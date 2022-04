La taille du marché du suivi en tant que service devrait atteindre 21,5 milliards USD avec un TCAC de 25,0 % d’ici 2026

Les progrès technologiques dans les appareils mobiles et connectés, l’augmentation des développements stratégiques tels que les partenariats et les accords sont des facteurs clés contribuant au TCAC élevé Marché en tant que service pendant la période de prévision.

Taille du marché – 3,3 milliards USD en 2018, Croissance du marché – TCAC de 25,0 %. Tendances du marché – Adoption accrue de l’IoT pour les systèmes de suivi afin de dynamiser le marché du suivi en tant que service.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial du suivi en tant que service était évalué à 3,3 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 21,5 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 25,0%.

Le suivi en tant que service peut être défini comme une solution basée sur le cloud ou sur site, où il aide les industries à suivre leurs processus métier quotidiens. Le suivi en tant que service permet de créer, de surveiller et d’évaluer efficacement les flux de travail au sein d’une entreprise. Par conséquent, le service est essentiel pour s’assurer que les entreprises atteignent leurs objectifs plus efficacement en identifiant évidemment les procédures qui couvrent les activités de l’entreprise. Le suivi en tant que service est essentiel pour toute entreprise car il se concentre sur l’amélioration de l’efficacité financière de l’organisation en optimisant et en gérant différentes procédures. Le suivi en tant que service aide à cartographier les procédures quotidiennes pour garantir une diminution des inefficacités, des problèmes de communication et d’autres erreurs sur le lieu de travail. Les organisations ont besoin du logiciel pour fournir des capacités de moteur de routage pour acheminer les tâches d’une personne à l’autre, tandis qu’un logiciel de suivi des processus métier fournit des fonctionnalités complètes du cycle de vie des processus, y compris la modélisation, la surveillance et la simulation des processus. Un suivi en tant que service comprend des instruments d’optimisation, une modélisation conviviale, des instruments d’intégration de système, des tableaux de bord de surveillance des activités commerciales, des compétences de gestion des cas et des tâches pour l’utilisateur final.

Le suivi en tant que service offre différentes fonctionnalités telles que l’assistance mobile, la création de rapports et la journalisation, l’intégration avec le système existant et les logiciels hérités, l’analyse, l’optimisation des processus métier, l’évolutivité, la collecte de données, la gestion des données, la cartographie des processus et la surveillance en temps réel. Le suivi en tant que service vous permet de consulter le panier d’achat de milliers de clients. En rassemblant les reçus des achats au détail dans le monde réel et en ligne (ainsi que les reçus des achats de téléphones intégrés et de jeux complets dans le secteur des jeux), nous pouvons fournir des détails d’achat précis au niveau des articles liés aux acheteurs et à leurs données démographiques – au niveau de la catégorie, de la marque et de l’article. Il suit, code, agrège et suit chaque produit expédié à chacun de ses opérateurs à partir d’une masse critique de diffuseurs de services alimentaires de premier plan. Il fournit des informations détaillées sur les catégories, les marques, les produits, les caractéristiques des produits et les segments d’opérateurs avec des tendances.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Le marché du suivi en tant que service connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9 % en Asie-Pacifique en raison du nombre croissant des appareils connectés et des services de localisation dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine

Le segment des services basés sur SaaS est considéré comme le segment leader, évalué à 2,0 milliards USD en 2019 sur le marché du suivi en tant que service L’

Amérique du Nord est la plus grande région avec une part de 34,06 % en raison de l’adoption accrue des technologies 5G et de la pénétration croissante de la téléphonie mobile au Canada et aux États

. Le segment de déploiement du cloud connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 28,3 % en raison des avantages tels que la disponibilité, l’évolutivité, la flexibilité et la sécurité dans le marché du suivi en tant que service

Europe devrait représenter 29,28 % du marché mondial du suivi en tant que service en raison de la demande croissante de services de localisation et de suivi dans des pays européens tels que le Royaume-Uni, la France, le Japon, et l’Allemagne

Utilisateur final de fabrication pour représenter la plus grande taille de marché sur le marché du suivi en tant que service au cours de la période de prévision. Les entreprises manufacturières mettent progressivement en œuvre ces services pour surveiller les opérations quotidiennes.

Le suivi basé sur l’intelligence artificielle est la dernière innovation sur le marché mondial du suivi en tant que service.

Certains des principaux acteurs du marché du suivi en tant que service sont Motorola Solutions, Wabco (Asset Trackr), AT&T Inc., Zebra Technologies Corp., Verizon Communications, Geotab Inc., Blackline Safety Corp., Spider Tracks Limited, et Honeywell International, Inc.

Segments couverts par le rapport :

Aux fins de l’étude, ces rapports et données ont segmenté le marché mondial du suivi en tant que service sur la base de l’application, de l’utilisateur final et des perspectives régionales:

type de service (revenu, millions USD; 2016-2026)

plateas-a-service (PaaS)

Tracking-as-a-service (SaaS)

Type de déploiement (Revenus, millions USD ; 2016-2026)

Cloud

sur site

(Revenus, millions USD ; 2016-2026)

détail et commerce électronique

Industrie manufacturière

Transport et logistique

Santé

Autres

Perspectives régionales : (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine rica

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Principaux points à retenir de l’étude de marché :

Un aperçu exhaustif du marché mondial du suivi en tant que service.

Projections précises du marché en termes de taille du marché et de CAGR des revenus sur la période de prévision.

Analyse approfondie des tendances récentes et émergentes du marché.

Étude détaillée de la dynamique du marché mondial, y compris les moteurs de croissance des revenus du marché, les opportunités, les défis, les menaces et les contraintes.

Analyses qualitatives et quantitatives du marché mondial de Tracking-as-a-Service.

Évaluation approfondie des principaux marchés régionaux.

Aperçu détaillé du paysage hautement concurrentiel du marché mondial du suivi en tant que service.

Bref aperçu des profils d’entreprise, des portefeuilles de produits et des informations clés sur les percées technologiques.

