La taille du marché du lactose devrait croître à un TCAC de 3,06 % jusqu'en 2028

La taille du marché du lactose devrait croître à un TCAC de 3,06 % au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028. L’augmentation rapide des besoins en enzyme lactase dans les compléments alimentaires est l’un des facteurs responsables de la croissance du marché du lactose au cours de la période de prévision. 2021 à 2028.

Le lactose est du lactose, composé de deux molécules de sucre qui utilisent le sucre comme source d’énergie lors de la production de galactose, de glucose et d’acide. C’est le produit final de lactosérum obtenu à partir de la production de fromage et de caséine.

Un facteur de croissance important pour le marché du lactose est la demande croissante de lait en poudre dans le monde. En outre, la prise de conscience croissante des avantages de la consommation de produits à base de lactose et la prise de conscience croissante de l’importance de la nutrition infantile devraient stimuler la demande globale du marché pour le lactose au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation est également attendue du revenu disponible et de la vie. les normes dans les pays en développement sont les principaux moteurs du marché mondial du lactose.

Étendue du marché mondial du lactose et taille du marché

Le marché du lactose est segmenté par forme, dérivé et utilisateur final. Cross-Segment Growth aide à analyser les poches de niche pour la croissance et les stratégies de mise sur le marché, et à déterminer la différence entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de la forme, le marché du lactose a été segmenté en poudre et en granulés.

Sur la base des dérivés, le marché du lactose a été segmenté en lactose monohydraté, galactose, lactulose, lactitol, etc., d’autres plus segmentés en tagatose et acide lactobionique.

Analyse au niveau national du marché du lactose

Analyse du marché du lactose et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par les pays, les formes, les dérivés et les utilisateurs finaux énumérés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du lactose sont les États-Unis en Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde. , Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït , l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) font partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché du lactose en raison de la pénétration croissante des principaux acteurs, de l’industrie florissante des aliments et des boissons et des réglementations strictes en matière d’alimentation et de sécurité. La région Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte demande de lait en poudre dans des pays comme la Chine et l’Inde.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lactose

Les principaux acteurs couverts dans le rapport Lactose sont :

BASF SE, DuPont, Fonterra, Glanbia Plc, Kerry, Merck KGaA, Agropur, Avantor, Inc., Arla Foods amba, Hoogwegt, MEGGLE GmbH & Co. KG, Armor Proteins, Lactose (India) Limited, MILEI GmbH, Proliant Dairy Ingredients , Saputo Inc., Bayerische Milchindustrie eG, DMK Group, Grande Cheese Company, Lactalis Ingredients Market Share Les données sont mondiales, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), séparément pour le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

