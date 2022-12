La taille du marché du maillage de sérigraphie devrait connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter des rapports d’études de marché tels que Screen Printing Mesh Market qui est devenu assez vital sur ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au point. Une étude de marché analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs de l’industrie du marché de la sérigraphie Ce rapport de marché met en évidence les principales dynamiques du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur.Le rapport sur le marché de la sérigraphie étudie la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché avec le volume et la valeur pour chaque région.

Analyse et taille du marché

La maille sérigraphiée est une technique d’impression traditionnelle utilisée depuis plusieurs années. Un type de conception de pochoir est créé sur un maillage fin dans le processus de maillage de sérigraphie, et plusieurs couches d’encre sont poussées à travers cette disposition de pochoir sur la surface du matériau d’impression. La maille de sérigraphie émerge à l’échelle mondiale dans des applications de niche telles que l’impression sur verre. L’utilisation de la sérigraphie dans l’industrie électronique a également augmenté. L’impression sur les circuits imprimés nécessite beaucoup de précision et de sérigraphie, de sorte que l’industrie électronique a également obtenu des résultats très efficaces au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mailles de sérigraphie était évalué à 651,01 millions USD en 2021 et devrait atteindre 944,39 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,76 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production analyse et scénario de la chaîne climatique.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matériau (polyarylate, polyester, nylon, acier), type de filament (mono-filament, multi-filament, autres), nombre de mailles (moins de 80 fils par pouce, 80-110 fils par pouce, 110-220 fils par pouce, 220- 305 fils par pouce, supérieur à 305 fils par pouce), diamètre du fil (inférieur à 30 microns, 30-60 microns, 60-90 microns, supérieur à 90 microns), substrat (métal, plastique, tissu, verre, papier et carton), extrémité Utilisation (industrie textile, industrie de l’emballage, verre et céramique, électronique et électrique, publicité et marketing) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts HAVER & BOECKER OHG (Allemagne), Nippon Tokushu Fablic Inc. (Japon), NBC Meshtec, Inc. (États-Unis), Sefar AG (Suisse), Maishi Wire Mesh Mfg (Chine), Weisse & Eschrich Drahtgewebefabriken GmbH (Allemagne), ASADA MAILLE CO., LTD. (Japon), Saati SpA (Italie), Nakanuma Art Screen Co., Ltd. (Japon), Extris (Italie), MAISHI Group (Chine) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Développements en cours dans l’industrie

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

La sérigraphie est une technique d’impression qui utilise un maillage pour transférer l’encre sur un substrat, sauf dans les zones où un pochoir de blocage a rendu l’encre imperméable. Une lame ou une raclette est déplacée sur l’ensemble de l’écran pour remplir les ouvertures de maille ouvertes avec de l’encre, et un mouvement inverse qui amène l’écran à toucher temporairement le substrat le long d’une ligne de contact. L’encre est extraite des ouvertures de maille lorsque l’écran revient après le passage de la lame. Parce qu’une seule couleur est imprimée à la fois, plusieurs écrans peuvent être utilisés pour créer une image ou un dessin multicolore.

Dynamique du marché des mailles de sérigraphie

Conducteurs

Demande croissante pour l’impression sur verre

La maille de sérigraphie est généralement préférée pour l’impression sur des surfaces en verre. La demande de verre sérigraphié est en croissance dans l’industrie de l’emballage, en particulier pour les bouteilles d’alcool. La demande croissante de verre décoré et la préférence de l’industrie du verre pour la sérigraphie en tant que technique de décoration efficace devraient stimuler la croissance du marché des filets de sérigraphie.

Demande croissante dans l’industrie textile

La maille de sérigraphie est une technique d’impression populaire qui est utilisée dans une variété d’industries. La maille de sérigraphie est également utilisée dans l’industrie textile pour imprimer du tissu. C’est le processus d’impression d’un dessin sur du tissu en pressant de l’encre à travers un tamis à mailles au pochoir. Un maillage fin ou un écran, qui est la partie la plus importante du processus d’impression, est au cœur du processus de maillage de sérigraphie.

Demande croissante dans le secteur du bâtiment et de la construction

La demande de mailles de sérigraphie augmente à des fins de décoration telles que la décoration intérieure, les meubles en verre et d’autres applications dans l’industrie du bâtiment et de la construction. En outre, le produit de consommation tel que la vaisselle en verre nécessite une décoration pour donner un aspect haut de gamme aux produits.

Des opportunités

Développements en cours dans l’industrie

Les développements en cours dans l’industrie devraient stimuler le marché des mailles de sérigraphie dans les années à venir. Les progrès de la sérigraphie ont été réalisés dans le but d’améliorer la qualité de la sérigraphie. L’introduction d’un fil de matériau hybride avec différents matériaux de gaine et différents matériaux de noyau fournit au maillage de sérigraphie les propriétés combinées des matériaux. Les progrès récents de la sérigraphie incluent l’introduction de mailles de sérigraphie à haute résistance pour améliorer la qualité d’impression et la sérigraphie très fine. C’est le principal facteur qui créera une opportunité rentable pour le marché

De plus, l’émergence de nouveaux marchés et l’augmentation des collaborations stratégiques agiront comme moteurs du marché et augmenteront encore les opportunités précieuses pour le taux de croissance du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-screen-printing-mesh-market

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché des mailles de sérigraphie?

Augmentation rapide de la portée et de l’utilisation du marché des mailles de sérigraphie dans le monde avec un taux d’acceptation élevé sur le marché

L’automatisation avec l’intelligence artificielle aide à une meilleure expérience client et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec une utilisation optimale des ressources pour gagner une plus grande efficacité de l’entreprise commerciale sur le marché

Stratégies de recherche et outils utilisés sur le marché Maille de sérigraphie :

Ce rapport d’étude de marché sur les mailles de sérigraphie aide les lecteurs à connaître le scénario global du marché et la stratégie pour décider davantage de ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-screen-printing-mesh-market

