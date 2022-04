La taille du marché du BYOD et de la mobilité d’entreprise devrait atteindre 198,22 milliards USD à un TCAC de 15,26 %, d’ici 2028

Le principal facteur contribuant à la croissance du marché des logiciels de streaming vidéo peut être l’ augmentationdu besoin de la croissance des services mobiles et à large bande et l’augmentation du trafic de données, qui ont abouti à l’installation de services BYOD dans les entreprises, facilitant le travail de leurs employés.

Taille du marché – 64,04 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 15,26 %, tendances du marché – Postes de travail numérisés et main-d’œuvre mobilisée.

Le BYOD et la mobilité d’entreprise devraient passer de 64,04 milliards USD en 2020 à 74,9 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 15,26 % au cours de la période de prévision. La croissance des services mobiles et à large bande, l’augmentation du trafic de données, le besoin croissant de productivité et de satisfaction des employés et la réduction des coûts matériels des organisations sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché. Certains autres facteurs contribuant à la croissance de ce marché sont l’augmentation de l’adoption du BYOD et les opportunités étendues dans les solutions basées sur le cloud.

Les risques de sécurité liés à la gestion des appareils, les problèmes de sécurité concernant les informations, la gradation et le manque de complexité des intégrateurs système et les problèmes de sélection de la bonne solution de mobilité d’entreprise et de BYOD peuvent freiner la croissance du marché du BYOD et de la mobilité d’entreprise.

Les acteurs auront besoin d’investissements accrus pour faire face à ces contraintes et faciliter la croissance dans les années à venir. Ce rapport comprend les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis liés au BYOD et à la mobilité d’entreprise ; et une analyse approfondie de la chaîne de valeur, une analyse des brevets, une analyse de la capacité de fabrication actuelle et de l’état de la technologie, du potentiel de commercialisation dans différents appareils, ainsi que des prévisions de la taille du marché jusqu’en 2026.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1072

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le BYOD et la mobilité d’entreprise devraient passer de 64,04 milliards USD en 2020 à 74,9 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 15,26 % au cours de la période de prévision.

Les principaux facteurs moteurs de la croissance du marché des logiciels de streaming vidéo peuvent être la croissance des services mobiles et à large bande, l’augmentation du trafic de données, le besoin croissant de productivité et de satisfaction des employés, la réduction des coûts matériels des organisations, l’augmentation de l’adoption du BYOD et une vaste opportunités dans les solutions basées sur le cloud.

Le BYOD et la mobilité d’entreprise sont segmentés par type de déploiement dans le cloud et sur site. Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande de réduction des coûts d’équipement et de la croissance de l’adaptation des données dans le cloud.

Le BYOD et la mobilité d’entreprise sont segmentés par composant en logiciels, sécurité et services. Parmi les marchés de la sécurité, le segment de la sécurité des appareils devrait dominer la part de marché avec environ 24,9 milliards USD au cours de la période de prévision ; ce segment fournit des mesures de sécurité pour protéger les données mobiles des particuliers et des entreprises. Parmi les marchés de services, les services professionnels devraient connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision.

Le BYOD et la mobilité d’entreprise sont segmentés par secteur vertical en BFSI, automobile, fabrication, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, transport et logistique, énergie et services publics et autres (gouvernement, éducation, médias et divertissement). Le segment de l’informatique et des télécommunications devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision, car le segment repose principalement sur l’utilisation intensive de smartphones et d’ordinateurs de bureau ou d’ordinateurs portables, ce qui donne également lieu à la concurrence des opérateurs de télécommunications dans ce segment.

Le BYOD et la mobilité d’entreprise sont segmentés par géographie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’APAC, la plaque tournante des pays en développement comme l’Inde et la Chine, qui a depuis commencé à adopter des logiciels de streaming vidéo dans plusieurs secteurs verticaux et connaît une croissance économique rapide, devrait connaître la croissance la plus élevée, avec un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du BYOD et de la mobilité d’entreprise sont Cisco Systems, Inc. (Californie, États-Unis), Blackberry Limited (Ontario, Canada.), Infosys Limited (Bengaluru, Inde), IBM Corporation (New York, États-Unis), Tech Mahindra Limited ( Pune, Inde), Tata Consultancy Services Limited (Mumbai, Inde), SAP SE (Walldorf, Allemagne), AT&T (Texas, États-Unis), Honeywell International (New Jersey, États-Unis), Capgemini (Paris, France), Oracle Corporation (Californie , États-Unis), HCL (Noida, Inde), Microsoft Corporation (Washington, États-Unis) et Accenture (Dublin, Irlande).

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/byod-and-enterprise-mobility-market

Aux fins du présent rapport, le marché a été segmenté en fonction du type de déploiement, des composants, des secteurs verticaux et de l’analyse régionale.

Marché du BYOD et de la mobilité d’entreprise par type de déploiement (Revenus, millions USD ; 2018-2028) cloud sur site dans le

par composants (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Logiciels Gestion des appareils mobiles Gestion des applications mobiles Gestion des données mobiles Mobilemails Mobile Telecom Expense Management Autres (Mobile Recovery Management et Wireless Expense Management)



Services Services

professionnels Services

gérés

Sécurité Sécurité des appareils Sécurité des mails Sécurité des applications Sécurité des contenus mobiles Sécurité des flottes mobiles Sécurité des réseaux Gestion des accès aux identités Gestion multi-utilisateurs



BYOD et mobilité d’entreprise, par secteurverticaux (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) BFSI automobile Fabrication Informatique et télécommunications détail Santé Transport et logistique Énergie et services publics Autres (gouvernement, éducation, médias et divertissement)

BYOD et mobilité d’entreprise Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018- 2028) Amérique du Nord Europe APAC Emprise



Demander une personnalisation sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1072

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails sur le rapport ou sa personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit doté d’informations cruciales et bien adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs