La taille du marché du naphta atteindra 185,64 milliards de dollars d’ici 2028

Le marché mondial du naphta devrait atteindre 185,64 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le naphta peut être défini comme un carburant corrosif difficile qui a un faible pouvoir lubrifiant et un faible point d’éclair. En raison de son faible pouvoir lubrifiant, il est important d’inclure un activateur de pouvoir lubrifiant lors de l’utilisation du composé. Le carburant peut être classé en deux types, aromatique et aliphatique. La différence entre ces deux sous-catégories de carburant est basée sur le type d’hydrocarbures formant le solvant et le processus de sa fabrication.

Les solvants aliphatiques sont formés de cycloparaffines (naphtènes) et d’hydrocarbures paraffiniques. Il peut être directement obtenu par distillation à partir du pétrole brut. Dans le cas des aromatiques, qui sont généralement du benzène à substitution alkyle et que l’on trouve rarement, ils peuvent être obtenus à partir du pétrole en tant que matières de distillation directe. Le naphta est considéré comme un solvant essentiel en raison de son bon pouvoir dissolvant. Sa disponibilité dans différentes gammes, de la paraffine ordinaire aux types hautement aromatiques et différents niveaux de volatilité, aide à fournir des produits utilisables à diverses fins. Certaines de ses principales utilisations sont les solvants pour l’asphalte fluidifié, les solvants (diluants) pour les peintures et les solvants dans l’industrie du caoutchouc, entre autres. Ainsi, un domaine d’applications aussi large favorise la croissance du marché.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord peut être considérée comme occupant une position considérable dans l’industrie. La position de marché détenue par la région est attribuée au fait que des pays de la région comme les États-Unis sont un important fabricant de produits chimiques, et le boom du gaz de schiste soutient l’expansion du secteur dans cette région.

Les principaux participants sont British Petroleum (BP PLC), AMOC (Alexandria Mineral Oils Co.), China Petroleum & Chemical Corporation, Chevron Phillips Chemical Company, Formosa Petrochemical Co., Exxon Mobil Corporation, MGTPetroil.com, LG Chem, Reliance Industries Limited et Petroleos Mexicanos.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché Naphta détenait une part de marché de 154,02 milliards USD en 2020, qui devrait croître à un taux de 2,7% au cours de la période de prévision.

Dans le contexte de Type, le segment Heavy Naptha devrait connaître un taux de croissance considérable de 3,3% au cours de la période de prévision, qui devrait occuper plus de 50,0% du marché d’ici 2028. Le taux de croissance observé par le segment Heavy Naptha est attribué à l’augmentation continue de la demande de naphta de pétrole et à l’applicabilité du naphta lourd dans les reformeurs catalytiques de raffinerie pour améliorer l’indice d’octane des carburants, ce qui contribue au taux de croissance observé par ce segment.

Dans le contexte de l’utilisateur final, le segment Agriculture détenait une part de marché considérable de plus de 15,0 % en 2020, avec un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment Agriculture est attribuée à la croissance continue de la population, mettant l’accent sur l’agriculture, ce qui à son tour augmente la demande d’engrais pour soutenir la culture et les activités agricoles, dans lesquelles le composé agit comme une matière première qui contribue au marché. part détenue par ce segment.

En ce qui concerne l’application, le segment Énergie et carburant devrait connaître un taux de croissance considérable de 3,2 % au cours de la période de prévision, qui devrait détenir plus de 25,0 % du marché en 2028. L’applicabilité du composé dans l’énergie et le carburant en tant que source de combustible pour les lanternes, les réchauds électriques, en raison de leurs faibles niveaux d’émission par rapport aux combustibles à base d’hydrocarbures comme le mazout, contribuent au taux de croissance enregistré par ce segment.

En ce qui concerne la région, l’Europe détenait plus de 20,0 % du marché en 2020, avec un TCAC de 2,8 % au cours de la période de prévision. Le secteur agricole en expansion, l’industrie aérospatiale et la demande croissante de peintures et de revêtements sont quelques-uns des facteurs mentionnables qui soutiennent l’expansion de l’industrie dans cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du naphta en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

Type Outlook (Volume , kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2028)

lourd

Naphta

Perspectives d’application du naphta léger (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Additif pour l’énergie et le carburant Matière

première chimique

Autres

Perspectives pour l’utilisateur final (volume, kilotonnes ; Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Agriculture

Pétrochimie

Aérospatiale

Peintures et revêtements

Autres

