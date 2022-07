La taille du marché du chiffrement de réseau devrait atteindre 7,02 milliards USD à un TCAC de 9,4% d’ici 2028

Le marché du cryptage réseau devrait atteindre 7,02 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. À mesure que les cybercriminels deviennent plus avancés, il devient plus accessible de contourner les normes de sécurité et d’acquérir des données privées sensibles. Alors que les entreprises et les clients sont également responsables de se protéger et d’accompagner les pratiques les plus appropriées, les développeurs mettent toujours en œuvre de nouvelles technologies pour faire face aux menaces de cybersécurité en constante évolution, car ce sont eux qui développent les méthodes et les algorithmes qui maintiennent les données cryptées et sécurisées.

Cela peut être principalement associé aux progrès technologiques croissants et à l’émergence de l’IoT, qui devraient encore accélérer la croissance du marché à l’échelle mondiale. Une énorme opportunité de croissance attend le marché car il s’agit d’une technologie émergente. La surveillance continue et l’identification des menaces sont favorisées par l’application d’outils analytiques.

Le chiffrement du réseau agit comme une frontière de sécurité entre les communications de plusieurs réseaux. Il est exécuté sur la sécurité du protocole Internet (IPSec) via différents algorithmes, un ensemble de normes ouvertes IETF (Internet Engineering Task Force) qui sont utilisées en combinaison, pour construire une structure de communication privée sur les réseaux IP. IPSec fonctionne à travers la structure du réseau, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de modifier les utilisateurs finaux et les applications de quelque manière que ce soit. Les paquets cryptés semblent être identiques aux paquets non cryptés et peuvent être facilement acheminés via un réseau IP.

La région Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus élevé de 9,8 % au cours de la période de prévision, en raison du taux de numérisation croissant, de l’adoption de solutions de sécurité à grande échelle et des politiques gouvernementales élevées.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

On observe qu’il y a eu une augmentation constante de la politique de chiffrement de l’organisation au cours des dernières années, qui est appliquée de manière cohérente dans toute l’entreprise.

Cela peut être principalement associé au besoin croissant de protéger la sécurité du réseau de l’organisation et aux progrès technologiques croissants, qui devraient encore accélérer la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Le segment des services devrait croître au taux le plus élevé de 25,3 % au cours de la période de prévision.

Le débit de données supérieur à 10g et inférieur à 40g représente la plus grande part de 38,8% du marché en 2020.

Le segment des utilisateurs finaux des télécommunications et de l’informatique représente la plus grande part de 39,3% en 2020.

Parmi la taille de l’organisation, les grandes entreprises représentent la plus grande part de 54,4% en 2020.

Le support de transmission optique représente la plus grande part de 39,8% du marché en 2020.

APAC devrait croître à un taux de 9,4% au cours de la période de prévision.

Divers acteurs travaillent à l’amélioration des fonctionnalités de plusieurs solutions de sécurité pour atténuer les menaces de sécurité avancées et les violations de données.

Atos a développé une solution de chiffrement de réseau IP nommée Trustway IP Protect en octobre 2020.

Elle offre le plus haut niveau de sécurité pour protéger ses données sensibles contre les vols. .

Les principaux acteurs du marché du chiffrement Netwrok incluent Cisco, Thales eSecurity, Gemalto, Juniper Networks, Nokia, Atos, Ciena, ADVA, Colt Technology Services, Rohde & Schwarz Cybersecurity, Huawei, TCC, F5 Networks, Stormshield, ECI Telecom, Aruba, Senetas, Raytheon, Viasat, ARRIS, Quantum, atmedia, PacketLight Networks, Securosys, Certes Networks.

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché du chiffrement de réseau sur la base du composant, du débit de données, du support de transmission, de la taille de l’organisation, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives du composant (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

matérielle

plate-forme

des services

Perspectives du débit de données

2020-202810g et moins de 40g

Plus de 40g et moins de 100g

Moins de 10g

Autres

Moyen de transmission Perspectives (Revenus, millions USD; 2020-2028)

Transmission optique

Câble coaxial Câble

paires torsadées

Ondes radio et micro-ondes

Taille de l’organisation Perspectives (Revenus, millions USD; 2020 -2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Télécommunications et informatique

BFSI

Médias et divertissement

Gouvernement

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine Amérique

Moyen-Orient et Afrique

