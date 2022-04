La taille du marché du pompage sous pression devrait atteindre 85,94 milliards USD d’ici 2028 | Rapports et données

La taille du marché du pompage sous pression devrait atteindre 85,94 milliards USD en 2028 avec un TCAC de 4,6 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de la demande d’énergie due à l’industrialisation rapide a entraîné une augmentation du nombre d’activités d’exploration et de production, ce qui a considérablement stimulé la croissance des revenus du marché. L’utilisation croissante de la fracturation hydraulique dans l’industrie pétrolière et gazière et l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de forage pétrolier ont stimulé l’adoption des services de pompage sous pression. L’augmentation des activités E&P offshore et la mise en œuvre de réglementations favorables aux nouvelles activités d’exploration sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises du marché comprennent :

Schlumberger Limited, Baker Hughes, Halliburton, Calfrac Energy Services Ltd., C&J Energy Services, Inc., Trican et Superior Energy Services, Inc.

Le pompage sous pression comprend l’application de pompes à pression de divers processus dans l’industrie pétrolière et gazière, tels que la stimulation de puits, l’achèvement de puits et l’intervention de puits, entre autres. Le pompage sous pression est crucial pendant le cycle de vie d’un puits et joue un rôle central dans l’industrie pétrolière et gazière. Le pompage sous pression est généralement déployé dans les champs pétrolifères matures et non conventionnels pour sécuriser le puits de forage et améliorer la capacité de drainage du réservoir. Les services de pompage sous pression sont largement utilisés par les sociétés d’exploitation pour les champs pétroliers à faible production d’hydrocarbures. La fracturation ou les tubes enroulés sont utilisés pour surmonter la faible production d’hydrocarbures causée par des problèmes de sable dans le réservoir, des changements dans la porosité du puits de forage et la perte de pression dans le réservoir.

Les dispositifs de pompage sous pression sont utilisés dans les réservoirs pétroliers matures où l’extraction du pétrole est difficile et compliquée. La demande croissante d’énergie et le nombre croissant d’opérations de forage pour extraire du pétrole et du gaz ont stimulé l’adoption de technologies de forage avancées et une récupération améliorée du pétrole, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Cependant, les coûts d’installation élevés et les préoccupations croissantes concernant les impacts négatifs du forage et du pompage sous pression sur l’environnement, tels que la contamination de l’eau, le risque de tremblements de terre et les émissions atmosphériques, devraient limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le segment de la fracturation hydraulique devrait enregistrer un TCAC de revenus important au cours de la période de prévision. La croissance peut être attribuée au fait que la fracturation hydraulique est le service de pompe à pression le plus utilisé dans le monde. L’augmentation de la production de pétrole et de gaz de réservoirs étanches en Amérique du Nord et dans le reste du monde devrait stimuler la demande de fracturation hydraulique au cours de la période de prévision.

Les revenus du segment de type puits horizontaux devraient augmenter considérablement au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de la production de pétrole et de gaz et des avancées technologiques rapides.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de la présence de champs pétrolifères matures aux États-Unis et au Canada, de l’augmentation de la production de pétrole et de gaz à partir de ressources non conventionnelles et des progrès rapides des technologies de forage dans le Région. En outre, la présence solide d’acteurs majeurs du marché tels que Baker Hughes, Schlumberger et Halliburton dans la région devrait stimuler davantage la croissance des revenus du marché régional.

En janvier 2021, Liberty Inc. et Schlumberger ont annoncé la fusion des activités de fracturation hydraulique onshore de Schlumberger aux États-Unis et au Canada. En vertu de l’accord, Schlumberger conservera une participation de 37 % dans la société. L’accord devrait doubler la capacité de pompage sous pression de Liberty sans ajouter de dette aux finances de l’entreprise.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du pompage sous pression en fonction du type, du type de puits et de la région :

Type Perspectives (Revenus, Millions USD ; 2018-2028)

Fracturation hydraulique

Cimentation

Perspectives du type de puits (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Horizontal

Vertical

Directionnel

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principaux points saillants du rapport :

Une analyse détaillée du marché du Pompe à pression à travers l’évaluation de différents aspects du marché tels que le type de produit, l’application, les secteurs verticaux d’utilisation finale et autres.

Analyse qualitative et quantitative ainsi que l’estimation du marché pour la période de prévision 2021-2028

Analyse détaillée de la dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les menaces

Aperçu des développements récents, des plans d’expansion commerciale et des alliances stratégiques des meilleures entreprises du marché

