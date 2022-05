La taille du marché du mezcal augmentera de 590,15 millions USD | CAGR de 6,1 % de 2020 à 2027

La taille mondiale du « marché du mezcal » devrait augmenter de 1 136,55 millions de dollars d’ici 2027, contre 727,11 millions de dollars en 2019, à un TCAC de 6,1% entre 2020 et 2027. Les Partenaires Insight fournissent une analyse clé du marché mondial dans un rapport intitulé « Prévisions du marché du Mezcal jusqu’en 2027-Impact du COVID-19 et Analyse mondiale Par Type, Produit et Canal de vente » Parcourez les Tableaux et chiffres des données du marché répartis sur 140 Pages et une Table des matières approfondie sur le Marché du Mezcal. Dans cette étude, 2019 a été considérée comme l’année de base et 2020 à 2027 comme la période de prévision pour estimer la taille du marché du Mezcal.

La boisson au mezcal est fabriquée à partir de la plante d’agave (traditionnellement, elle est connue sous le nom de maguey). La grande différence entre le Mezcal et la Tequila est la façon dont les agaves sont cuits pour extraire tous les sucres fermentescibles. Les agaves ou magueys se trouvent principalement dans de nombreuses régions du Mexique et au sud de l’Équateur, bien que la plupart du mezcal soit fabriqué à Oaxaca. Le mezcal peut être préparé à partir de nombreuses variétés d’agave. L’espadin d’agave est la variété la plus populaire, et elle est également produite dans des États spécifiques.

Quelques acteurs clés opérant sur le marché du Mezcal sont El Silencio, Mezcal Vago, Pernod Ricard, Ilegal Mezcal, Rey Campero, Mezcal Amores, Craft Distillers, Los Danzantes, Mezcalgulroo et Wahaka. Les principaux acteurs se concentrent sur des stratégies telles que les fusions et acquisitions et les lancements de produits pour accroître la présence géographique et la base de consommateurs à l’échelle mondiale.

En 2019, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché du mezcal en raison des nombreuses brasseries de mezcal bien implantées dans la région. Ces brasseries travaillent constamment à l’innovation et au développement de différentes variétés de mezcal avec des goûts améliorés ainsi que des qualités pour attirer de nouveaux consommateurs et élargir la base de consommateurs dans la région. L’exportation du mezcal vers plusieurs pays d’Amérique du Nord ainsi que des programmes innovants visant à commercialiser le produit dans la région stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord. La demande de spiritueux dans l’ensemble des canaux de vente en ligne, ainsi que dans les restaurants à service complet et les cafés/bars, devrait également augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Un revenu disponible élevé et des modes de vie changeants incitent les consommateurs à consommer des boissons luxueuses telles que le mezcal, qui devrait élargir le marché du mezcal en Amérique du Nord.

Aperçu du Marché

Demande croissante de Boissons de Luxe et Haut de Gamme

La tendance croissante à la premiumisation, qui conduit à la consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées de luxe, stimule la demande de Mezcal. La tendance à la premiumisation est plus que de siroter des spiritueux. Il y a une demande croissante pour les produits mezcal haut de gamme parmi les consommateurs de la génération Y. Ils sont prêts à dépenser des sommes élevées pour les produits haut de gamme et super premium en raison de l’augmentation du revenu disponible dans les économies développées telles que l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale. Le marché des spiritueux haut de gamme haut de gamme a augmenté de 5 à 6% par an en volume de 2019 à 2021 en raison de la croissance du revenu disponible par habitant des consommateurs et de la croissance persistante de l’économie.

Informations de Type

En fonction du type, le marché du mezcal est divisé en 100% Agave et mélanges. Le segment 100% agave a dominé le marché du mezcal avec une part plus importante en 2019. Le mezcal 100% Agave signifiait que tous les sucres fermentés qui sont distillés pour devenir de la tequila proviennent de la plante d’agave Blue Weber. Le mezcal peut être obtenu à partir de plus de 30 variétés d’agave. Selon l’écrivain spécialisé dans les spiritueux Chris Tunstall, les variétés d’agave les plus couramment utilisées pour la fabrication du mezcal sont le tobalá, le tobaziche, le tepeztate, l’arroqueño et l’espadín, qui est l’agave le plus courant et représente jusqu’à 90% du mezcal. Les deux types de mezcal sont composés à 100% d’agave et sont mélangés à d’autres ingrédients, avec environ 80% d’agave. Les deux types se composent de quatre catégories. Le mezcal blanc est clair et à peine vieilli. Dorado (doré) n’est pas vieilli; cependant, un agent colorant est ajouté. Cela se fait principalement avec un mélange de mezcal. Le reposado ou añejado (vieilli) est versé dans des fûts de bois pour la plupart de deux à neuf mois. Cela peut être fait avec 100% d’agave ou de mezcals mélangés. L’Añejo est vieilli en fûts pendant une durée minimale de 12 mois. Le meilleur de ce type est essentiellement vieilli de 18 mois à trois ans. Si l’añejo est 100% agave, il est généralement vieilli pendant environ quatre ans.

Marché du Mezcal, par Type

100% Agave

Mélange

Marché du Mezcal, par Produit

Mezcal Jeune

Mezcal Reposado

Mezcal Anejo

Autres

Marché du Mezcal, par Canal de Vente

HoReCa

Magasins Spécialisés

Supermarchés et Hypermarchés

Ligne

Rapport Spotlights:

Tendances progressives de l’industrie sur le marché mondial du mezcal pour aider les acteurs à développer des stratégies efficaces à long terme

Stratégies de croissance des entreprises adoptées par les marchés développés et en développement

Analyse quantitative du marché mondial du mezcal de 2017 à 2027

Estimation de la demande de mezcal dans diverses industries

Analyse PARASITAIRE pour illustrer l’efficacité des acheteurs et des fournisseurs opérant dans l’industrie pour prédire la croissance du marché

Développements récents pour comprendre le scénario du marché concurrentiel et la demande de mezcal

Tendances et perspectives du marché associées à des facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché du mezcal

Processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne la croissance du marché mondial du mezcal

Taille du marché du mezcal à différents nœuds du marché

Vue d’ensemble détaillée et segmentation du marché mondial du mezcal ainsi que de sa dynamique dans l’industrie

Taille du marché du mezcal dans diverses régions avec des opportunités de croissance prometteuses

