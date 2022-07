La taille du marché du fractionnement du plasma devrait atteindre une portée substantielle de 40 731,98 millions de dollars US avec un TCAC de 6,3 % d’ici 2028

Selon la dernière étude sur les prévisions du marché du fractionnement du plasma jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit, application et utilisateur final », le marché devrait atteindre 40 731,98 millions de dollars US d’ici 2028 contre 26 575,83 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 6,3 % entre 2021 et 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial du fractionnement du plasma, ainsi que les moteurs et les éléments dissuasifs liés à la croissance du marché.

Le plasma sanguin fait partie des méthodes émergentes de traitement de diverses maladies chroniques. Le plasma est constitué de composants essentiels, tels que les protéines, l’albumine, les globulines, le fibrinogène, les facteurs de coagulation et les inhibiteurs, etc. Il est largement utilisé dans le cancer du sang, le COVID19, la fibrillation auriculaire, la leucémie et autres. Le plasma est séparé du sang donné en utilisant le fractionnement du plasma. Les organismes de réglementation fournissent également les approbations requises pour l’utilisation du plasma dans les procédés de traitement. Par exemple, en août 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) a délivré l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le traitement au plasma convalescent du COVID-19. En plus de cela, en février 2021, l’USFDA a publié une directive mise à jour pour l’EUA plasmatique pour COVID19. Ainsi, l’implication active et l’approbation par le régulateur et le gouvernement devraient encourager l’application du plasma sanguin.

La liste des entreprises opérant dans ce rapport est :

Bio Products Laboratory LTD, CSL Limited, Biotest AG, Sanquin, Bharat Serums and Vaccines Limited, Grifols S.A, Kedrion, SK Plasma, Plasmagen Biosciences PVT. LTD et Octapharma AG

Par produit

• Immunoglobuline

o Immunoglobuline intraveineuse (IgIV)

o Immunoglobuline sous-cutanée (SCIG)

• Albumine

• Concentrés de facteur de coagulation

• Inhibiteurs de protéase

• Autre

Par application

• Neurologie

• Immunologie

• Hématologie

• Soin critique

• Pneumologie

• Les autres

Par utilisateur final

• Hôpitaux

• Centres de chirurgie ambulatoire

• Cliniques spécialisées

Comme indiqué dans le moteur précédent, le marché offre un potentiel considérable pour les entreprises exploitant les activités liées au marché. En raison de la croissance positive du marché, les acteurs du marché mondial et régional adoptent activement des stratégies de développement organiques et inorganiques. Ainsi, il devrait attirer des investissements plus importants sur le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, voici quelques-uns des développements et initiatives adoptés par les acteurs du marché.

En mars 2021, Grifols, S.A., l’un des leaders mondiaux des marchés liés au plasma, a acquis environ 25 centres de plasma basés aux États-Unis auprès de Bio Products Laboratory Holdings Limited. Il est prévu d’ajouter environ un million de litres de plasma pour les processus de fractionnement.

En août 2021, Biotest AG a lancé environ le sixième centre de collecte de plasma en République tchèque. La société a reçu l’autorisation d’exploitation de ces centres de l’autorité nationale de santé publique SUKL. Le centre est à la pointe de la technologie avec environ 15 lits de donneurs et dispose d’installations pour les donneurs telles que la télévision (TV), le Wi-Fi et autres. Le centre est opérationnel six jours sur sept pendant douze heures par jour.

En février 2020, Advent International Corporation, une société mondiale de capital-investissement basée aux États-Unis, a acquis une participation majoritaire dans Bharat Serums and Vaccines. Cet investissement devrait renforcer et élargir les offres de Bharat Serums sur les marchés nationaux et mondiaux.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2021 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché du fractionnement du plasma par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Plusieurs forces du marché telles que les moteurs et les contraintes et les avancées politiques, sociales, économiques et technologiques contribuent à façonner l’industrie de manière spécifique. Toutes ces forces sont étudiées en détail pour arriver à une prévision de marché qui peut aider à construire les stratégies d’investissement sur le marché du fractionnement du plasma.

Les points essentiels traités dans le rapport sur le marché du fractionnement du plasma sont: –

1 Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2028 ?

2 Quels sont les principaux stimulants de croissance du marché Fractionnement du plasma?

3 Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la valorisation du marché Plasma Fractionnement?

4 Quels sont les défis à la prolifération des marchés ?

5 Quels sont les principaux fournisseurs sur le marché Fractionnement du plasma?

6 Quelles sont les principales entreprises contribuant à la valorisation du marché du fractionnement du plasma?

7 Quelle était la part de marché détenue par chaque région en 2028 ?

8. Quels sont le taux de croissance estimé et la valorisation du marché du fractionnement du plasma en 2028?

De plus, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région afin de l’étudier de manière exhaustive et de fournir les données de manière systématique. En parlant de paysage concurrentiel, l’étude comprend une liste des principales entreprises ainsi que leurs offres de produits et services, leurs décisions stratégiques, l’analyse SWOT, les derniers développements, la part de marché capturée, le taux de croissance et la valorisation. Les défis auxquels ces entreprises sont confrontées sont analysés et des solutions leur sont également proposées.

