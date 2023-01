La taille du marché des vêtements ignifuges atteindra 5518,08 millions USD d’ici 2029

Définition du marché

Les vêtements ignifuges sont des vêtements de protection conçus et spécialement formés à partir de matériaux mélangés qui ont été traités chimiquement pour offrir des propriétés auto-extinguibles. Les vêtements ignifuges sont une solution parfaite pour les employés ou les travailleurs pour prévenir les brûlures dans les zones avec des flammes nues, des étincelles et d’autres risques d’incendie potentiels, car ils aident à isoler contre la chaleur et résistent à l’inflammation.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vêtements ignifuges était évalué à 3260,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5518,08 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-flame-retardant-apparel-market

Analyse et taille du marché des vêtements ignifuges

Les vêtements ignifuges sont un type de vêtement avec de nombreuses applications qui aident à assurer la sécurité des personnes en cas d’incendie. Préoccupation croissante concernant la sécurité des travailleurs dans les secteurs de la fabrication, de la chimie, du pétrole et du gaz et de la construction. En outre, la prise de conscience croissante des décès et des accidents liés au contrôle dans plusieurs industries devrait augmenter la demande de vêtements ignifuges au cours de la période de prévision.



Le rapport marketing de classe mondiale sur les vêtements ignifuges met au jour les conditions communes du marché, les tendances, les préférences, les acteurs clés, les opportunités, l’analyse géographique et de nombreux autres paramètres qui permettent de diriger les affaires dans la bonne direction. Une étude de marché exhaustive et complète menée dans ce rapport offre des opportunités à jour et à venir pour être au courant des investissements futurs sur le marché. Les informations mises à disposition dans ce rapport d’étude de marché sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer en toute confiance. Un rapport sur le marché international des vêtements ignifuges est prévu en collectant des données d’études de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des vêtements ignifuges sont :

Ansell Ltd (Australie)

3M (États-Unis)

VF CORPORATION (États-Unis)

Honeywell International Inc., (États-Unis)

Lakeland Inc., (États-Unis)

Kimberly Clark Corp (États-Unis)

MAS (États-Unis)

WL Gore & Associates Inc. (États-Unis)

Respirex (États-Unis)

Kappler Inc. (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

International Enviroguard (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

DAIKIN (Japon)

Dow (États-Unis)

Groupe Delta Plus (États-Unis)

Sion Industries SA (Belgique)

Teijin limitée (Japon)

Voir le rapport complet avec TOC & Graphs @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-flame-retardant-apparel-market

Impact du COVID-19 sur le marché des vêtements ignifuges

L’épidémie de coronavirus a nui à la croissance du marché des vêtements ignifuges en raison d’une pause dans la production et du retard de grands projets dans le monde. Le gouvernement a imposé des fermetures qui ont restreint les activités de transport et ont encore réduit la taille de l’industrie. En outre, la baisse de la demande de vêtements ignifuges de la part de nombreuses industries d’utilisateurs finaux pendant la pandémie pourrait ralentir la croissance du marché à l’avenir. L’augmentation des projets résidentiels et les politiques de vaccination rapide contribueront largement à la part de marché mondiale des vêtements ignifuges.

Impact prévu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché mondial des vêtements ignifuges

Le marché des vêtements ignifuges est segmenté en fonction du produit, de l’application, du prix et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

La chemise

Combinaisons FRC

Pantalon

Autres

Application

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

Industrie des pâtes et papiers

Industrie agroalimentaire

Industrie de la peinture

Autres

Prix

Faible

Moyen

Haute

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Magasins spécialisés

Méga magasins de détail

Autres

Magasins départementaux

Magasins individuels

Analyse régionale / aperçu du marché des vêtements ignifuges

Le marché des vêtements ignifuges est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application, prix et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vêtements ignifuges sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vêtements ignifuges en termes de part de marché. Cela est dû à l’adoption croissante du produit dans plusieurs segments industriels de cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison du secteur industriel croissant qui opte pour le traitement à la flamme ou à la chaleur lors de l’exécution d’opérations dans cette région.

La Chine et le Japon dominent le marché des vêtements ignifuges en termes de revenus, de part de marché et de revenus au cours de la période de prévision. Cela est dû à la vente croissante de produits en ligne qui augmente la demande de vêtements ignifuges. La prise de conscience croissante du produit parmi la population est également la raison de la croissance de la demande de vêtements ignifuges dans cette région.

Pour plus de questions, demandez à nos experts @ https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-flame-retardant-apparel-market

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : corporatesales@databridgemarketresearch.com