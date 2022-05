La taille du marché du photovoltaïque intégré au bâtiment d’une valeur de 13 023,97 millions de dollars d’ici 2028 | CAGR 16,0 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Building Integrated Photovoltaics Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Technology, Type, Application, and End Use », le marché devrait atteindre US$ 13 023,97 millions d’ici 2028 contre 4 605,97 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 16,0 % de 2021 à 2028

L’accent croissant de l’Union européenne sur l’établissement de normes réglementaires liées à la performance énergétique des bâtiments et les investissements de soutien dans l’augmentation de la production d’énergie renouvelable sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de BIPV dans les pays européens. Fin 2020, l’Union européenne a imposé à tous les nouveaux bâtiments dans les pays membres de l’UE d’être des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle (nZEB) par le biais de sa directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD). En outre, en juillet 2020, le gouvernement italien a prolongé un nouveau programme d’incitation pour les propriétaires qui remboursera jusqu’à 110 % de super-bonus du coût des améliorations des bâtiments qui augmentent l’efficacité énergétique jusqu’en décembre 2022. Ainsi, des initiatives de soutien pour promouvoir l’utilisation de les matériaux de construction durables alimentent la croissance du marché du photovoltaïque intégré au bâtiment.

Le photovoltaïque (PV) est un moyen élégant de produire de l’électricité sur place, directement à partir de l’énergie solaire. Ces dispositifs à semi-conducteurs génèrent de l’énergie à partir de la lumière du soleil sans nécessiter de maintenance ; de plus, ils ne conduisent pas à la pollution ou à l’épuisement des matériaux. Les systèmes d’alimentation photovoltaïque pour les bâtiments individuels sont les plus courantes de ces applications distribuées. Dans le photovoltaïque intégré au bâtiment, les éléments photovoltaïques deviennent une partie essentielle du bâtiment et servent de protection contre les intempéries. Des experts en PV et des designers créatifs en Europe, au Japon et aux États-Unis expérimentent actuellement de nouvelles façons d’intégrer l’énergie solaire dans leur travail. Ainsi, des modules photovoltaïques sont intégrés dans l’enveloppe du bâtiment, comme le toit ou la façade, constituant un système photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV).

Le marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments basé sur la géographie, la région européenne représentait la part la plus élevée du marché mondial du photovoltaïque intégré aux bâtiments en 2020 et devrait également croître au plus grand TCAC au cours de la période de prévision. L’Europe est le principal contributeur au marché du photovoltaïque intégré aux bâtiments, suivie par l’Amérique du Nord et l’APAC, respectivement. Outre la diversification régionale, l’augmentation des incitations gouvernementales, les objectifs en matière d’énergie renouvelable et l’augmentation des investissements dans la technologie solaire sont les principaux facteurs qui animent le marché dans cette région.

L’intégration d’équipements de production d’énergie solaire directement dans les zones de construction pourrait améliorer l’efficacité des matériaux et réduire les coûts des produits. En outre, la prise de conscience croissante de la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments a encouragé l’utilisation de technologies d’énergie propre ou renouvelable. La région affiche une augmentation des initiatives et des plans d’action pour améliorer l’efficacité énergétique. Par exemple, le gouvernement du Canada s’est engagé à rendre les maisons et les bâtiments plus éconergétiques grâce à son fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et à d’autres initiatives d’infrastructure. De plus, dans le plan de croissance triennal lancé par la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) en octobre 2020, un investissement de 10 milliards de dollars américains sera collectivement dirigé vers la production d’énergie propre et la construction d’infrastructures vertes.

La croissance du secteur de la construction dans les pays nord-américains, associée à une augmentation des espaces commerciaux, est le facteur clé de la croissance du marché du photovoltaïque intégré au bâtiment dans la région. L’intégration d’équipements de production d’énergie solaire directement dans les zones de construction pourrait améliorer l’efficacité des matériaux et réduire les coûts des produits. En outre, la prise de conscience croissante de la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments a encouragé l’utilisation de technologies énergétiques propres ou renouvelables. L’Amérique du Nord affiche une augmentation des initiatives et des plans d’action pour améliorer l’efficacité énergétique. Par exemple, le gouvernement du Canada s’est engagé à rendre les maisons et les bâtiments plus éconergétiques grâce à son fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et à d’autres initiatives d’infrastructure. En mai 2021, le gouvernement a lancé l’initiative Canada Greener Homes pour moderniser les maisons, les bâtiments et les complexes commerciaux afin d’améliorer leur efficacité énergétique. Selon les recherches menées par l’American Council for an Energy-Efficient Economy, une augmentation de l’efficacité énergétique peut réduire de moitié la consommation d’énergie et les émissions de GES aux États-Unis d’ici 2050. Ainsi, ces facteurs contribuent à la croissance du marché du photovoltaïque intégré aux bâtiments.

Analyse intégrée du marché du photovoltaïque dans le bâtiment : paysage concurrentiel et développements clés

Heliatek, AGC Inc., ertex solartechnik GmbH, ISSOL sa, MetSolar, Onyx Solar Group LLC., ClearVue Technologies Limited, ASCA SAS, Saule Technologies et Waaree Energies Ltd font partie des principaux acteurs présentés au cours de cette étude de marché. En outre, plusieurs autres acteurs essentiels du marché du photovoltaïque intégré au bâtiment ont été étudiés et analysés pour obtenir une vue holistique du marché et de son écosystème.

2021 : Soltech prend un nouveau souffle grâce à AGC Glass Europe. La spin-off imec, spécialisée dans le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV). L’AGC investit 2,06 millions de dollars (1,9 million d’euros) dans le projet. Elle fabriquera des panneaux solaires sur mesure pour les toitures, les auvents, les vitrages et les écrans acoustiques, ainsi que des modules solaires pour les véhicules. Collaboration avec Energyville, imec, IMMOMEC et UHasselt sur le site de production existant à Tienen (Belgique). Dans le Thor Park à Genk, des plans sont en cours pour une toute nouvelle usine de production. La fin de 2022 est prévue pour l’achèvement de ce campus d’affaires de haute technologie, qui est développé par LRM, la ville de Genk et la KU Leuven. APAC

2021 : GARBE Renewable Energy – GREEN GmbH, une filiale de GARBE Industrial Real Estate GmbH, a dévoilé le système photovoltaïque à film installé sur la façade extérieure en collaboration avec Heliatek GmbH et ADLER Smart Solutions GmbH. En outre, des représentants de la commission de financement de la Commission européenne, le partenaire du projet COMSA et des représentants des entreprises impliquées ont officiellement commandé le projet, qui est financé par l’UE (Union européenne) dans le cadre du programme « LIFE ».

