromécanique

Système de stationnement automatisé

Matériel Caméras Compteurs intelligents Signalisation Barrières de stationnement Autres

Logiciels Stationnementdu système de guidage Système Solution d’analyse



de stationnement automatisé (APS) par plate-forme (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

pallé

non pallé

par utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

commercial Immeuble de bureaux commercial Autre

résidentiel

Système de stationnement automatisé

Moins que le niveau 5

Niveau 5 – Niveau 10

Plus que le niveau 10

Système de stationnement automatisé (APS) par région (Revenus, millions USD ; 2018-2028 )

Amérique du Nord

Euro pe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Rapport sur les avantages clés du système de stationnement automatisé (APS):

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après des recherches primaires et secondaires

approfondies Analyse régionale approfondie de l’industrie Système de stationnement automatisé (APS)

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille

dele paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché du système de stationnement automatisé (APS) sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial ainsi que le marché régional comparativement. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

