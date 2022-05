La taille du marché du cloud POS (point de vente) devrait atteindre 8 050,7 millions USD à un TCAC de 19,60 %, d’ici 2028

Les avancées technologiques dans le cloud computing sont l’un des principaux facteurs influençant la croissance du marché.

Taille du marché – 1 894,7 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 19,60 %, tendances du marché – Demande croissante des industries des utilisateurs finaux.

Le marché mondial du cloud POS (point de vente) devrait atteindre 8 050,7 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La solution Cloud POS intègre plusieurs canaux de vente tout en offrant une sécurité améliorée, permettant ainsi aux utilisateurs finaux de profiter des avantages du stockage, de la mémoire, du traitement et de la bande passante centralisés.

Le cloud computing offre aux utilisateurs finaux un accès pratique et global à un pool partagé de ressources informatiques comprenant des serveurs en réseau, du stockage et des applications logicielles qui sont constitués en fonction des demandes, rapidement provisionnés pour communiquer avec les besoins et mis à disposition sur un paiement à la carte. base d’utilisation. Cloud POS permet aux petites et moyennes entreprises de mettre en œuvre des technologies de l’information à un coût abordable sans nécessiter d’investissements colossaux. En outre, les points de vente (POS), basés sur le cloud computing, fournissent aux petites et moyennes entreprises une technologie de substitution pour stimuler la croissance de leur entreprise.

L’amélioration de la prestation de services à la clientèle est l’un des éléments les plus cruciaux de la gestion d’une entreprise. Cloud POS permet aux entreprises d’offrir une expérience client exceptionnelle en fournissant aux propriétaires d’entreprise la compréhension et les outils nécessaires pour offrir le meilleur service client possible.

Un système de point de vente cloud offre aux entreprises, y compris les commerces de détail et de restauration, une sécurité renforcée de leurs informations commerciales critiques, qui sont stockées et synchronisées électroniquement et peuvent être restaurées sans aucun problème. De plus, il n’y a aucun problème concernant la sauvegarde des données ou leur perte à l’occasion d’un dysfonctionnement ou d’une panne du matériel électrique. De plus, les systèmes basés sur le cloud offrent les avantages de mesures de sécurité avancées telles que le cryptage pour protéger les données contre les violations et les virus.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par type, les points de vente cloud natifs devraient croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Un Cloud POS natif est destiné à tirer parti de nouveaux modèles tels que la multi-location, l’élasticité rapide et à exposer des API standard et ouvertes.

Selon la taille de l’organisation, les grandes entreprises ont contribué à une plus grande part de marché en 2018 et devraient connaître un taux de croissance de 20,2 % au cours de la période de prévision. Les systèmes de point de vente basés sur le cloud réduisent considérablement les erreurs humaines et offrent une meilleure gestion des stocks grâce à l’automatisation. De plus, les données d’inventaire et de vente sont synchronisées et stockées au fur et à mesure que les paiements sont effectués, ce qui permet un contrôle des stocks en temps réel.

Par secteurs verticaux, le commerce de détail et les biens de consommation détenaient la plus grande part de marché en 2018 et devraient croître à un taux de 20,1 % au cours de la période de prévision. Cloud POS permet aux détaillants de rester compétitifs sur le marché mondial tout en offrant des solutions pour éliminer les problèmes liés à l’installation, à la surveillance, aux correctifs et à la mise à niveau des logiciels.

Le secteur du voyage et de l’hôtellerie en Europe devrait connaître un taux de croissance de 20,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2018 et devrait connaître un taux de croissance de 21,6 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région APAC est due au déploiement élevé de solutions de points de vente de restaurants pour augmenter la croissance du commerce électronique et la mise en œuvre de ces appareils pour les applications de livraison de nourriture, entre autres.

Les principaux participants incluent Square Inc., Cegid, UTC Retail, Shopify, Intuit, Oracle Corporation, RetailOps, B2B Soft, Celerant Technology et Touchsuite, entre autres.

