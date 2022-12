La taille du marché du cannabis en Europe devrait connaître une croissance considérable d’ici 2029, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

» Le rapport de recherche universel Europe Cannabis Market fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués à l’aide d’une analyse SWOT. Cette métamorphose peut être soumise aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Analyse et aperçu du marché du cannabis en Europe

Certains des facteurs moteurs de la croissance du marché sont la croissance de la population millénaire à travers le monde qui est plus fascinée par le cannabis, la sensibilisation croissante aux bienfaits du cannabis pour la santé, l’augmentation de l’incidence des maladies nécessitant l’utilisation de cannabis, la légalisation du cannabis, l’utilisation accrue de le cannabis dans les produits cosmétiques et l’augmentation des dépenses de santé ont accéléré la demande de cannabis en Europe.

Le marché du cannabis est en croissance au cours de l’année de prévision pour plusieurs raisons telles que la montée en puissance des acteurs du marché et la disponibilité de produits avancés. Parallèlement à cela, les fabricants sont engagés dans des activités de R&D pour lancer de nouveaux produits sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen du cannabis augmentera à un TCAC de 43,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Année de base 2021 Période de prévision 2022 – 2029 Année historique 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en tonnes, prix en USD Segments couverts Par type (chanvre, marijuana et cannabis synthétique), type de produit (produits de cannabis à spectre complet, cannabis à large spectre et isolats de cannabis), composant (à dominante THC, à dominante CBD et THC et CBD équilibrés), catégorie (biologique et Inorganique), Souche (Indica, Sativa, Hybride et Autres), Application (Concentré de Cannabis, Jus de Vape de Cannabis, Capsules de Cannabis, Fleur de Cannabis, Huiles de Cannabis, Teintures de Cannabis, Topiques de Cannabis, Produits Comestibles au Cannabis, Médicaments au Cannabis et Autres), Type d’Utilisation (Récréatif et Médicinal) Pays couverts Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Suisse, France, Russie, Espagne, Belgique, Turquie et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Aurora Cannabis Inc., CANOPY GROWTH CORPORATION, The Cronos Group, Aphria Inc., Tilray, Cannabis Science Inc., SOMAÍ Pharmaceuticals Inc., IMCI Pharmaceuticals, Peace Natural Projects inc, BOL Pharma, PharmaHemp, Kiehl’s, Endoca, Althea Company Pty Ltd . et IDT Australie entre autres

Définition du marché

Le cannabis est défini comme les feuilles séchées et les sommités fleuries des plantes de Cannabis indica ou de Cannabis sativa qui sont consommées ou fumées pour leurs effets thérapeutiques ou psychotropes. Le cannabis (Cannabis sativa) est une drogue à base de plantes. Il contient des produits chimiques appelés cannabinoïdes, notamment le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Les cannabinoïdes, qui sont des composés actifs du cannabis, ont des effets similaires à ceux d’une drogue sur tous les systèmes du corps, y compris les systèmes immunologique et neurologique central, dont l’utilisation continue peut entraîner une dépendance psychologique. Le cannabis peut être utilisé pour soulager les symptômes du cancer et les effets secondaires du traitement du cancer, notamment la douleur, les nausées, la cachexie (perte de poids corporel et de masse musculaire) et d’autres maladies chroniques. Les applications du cannabis sont largement utilisées dans les aliments et les boissons, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, le textile,

Dynamique du marché du cannabis en Europe

Conducteurs

Légalisation de l’usage médical et récréatif du cannabis

Le cannabis est disponible sous forme de comprimés et de solutions topiques à utiliser dans les traitements médicaux de la douleur chronique, du cancer et autres, alors qu’il est disponible sous forme de bourgeons et de teintures ou même sous forme de petites feuilles qui sont fumées avec du tabac à des fins récréatives.

L’achat de cannabis n’est pas légal dans la plupart des pays car il possède des propriétés qui peuvent faire halluciner une personne, ce qui entraîne finalement une infraction pénale conformément à toute loi constitutionnelle. Mais ses fortes propriétés médicinales notamment dans le traitement du cancer ont incité le gouvernement des pays à légaliser son utilisation pour le bien-être de la population de son pays. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour légaliser l’usage du cannabis à des fins médicales et récréatives après que l’Uruguay l’a légalisé pour la première fois officiellement.

Selon le National Institute of Cannabis Investors, 33 États ont légalisé le cannabis à des fins médicales et 11 États ont légalisé l’utilisation récréative de la plante. Ce n’est qu’une question de temps avant que davantage d’États emboîtent le pas et légalisent le cannabis pour traiter les patients médicaux dans leurs États, attirer des touristes étrangers et stimuler leurs économies. Deux États qui ont légalisé la marijuana médicale en 2020 étaient le Nebraska et le Mississippi. Ainsi, la légalisation du cannabis dans les applications médicales et récréatives stimule la croissance du marché.

Avantages médicaux du cannabis

Le cannabis, communément appelé marijuana, appartient à la famille des plantes de cannabis. Il peut être de deux types, à savoir le Cannabis sativa et le Cannabis indica. Il comprend des teneurs en tétrahydrocarbure (THC) et en cannabidiol (CBD). Le CBD aide à décider de l’utilisation médicale et des avantages du cannabis car il possède des propriétés analgésiques tandis que le THC est le composé psychoactif qui détermine le niveau d’intoxication chez une personne après avoir fumé du cannabis brut.

Le cannabis peut également être présent dans les aliments sous forme d’additifs, d’huiles ou sous forme de gélules. Le CBD est généralement utilisé à des fins médicales en raison de ses effets non psychotiques et de ses faibles niveaux de toxicité, tandis que le THC est utilisé pour réduire les effets secondaires de la douleur dans le traitement du SIDA et du cancer. De nombreux pays légalisent la consommation de cannabis en raison de ses propriétés médicales.

Ainsi, les avantages médicaux du cannabis et son utilisation par de nombreux chercheurs dans le développement de nouveaux médicaments stimulent la croissance du marché.

Des opportunités

Standardisation des pratiques culturales

L’industrie du cannabis fait des pas de géant vers des pratiques de culture standardisées pour la culture du cannabis. Les représentants et experts de l’industrie sont très convaincus par la croissance du marché et travaillent en équipe sur la R&D de produits médicaux à base de cannabis pour augmenter les parts à un taux plus précieux. La marijuana médicale à elle seule est supposée valoir des milliards de dollars sur le marché mondial et ses pratiques de culture standardisées peuvent mener le marché à un rythme très élevé.

Actuellement, la nouvelle technologie d’éclairage, c’est-à-dire la technologie moderne de culture en intérieur du cannabis et la technologie de culture cellulaire, c’est-à-dire l’utilisation de petites plantes de cannabis pour la production de centaines de clones identiques, est en plein essor sur le marché de la culture du cannabis. Il existe chaque jour de nombreuses innovations dans l’industrie du cannabis, des ajustements des systèmes CVC aux données des capteurs et aux outils d’intelligence artificielle (IA).

Ainsi, la standardisation de la culture du cannabis conduira à moins de pratiques de culture défectueuses et constitue une excellente opportunité de croissance du marché.

Innovation dans une variété de produits sativa

Le commerce mondial du cannabis affiche une croissance explosive énorme dans un secteur très lucratif en raison des innovations technologiques croissantes. Le cannabis médical est le segment qui connaît la plus forte croissance sur le marché européen du cannabis et est fourni aux patients via des cannabinoïdes cliniquement prescrits par voie orale. Les stylos vaporisateurs sont l’une des technologies développées les plus utilisées qui aident un patient à inhaler une dose contrôlée de cannabis et sont utilisés en raison de leur faible niveau d’intoxication par rapport au tabagisme. Le cannabis est disponible sous forme d’extraits d’huile emballés dans des capsules et est consommé directement ou dans des stylos à vape par les patients. Epidiolex, une huile de CBD pharmaceutique qui peut être utilisée pour traiter certaines formes rares d’épilepsie, a récemment reçu une recommandation unanime d’approbation du comité consultatif fédéral de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Par exemple,

En juillet 2022, Cann Global a lancé sa marque de soins naturels au CBD et au chanvre Fuss Pot en France. Fuss Pot est divisé en deux gammes de soins différentes : une ligne à base de chanvre et une ligne à base de CBD.

En août 2022, Green Monke s’est associé à la marque Cookies pour créer et introduire des boissons infusées au cannabis vendues dans les points de vente Cookies. La collaboration s’étendra ensuite à l’Europe.

Ainsi, ces variétés innovantes de produits sativa avec une grande variété d’applications dans de nombreuses industries ont tendance à être une grande opportunité pour le marché mondial.

Cette étude abordera certaines des questions les plus critiques qui sont énumérées ci-dessous :

Quelle est la taille du marché du marché au niveau mondial du marché européen du cannabis?

Quelle taille d’écran est la plus préférée par les consommateurs ?

Quel mode de distribution est le plus préféré par les fabricants du marché européen du cannabis ?

Quel est le groupe d’âge préféré pour cibler le marché des fabricants ?

Quels sont les facteurs clés qui stimulent, inhibent la croissance du marché et quel est le degré d’impact des moteurs et des contraintes?

Quel est l’impact de la réglementation sur la croissance du marché européen du cannabis ?

Quelle est la région / le pays leader pour la croissance du marché ? Quel est le taux de croissance anticipé des principales régions au cours de la période de prévision ?

Comment les marchés émergents pour le marché devraient-ils se comporter dans les années à venir ? Comment le modèle de consommation devrait-il évoluer à l’avenir ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial? Quelle est la position actuelle sur le marché des principaux acteurs ? Qui sont les acteurs émergents de cette industrie ?

Quels sont les principaux distributeurs, commerçants et revendeurs opérant sur le marché européen du cannabis ?

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC)

