La taille du marché du sérialiseur/désérialiseur (SerDes) devrait atteindre 1 054,9 millions USD à un TCAC de 8,8 %, d’ici 2028

La demande croissante des industries pour une connexion de données plus rapide pour le téléchargement et le streaming vidéo en HD, et le partage transparent d’énormes bases de données sans aucun problème sont le principal facteur influençant la croissance du marché.

Taille du marché – 539,4 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 8,8 %, tendances du marché – besoin croissant d’un transfert de données plus rapide et d’une économie de bande passante en même temps.

Le marché mondial des sérialiseurs/désérialiseurs (SerDes)devrait atteindre 539,4 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé aux problèmes de conception des méthodes traditionnelles d’augmentation des performances du système, telles que l’augmentation de la fréquence, la canalisation des transactions et l’élargissement de l’interface de bus, le besoin de technologies avancées de transfert de données et de meilleures performances du système, en raison de l’émergence de puissants microprocesseurs et appareils multimédias. et la demande d’un nombre réduit de chemins de données et de broches ou de fils de connexion nécessaires.

Un sérialiseur/désérialiseur (SerDes) est un circuit intégré ou un dispositif utilisé pour la conversion entre les données série et les interfaces parallèles dans les deux sens, dans les communications à haut débit. Un SerDes est utilisé dans une gamme de technologies et d’applications, et permet la transmission de données sur une ligne simple ou différentielle en minimisant le nombre de broches d’E/S et de connexions. En termes ordinaires, ces appareils convertissent les données parallèles en données série qui voyagent sur un support intermédiaire qui peut ne pas prendre en charge les données parallèles ou qui est utilisé pour économiser la bande passante.

Les interconnexions série constituent l’épine dorsale cruciale des systèmes de communication modernes, augmentant ainsi l’impact du sérialisation/désérialisation sur le coût et les performances du système. Les appareils SerDes appartiennent à différentes architectures de base, chacune pour une exigence d’application spécifique.

Parmi les principaux participants figurent Faraday Technology, Maxim Integrated, Texas Instruments, NXP, ON Semiconductor, Avago (Broadcom), STMicroelectronics, Cypress, ROHM Semiconductor, Semtech, Vitesse (Microsemi) et Intesil (Renesas), entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’une unité de multiplicateur d’horloge s’occupe de la synchronisation du périphérique et de l’émetteur du sérialiseur/désérialiseur. Les voies sont utilisées pour s’occuper de toutes les entrées et sorties de l’interface série. Le périphérique peut comporter deux ou quatre voies. Un sous-bloc de codage physique est responsable de la traduction des données dans l’interface parallèle.

L’électronique grand public est censée être les applications les plus exigeantes des appareils au cours de la période de prévision, car SERDES IP offre une capacité unique à faible consommation d’énergie, moins coûteuse, améliorant l’intégrité du signal avec un taux d’erreur sur les bits incroyablement faible.

Les SerDes 8b/10b sont utilisés pour sérialiser les données orientées octets sur les fonds de panier, les câbles et les fibres, comme le trafic cellulaire ou par paquets. De nombreuses normes telles que Fibre Channel, Ethernet, InfiniBand et autres utilisent le codage populaire 8b/10b à des débits de 1,0625, 1,25, 2,5 et 3,125 Gbit/s et sont disponibles pour couvrir ces débits de données.

L’Amérique du Nord domine le marché et devrait croître à un TCAC de 9,2 % dans les années à venir. Cela est dû au fait que l’Amérique du Nord est la plaque tournante d’un certain nombre de fabricants de SerDes, en particulier aux États-Unis. Certains d’entre eux étant, entre autres, Texas Instruments, Maxim Integrated et Intesil (Renesas).

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le sérialiseur/désérialiseur mondial (SerDes) Marché sur la base du type de produit, de la taille de l’entreprise, du composant, de l’application, du type de bloc fonctionnel, des architectures, du secteur vertical et de la région :

perspectives du type de produit (volume, milliers d’unités ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028 )

Stand-Alone SerDes

SerDes IP Core

Perspectives de la taille de l’entreprise (volume, milliers d’unités ; 2018-2028 et revenus, millions USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Perspectives des composants (volume, milliers d’unités ; 2018-2028 et revenus, Millions USD ; 2018-2028)

Multiplicateur d’horloge Unité

Voies

Sous-bloc de codage physique

Applications Perspectives (Volume, Milliers d’unités ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, Millions USD ; 2018-2028)

Communication par fibre optique

Électronique grand public

Automobile

Centre de données et informatique en nuage

Autres

Fonctionnel type de bloc Outlook (Volume, Milliers d’unités ; 2018-2028 et revenus, millions USD ; 2018-2028)

Parallèle en sortie série (PISO) (ou convertisseur parallèle-série)

Sortie série en parallèle (SIPO) (ou convertisseur série-parallèle)

Perspectives de l’architecture (volume, milliers d’unités ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, Millions USD ; 2018-2028)

Horloge parallèle Bits d’horloge

intégrés

SerDes 8b/10b

bits

Perspectives verticales de l’industrie (volume, milliers d’unités ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Automobile

Télécoms et informatique

Aérospatiale

Militaire et défense

Fabrication

Autres

Perspectives régionales (volume, milliers d’unités ; 2018-2028 et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

Principaux avantages du rapport Serializer/Deserializer (SerDes) :

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après des recherches primaires et secondaires

sérialiseur / désérialiseur (SerDes)

du

Analysele paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

conclusion, tous les aspects du marché des sérialiseurs / désérialiseurs (SerDes) sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial ainsi que le marché régional comparativement. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d'avenir.

