La taille du marché du régulateur de vitesse adaptatif devrait atteindre 68,97 milliards USD avec un TCAC de 21,32 %, d’ici

2027 à la croissance du marché du régulateur de vitesse adaptatif au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 15,99 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 21,32%, tendances du marché – Augmentation des cas d’accidents de la route et besoin d’efficacité énergétique grâce au régulateur de vitesse adaptatif

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le régulateur de vitesse adaptatif mondial ( ACC) Le marché était évalué à 15,99 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 68,97 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 21,32 %. L’ACC fait référence à une technologie qui permet de fournir une assistance au conducteur pour contrôler le véhicule sur l’autoroute. Le système est capable de prendre avec succès le contrôle de l’accélérateur, du frein et du moteur et aide à maintenir l’écart de temps avec la voiture qui précède. Le contrôle du véhicule est capable de collecter des informations à partir des capteurs embarqués qui sont de nombreux types tels que laser, radar, LiDAR ou autres capteurs multiples. Il est connu sous divers noms dont le contrôle dynamique. Le nombre croissant d’accidents automobiles dans le monde est l’un des moteurs de la croissance du marché des ACC. Un autre facteur clé de l’augmentation de la taille du marché au cours de la période de prévision est le nombre croissant d’initiatives entreprises par les gouvernements dans le monde afin d’améliorer l’efficacité énergétique des voitures ainsi que les caractéristiques de sécurité des véhicules. L’ACC fait référence à une forme intelligente de surveillance de la vitesse de croisière qui permet aux voitures d’accélérer et de ralentir automatiquement afin de suivre le rythme du trafic à venir. L’ACC est également appelé contrôle autonome, actif, intelligent et radar. Quel que soit son nom, il devient une caractéristique de plus en plus courante dans les voitures neuves à l’échelle mondiale. L’ACC fonctionne avec un capteur monté dans la partie avant de la voiture qui continue constamment à balayer la route à la recherche d’autres voitures. Les avantages majeurs de l’ACC entrent en jeu lors de longs trajets sur des routes larges comme les autoroutes, ainsi que sur des routes plus fréquentées avec beaucoup de trafic.

La croissance du marché est propulsée par le nombre croissant d’accidents de la route dans le monde et l’essor des marchés automobiles dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine. Ces pays sont confrontés au pic automobile et les voitures particulières sont vendues en masse. Cette demande soutenue de l’industrie automobile a encore stimulé la croissance du marché des ACC. Les gouvernements du monde entier visent à imposer des restrictions strictes aux industries automobiles. Les problèmes de sécurité routière devraient être résolus en collaboration avec la participation des constructeurs automobiles, du gouvernement et des conducteurs de véhicules. Les constructeurs automobiles insufflent des interventions technologiques telles que l’ACC afin d’assurer les limites de la sécurité routière. La limite de sécurité routière prescrite est de 50 km/h, qui a été respectée dans de nombreuses villes. Cela peut être stipulé à l’aide de l’ACC.

L’impact du COVID-19

L’effet domino du coronavirus s’est fait sentir au-delà des frontières chinoises, car les pénuries d’approvisionnement en provenance de Chine ont bloqué la production de véhicules dans le monde. Dans l’Union européenne, dans les 27 États membres de l’UE et au Royaume-Uni, les fermetures d’usines se sont élevées à au moins 1,4 million d’automobiles selon l’Association européenne des constructeurs automobiles. L’industrie automobile est d’une importance cruciale pour la prospérité de l’Europe, et l’effet de la fermeture d’usines de fabrication dans la région se traduit directement par le ralentissement de l’industrie automobile dans la région. Les pays les plus touchés de la région européenne sont l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui contribuent à plus de 576 000 cas de patients atteints de coronavirus. Les marques automobiles de la région sont plus affectées par la situation dans cette région car la production s’est arrêtée, tout comme la demande.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché du régulateur de vitesse adaptatif devrait atteindre une valeur marchande de xx milliards USD d'ici la fin de la période de prévision en 2027 de plus en plus à un TCAC de 21,32 %

Les interventions technologiques ont suscité l’acceptation de l’ACC par de nombreux utilisateurs à travers le monde. Les constructeurs automobiles populaires ont infusé l’ACC dans la fabrication de voitures et d’automobiles lourdes. Par exemple, Volkswagen et d’autres constructeurs automobiles ont travaillé au développement de voitures à conduite autonome bien dans le cadre des prévisions. L’

ACC est l’une des caractéristiques populaires du système avancé d’aide à la conduite (ADAS). Il s’agit d’une forme étendue de gestion de croisière conventionnelle, et elle a été considérée comme un facteur contribuant à la sécurité de conduite et à la stabilité des cordes. Récemment, le comportement humain dans l’industrie automobile est devenu plus important et oblige les constructeurs automobiles à utiliser ces technologies.

La région APAC devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour l’adoption de l’ACC avec un TCAC de 23,33 % par les constructeurs automobiles et les fabricants de voitures électriques. Les nouveaux pays riches comme la Chine et l’Inde visent à réduire leur empreinte carbone et l’ACC peut augmenter considérablement l’efficacité énergétique.

Le marché se caractérise par des entreprises innovantes formées par des interventions stratégiques telles que des fusions, des acquisitions et des partenariats. Par exemple, Toshiba et Denso Corporation ont conclu un accord de partenariat pour le développement d’une technologie connue sous le nom de Deep Neural Network Intellectual Property (DNN-IP) qui peut être utilisée dans l’automatisation des voitures

Basé sur la technologie, les capteurs à ultrasons sont projetés connaître une croissance importante au cours de la période prévue. Des capteurs à ultrasons sont utilisés dans les systèmes ACC pour ajuster la vitesse des voitures en fonction de l’obstacle ou du véhicule qui précède. Dans ce système, l’émetteur à ultrasons émet un son ultrasonique dans la direction avant du véhicule, ce son est réfléchi par tout obstacle devant la voiture et rebondit sur le récepteur à ultrasons.

Il existe une demande non satisfaite pour des solutions plus propres et durables en matière de transport dans les zones urbaines. La nécessité d’atteindre l’efficacité énergétique peut être satisfaite par les systèmes ACC en contrôlant le gaspillage de carburant résultant de l’amélioration de la sensibilisation du conducteur à la situation et d’une série d’avertissements et d’instructions

. Les principaux acteurs du marché ACC incluent sur le marché Autoliv, Inc. ( Suède), Magna International (Canada), Valeo SA (France), Delphi Automotive (Irlande), Continental AG (Allemagne), Denso Corporation (Japon), ZF Friedrichshafen (Allemagne), Hyundai Mobis Co. (Corée du Sud), Mando Corporation (Corée du Sud) et WABCO (France)

Segments couverts par le rapport :

ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances du marché dans chacun des sous-segments de 2017 à 2027. Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté l’Adaptive Marché du régulateur de vitesse sur la base de la technologie nologie, type de véhicule, propulsion et région :

technologie (revenu, millions USD ; 2017–2027)

Image

Radar

LiDAR

Ultrasonic

Type (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Systèmes assistés Systèmes

multi-capteurs Systèmes

coopératifs

Type de véhicule (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Voiture de tourisme de taille moyenne Berline Mini Cabriolet Crossover Berline Autres

Véhicule compact utilitaire léger Véhicule utilitaire Supermini Light Camion Autres

Véhicule utilitaire lourd Camion mobile Limousine Véhicule récréatif remorquage Camions de pompiers Autres



Propulsion (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

électrique batterie électrique Véhicule à combustible Véhicule électrique hybride rechargeable

Essence

Diesel

Perspectives régionales (Revenus en Millions USD ; 2017–2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu le rapport. Notez également que nous proposons la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

