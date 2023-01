La taille du marché du caoutchouc recyclé atteindra 6 658,98 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 10,80 %

définition du marché

Le caoutchouc récupéré est un caoutchouc vulcanisé qui est ramolli et expansé par un procédé thermochimique. La viscosité du caoutchouc est réduite par le cisaillement mécanique et l’action chimique, ce qui raccourcit les chaînes polymères. Le caoutchouc recyclé entier (WTR), blanc cassé et coloré, le caoutchouc de butyle récupéré et le monomère d’éthylène propylène diène (EPDM) sont quelques-uns des différents types de caoutchouc recyclé sur le marché.

Le marché mondial du caoutchouc recyclé était évalué à 2 931,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 6 658,98 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation et des scénarios de chaîne climatique.

Demander un exemple de rapport sur le marché du caoutchouc récupéré @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-reclaimed-rubber-market&Rohit

Ces dernières années, l’industrie des pneus automobiles a grandement bénéficié du passage au caoutchouc recyclé pour la durabilité. La demande croissante de recyclage de pneus entiers (WTR) est une tendance importante sur le marché mondial du caoutchouc recyclé et devrait contribuer de manière significative à l’industrie au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché international de Caoutchouc recyclé est un aperçu complet du marché couvrant divers aspects tels que la définition du produit, le paysage typique des fournisseurs et la segmentation du marché en fonction de divers paramètres tels que le type de produit, ses composants, le type de gestion et la géographie. Y compris les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Fournir les rapports d’études de marché mondiaux les plus appropriés, uniques et crédibles à nos précieux clients et clients en fonction de leurs besoins commerciaux spécifiques. La récupération de rapports marketing convaincants de Caujo aide à renforcer l’organisation et à prendre de meilleures décisions pour faire avancer l’entreprise dans la bonne direction.

Modèle de concurrence en caoutchouc recyclé et analyse des parts de marché

Le paysage concurrentiel du marché Caoutchouc recyclé fournit des détails sur les concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données présentés ci-dessus ne concernent que l’approche de l’entreprise par rapport au marché du caoutchouc recyclé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du caoutchouc recyclé sont

Fishfa Rubbers Ltd (Gujarat)

GRP LTD (Mumbai)

Rolex revendique SA. Ltd. (Gujarat)

Soleil Exim (Inde)

Swani Rubber Industries (Inde)

HUXAR (Inde)

Minar Recovery SA Ltd (Inde)

Miracle Rubber (Inde)

Guinan (Danemark)

Michelin (France)

Revlon Rubber Private Limited (Inde)

Récupération privée de haute technologie. Ltd. (Inde)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)

LyondellBasell Industries Holdings BV(荷兰)

compagnie. Evonik (Allemagne)

Ashley, (États-Unis)

Mapei (Italie)

Lire la description complète du rapport avec table des matières et graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-reclaimed-rubber-market?Rohit

Impact du COVID-19 sur le marché Caoutchouc recyclé

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché du caoutchouc recyclé, entraînant l’arrêt d’une partie importante des lignes de production pendant une courte période. Pendant l’épidémie, la production et la demande automobiles ont été affectées. Selon la China Passenger Car Association (CPCA), les ventes de voitures particulières en Chine ont chuté de 6,5 % en glissement annuel en juin, à 1,68 million d’unités. Ailleurs, Toyota Motor Corp. a enregistré une baisse de 26 % de ses ventes d’une année sur l’autre, les ventes de mai ayant presque doublé par rapport à celles d’avril, qui étaient en baisse de 56 % d’une année sur l’autre. La baisse de la production automobile a entraîné une forte baisse de la demande de pneus de voiture,

Cependant, les restrictions gouvernementales sont levées à mesure que les cas de COVID diminuent, ce qui devrait relancer la croissance du marché. De plus, les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait prospérer au même rythme qu’avant la pandémie.

développement récent

En avril 2021, Bridgestone a annoncé un investissement de 135,9 millions de dollars pour moderniser les installations de son usine de Shimonoseki, qui produit des pneus pour les véhicules miniers et de construction. L’installation commencera en 2022 et se terminera en 2025. Le nouvel équipement améliorera la sécurité, la préparation aux catastrophes, le respect de l’environnement, la qualité et la productivité. Bridgestone prévoit d’augmenter sa production de caoutchouc recyclé dans les années à venir.

En octobre 2021, la célèbre entreprise de technologies propres Ecolomondo Corporation, pour commercialiser sa technologie de recyclage par pyrolyse et son installation TDP clé en main pour convertir les pneus, les plastiques et d’autres flux de déchets d’hydrocarbures en produits renouvelables, a signé un accord avec Recyc Long Term Supply Agreement – Québec. En vertu de l’entente, Ecolomondo fournira plus de 31 000 tonnes courtes de matières premières de pneus en fin de vie (environ 80 % de pneus de tourisme et 20 % de pneus de camion) à l’usine de recyclage TDP de Hawkesbury. Portée du marché mondial du caoutchouc recyclé

Le marché du caoutchouc recyclé est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Récupération complète du pneu (WTR)

Récupération de butyle

Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM)

monotone et couleur

autre

Exiger

fœtal

pas de pneus

utilisateur final

automobile et aéronautique

Pneu de vélo

à rénover

Courroies et tuyaux

chaussure

Produits en caoutchouc moulé

Autre analyse régionale :



Le rapport étudie en outre les modèles de production et de consommation, l’import-export, le rapport offre-demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché du marché Caoutchouc recyclé dans des régions clés du monde, ainsi que la présence d’acteurs clés dans la région. Le rapport Caoutchouc recyclé couvre également les plans d’expansion entrepris par des entreprises dans diverses régions dans la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur la production, la consommation et les modèles, les revenus et les taux de croissance au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est principalement réparti dans les zones géographiques clés suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA) Posez ou partagez votre question (le cas échéant) avant d’acheter ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-reclaimed-rubber-market&Rohitmarché mondial du caoutchouc recyclé sur le marché des ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et nouvelle ère avec une durabilité inégalée et une approche avancée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures informations sur les consommateurs et à développer des connaissances exploitables pour aider votre entreprise à réussir sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une pure intelligence et d’une pratique conçue et consolidée à Pune en 2015. L’entreprise est née du secteur de la santé avec une main-d’œuvre beaucoup plus réduite et vise à couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse du cours. Par la suite, en 2018, la société a ouvert un nouveau bureau dans les locaux de Gurugram, a élargi ses divisions et élargi son champ d’activité, réunissant une équipe de talents hautement qualifiés pour stimuler la croissance de l’entreprise. « Même en ces temps difficiles avec COVID-19, le virus ralentissant tout dans le monde, il est important que l’équipe d’études de marché dédiée de Data Bridge travaille 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle. Notre bande dessinée d’excellence. »

Nous fournissons des services tels que des rapports industriels validés par le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : corporatesales@databridgemarketresearch.com