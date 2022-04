La taille du marché du sandboxing devrait atteindre 21,26 milliards USD à un TCAC de 26,1 %, d’ici 2026

Le développement des industries informatiques en raison de l’augmentation de la demande des fournisseurs de services de télécommunications propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 3,30 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 26,1%, tendances du marché – L’avènement des tests d’applications localisés.

Le marché mondial du sandboxing devrait atteindre 21,26 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le sandboxing est une solution pour prévenir les logiciels malveillants et les attaques ciblées. Il est utilisé pour exécuter des logiciels et des applications non autorisés et non fiables afin de limiter tout dommage possible au système sur lequel il s’exécute. Les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, sont toujours sous la menace d’attaques de logiciels malveillants, créant ainsi une forte demande pour le sandboxing. Étant donné que très peu d’acteurs sont présents sur le marché, il existe de grandes opportunités pour l’entrée de nouveaux acteurs avec des produits existants et des demandes prédéfinies du côté des consommateurs.

Les fournisseurs de solutions de sandboxing incluent des spécialistes de la sécurité avec leurs experts en matière de sécurité des terminaux, de sécurité du contenu ou de pare-feu, ainsi que les entreprises liées au gouvernement, à la défense et aux établissements d’enseignement des utilisateurs finaux en raison de la demande de protection des données cruciales contre être corrompu par une source non fiable.

Outre les moteurs du marché, qui augmentent avec la croissance de la demande, le marché est également confronté à plusieurs facteurs restrictifs. La principale contrainte étant la disponibilité bon marché de produits logiciels qui peuvent dominer le marché. Ces services logiciels tiers, qui offrent des alternatives de sandboxing, ne sont pas aussi sécurisés et peuvent être facilement surmontés avec des produits haut de gamme qui garantissent le fonctionnement sûr du système pour la base de consommateurs.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance en raison des innombrables éditeurs de logiciels qui ont installé leurs bureaux et leur organisation de test, qui garantissent le fonctionnement sûr et sécurisé des applications développées par ces éditeurs de logiciels mentionnés précédemment. La forte demande est due aux nombreux cas d’attaques de logiciels malveillants qui se produisent sur le marché, ce qui corrompt les données et conduit au vol de données dans certains cas.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que le

segment des solutions détenait la plus grande part de marché de 53,8 % en 2018. La principale raison de la formidable croissance du segment des solutions est le développement de l’industrie informatique où l’infrastructure doit être protégée contre les cyber-attaques avancées.

On a observé que les petites et moyennes entreprises détenaient une part de marché de 44,8% en 2018. Cela est dû à la haute disponibilité des solutions logicielles de bac à sable qui constituent une alternative moins chère aux solutions de bac à sable.

Le service basé sur le cloud devrait connaître le TCAC le plus élevé de 26,8 % au cours de la période de prévision. La facilité d’utilisation des services basés sur le cloud, ainsi que le facteur de réduction du contournement du matériel coûteux, propulseront la croissance de ce segment.

L’informatique et les télécommunications parmi les secteurs verticaux des utilisateurs finaux détenaient une part de marché de 22,8 % en 2018. La sécurité et la confidentialité contre les cyberattaques et la nécessité de protéger les logiciels hôtes contre le fonctionnement malveillant d’applications non fiables devraient

connaître l’Asie-Pacifique le TCAC le plus élevé de 27,5 % au cours de la période de prévision. Les pays en développement comme la Chine et l’Inde rattrapent rapidement la croissance du marché du sandboxing. Ce déplacement de la croissance des régions technologiquement supérieures vers l’Asie-Pacifique est dû au développement des entreprises informatiques et à la nécessité de sécuriser les systèmes à partir d’applications qui n’ont pas été protégées contre les perturbations du système.

Les principaux participants sont Check Point Software Technologies Ltd., Cisco Systems Inc., FireEye Inc., Fortinet Inc., Juniper Networks Inc., Palo Alto Networks Inc., Sophos Ltd., Symantec Corporation, McAfee LLC et SonicWall Inc., parmi lesquels autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données se sont segmentés sur le marché mondial du sandboxing sur la base du type de composant, de la taille de l’organisation, du type de livraison, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du type de composant (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2026)

solution

du service de

(volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, Milliards USD ; 2016-2026)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Type de livraison Perspectives (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2016-2026)

Matériel

Appareil virtuel

basés sur le cloud

(volume, kilotonnes ; revenus , USD Billion ; 2016-2026)

Gouvernement & Défense

IT & Telecom

Retail

BFSI

Healthcare

Education

Others

Regional Outlook (Volume, Kilo Tons; Revenue, USD Billion; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

