La taille du marché du polyester POY (fil partiellement orienté) devrait atteindre 16,57 milliards USD à un TCAC de 7,6% d’ici 2030

La taille du marché mondial du polyester POY (fil partiellement orienté) était de 16,57 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,6% au cours de la période de prévision. C’est la forme fondamentale du fil de polyester et il est fabriqué directement à partir d’acide téréphtalique purifié (PTA) et de monoéthylène glycol (MEG) ou en filant des copeaux de polyester. Le POY est principalement utilisé dans la texturation et la fabrication de fils texturés étirés en polyester (DTY). Il peut également être utilisé pour l’ourdissage dans le processus de tissage et le tricotage chaîne de tissus. Les fils de polyester possèdent une bonne élasticité, une rétention de forme, une résistance aux rides, des performances de lavage et d’usure exceptionnelles, une lavabilité et une longévité, ce qui les rend idéaux pour une application dans les tissus d’habillement. De plus, le fil POY est disponible dans différents lustres tels que le POY semi-terne et le POY brillant,

La demande croissante de béton renforcé de fibres de polyester (PFRC) pour une utilisation comme béton de ciment dans l’industrie de la construction est susceptible de stimuler la demande de produits. Les fils de polyester partiellement orientés résistent aux attaques alcalines et peuvent être utilisés comme revêtements dans le béton de qualité chaussée. L’application de fibres peut entraîner une économie de ciment de près de 10,0 %, et avec des cendres volantes, l’économie de ciment peut être portée à environ 35,0 %.

Sur la base des matières premières, le marché peut être classé en polyéthylène téréphtalate, poly-1, 4-cyclohexylène diméthylène téréphtalate (PCDT) et autres. Le segment PCDT) représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2021 et devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la demande croissante de durabilité, d’élasticité et de plasticité des produits de consommation. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les vêtements à la mode et résistants aux intempéries devrait accélérer la croissance des revenus du marché dans ce segment.

Lire la description complète du rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/polyester-poy-partially-oriented-yarn-market

Principaux acteurs du marché mondial du polyester POY (fil partiellement orienté):

Tongkun Group Co. Ltd., Shenghong Group., Xin Feng Ming Group, Reliance Industries Ltd., William Barnet & Son, LLC, Hengli Group, Indorama Ventures Public Company Limited, Polyfibre Industries, Toray Industries Inc. et GreenFiber International SA, et Filatex India Limited.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2899

Segmentation du marché basée sur les perspectives des matières premières :

Polyéthylène téréphtalate

Poly-1,4-cyclohexylène diméthylène téréphtalate (PCDT)

Les autres

Perspectives d’application :

Cordes de pneus

Produits mécaniques en caoutchouc

Tissus non tissés

Vêtements

Les autres

Perspectives du canal de distribution :

En ligne

Hors ligne

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2899

Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Polyester POY (fil partiellement orienté) au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial du polyester POY (fil partiellement orienté)?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial du polyester POY (fil partiellement orienté) au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs