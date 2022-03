La taille du marché du système de gestion de batterie de véhicule électrique (EVBMS) devrait atteindre 5 925,9 millions USD à TCAC de 19,50 %, d’ici 2028

La popularité croissante des véhicules électriques et les initiatives gouvernementales croissantes pour réduire la pollution des véhicules traditionnels stimulent le marché.

Taille du marché – 1 406,2 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 19,50 %, tendances du marché – Tendance croissante des transports publics électriques et à batterie.

Le marché mondial du système de gestion de batterie de véhicule électrique (EVBMS) devrait atteindre 5 925,9 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le système de gestion de batterie de véhicule électrique peut améliorer l’efficacité du véhicule. La batterie d’un véhicule électrique consomme beaucoup d’énergie lors d’un freinage et d’un relâchement brusques pour l’assistance à la vitesse nécessaire. L’électrification des véhicules électriques et non électriques a augmenté la charge de puissance sur la batterie. Le système de gestion de batterie de véhicule électrique existe pour faire face à de tels défis. Il contrôle les charges de l’équipement d’alimentation des mécaniciens, qui comprend un moniteur, un équipement de communication et d’autres dispositifs applicables. Le but du système est de limiter la charge et d’améliorer l’efficacité.

La demande croissante de véhicules électriques, l’électrification croissante des véhicules et le besoin d’énergie durable et propre devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Le marché des véhicules électriques est soumis aux politiques fixées par le gouvernement. Des initiatives avec des avantages tels que des incitations financières à l’acquisition d’un VE ou des réductions des coûts d’utilisation auront un impact positif sur le marché. Le nombre croissant de politiques favorables définies par le gouvernement est un autre facteur déterminant du système mondial de gestion des batteries des véhicules électriques.

Les principaux fabricants de batteries de véhicules électriques proposent des solutions de batteries personnalisées et intelligentes qui fournissent des diagnostics système complets tels que la tension précise des cellules, l’état de charge, la surveillance de la température, l’équilibrage des cellules, le temps réel à l’aide de l’IoT et l’analyse des données.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, la Chine étant le plus grand marché pour le système de gestion de batterie de véhicules électriques. La Chine, l’Europe et les États-Unis sont les principaux marchés de l’EVBMS.

Parmi les principaux participants figurent Renesas Electronic Corporation, Continental AG, Sedemac, Cummins, BYD Co Ltd, Texas Instruments (TI), Marquardt GMBH, Lithium Balance, China’s Contemporary Amperex Technology (CATL), Panasonic Corp et SAIC Motor Corporation Limited, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment matériel du système de gestion de la batterie dans le véhicule électrique ou électrique hybride se compose généralement du microcontrôleur, de l’unité de tension et des capteurs. Le segment devrait détenir une part de marché de 56,0% en 2026.

Les véhicules électriques hybrides devraient de nos jours utiliser les technologies d’amélioration de l’efficacité telles que les freins régénératifs pour convertir l’énergie cinétique du véhicule en énergie électrique, puis stocker dans les piles.

Les bus de passagers sont la plus grande forme de véhicules de tourisme et peuvent contenir plus de quatre-vingts sièges pour le passager. La plupart des deux-roues électriques intègrent le système de gestion de la batterie afin de vérifier l’espace disponible limité pour les cellules de la batterie et l’efficacité prolongée des batteries.

Le marché en Europe devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, avec une mise en œuvre croissante de mesures telles que l’exonération des droits d’immatriculation et des taxes routières pour les acheteurs de véhicules et des incitations pour les fabricants de véhicules électriques. La région devrait continuer à détenir la deuxième plus grande part du marché mondial des systèmes de gestion de batterie au cours de la période de prévision.

Aux fins du présent rapport, rapports et donnéesde propulsion, du type de véhicule et de la région :

EVBMS

électrique

type

(milliards ; 2018-2028)

électrique

hybride

Perspectives du type de véhicule

des véhicules

utilitaires

Perspectives régionales

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique

