La taille du marché des véhicules sous-marins autonomes (AUV) devrait atteindre 3 143,3 millions USD à un TCAC de 21,9 % en 2028

L’utilisation croissante des AUV dans l’inspection des pipelines et le nombre croissant d’activités d’exploration maritime sont des facteurs clés de la croissance des revenus du

marché en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 21,9%, Tendances du marché – Croissance rapide du secteur de la défense dans divers pays du monde

La du marché mondial des véhicules sous-marins autonomes (AUV) devrait atteindre 3 143,3 millions USD en 2028 et enregistrer un chiffre d’affaires TCAC de 21,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Le nombre croissant de projets de recherche océanographique et les investissements croissants des gouvernements de divers pays à travers le monde dans ces projets sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. L’équipement automoteur qui effectue des missions d’enquête sous-marine sans intervention humaine est connu sous le nom de véhicule sous-marin autonome. Il est principalement utilisé pour la détection à distance, la navigation et la cartographie dans une variété d’applications marines. L’évitement des collisions, l’imagerie, l’exploration marine, la communication, l’investigation archéologique et d’autres applications en sont quelques-unes. Contrairement à un véhicule télécommandé, les AUV ne dépendent d’aucun bateau de surface, ce qui leur permet d’exécuter des missions en eau profonde même dans des conditions météorologiques défavorables.

Les AUV sont très demandés dans les industries militaires et de la défense pour les missions de contrôle et de surveillance sous-marines en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité maritime. En outre, le nombre croissant d’activités d’exploration maritime pour trouver des minéraux tels que le cobalt, le zinc et le magnésium, qui sont utilisés dans l’électronique grand public et les véhicules, et l’augmentation des investissements et des efforts du secteur de l’océanographie dans les projets de R&D sont des facteurs qui stimulent la demande en temps réel. transfert de données et levés hydrographiques de haute qualité. De plus, l’intégration croissante des AUV avec des capteurs biogéochimiques et Connectivité-Température-Profondeur (CTD). Les AUV sont de plus en plus utilisés dans l’industrie aquacole pour surveiller la conductivité, la turbidité et la température de l’eau, ainsi que pour observer le comportement des poissons. De plus, en stimulant l’efficacité de l’intra-communication entre les AUV déployés à distance, l’Internet des objets sous-marins (IoUT) devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Télécharger l’exemple @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4765

Quelques faits saillants du rapport

Le segment des grands AUV (plus de 1 000 mètres) représentait la plus grande part de revenus en 2020. Capacité des grands AUV à fonctionner à des niveaux profonds (plus de 1 000 mètres) les rend idéales pour la recherche sur l’habitat, l’océanographie, l’exploration pétrolière et gazière et les opérations de recherche et de sauvetage. Le déploiement croissant de grands navires sous-marins dans la guerre des mines, l’arpentage et la reconnaissance, les contre-mesures, la guerre anti-sous-marine et l’inspection des câbles sous-marins devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Le segment de la navigation devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste sur le marché mondial des véhicules sous-marins autonomes au cours de la période de prévision. La technologie de navigation joue un rôle crucial dans l’accomplissement d’une variété de missions sous-marines et pour assurer la sécurité contre les collisions et les récupérations en toute sécurité. De plus, cette technologie est utilisée pour détecter la position ou l’emplacement d’un AUV.

Le segment des capteurs devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision. Il est largement utilisé dans les AUV pour les applications de détection, de numérisation, de cartographie et de télédétection. Les missions de guerre anti-sous-marine (ASW) et les inspections de pipelines utilisent souvent des AUV pour surveiller les environnements sous-marins et détecter les objets d’intérêt. Dans de tels cas, des capteurs sont utilisés pour détecter et classer une large gamme de produits chimiques dans l’eau de mer.

Le segment de l’archéologie et de l’exploration devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des véhicules sous-marins autonomes au cours de la période de prévision. L’exploration sous-marine est une activité en pleine expansion qui implique l’étude, le forage, l’analyse et l’excavation de gisements minéraux tels que le magnésium, le zinc et le cobalt. Les fonds marins profonds, les épaves, les formations rocheuses et les débris qui pourraient être des sites archéologiques potentiels sont également explorés par les AUV.

L’Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus robuste sur le marché mondial des véhicules sous-marins autonomes au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des AUV dans l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que le nombre croissant d’opérations de recherche marine et de dépenses militaires sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché en Amérique du Nord.

Parmi les grandes entreprises présentées dans le rapport sur le marché figurent Teledyne Technologies, Kongsberg Maritime, L3 OceanServer, Saab AB, General Dynamics Corporation, International Submarine Engineering Limited, Lockheed Martin Corporation, Boston Engineering Corporation, ECA Group et Teledyne Technologies Incorporated.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/autonomous-underwater-vehicle-(auv)-market

Aux fins du présent rapport, rapports et données a segmenté le marché mondial des véhicules sous-marins autonomes en fonction du type, de la forme, de la technologie, du type de charge utile, de l’application et de la région :

Type Outlook (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

AUV peu profonds (jusqu’à 100 mètres)

AUV moyens (jusqu’à 1 000 Mètres)

Grands AUV (plus de 1 000 mètres)

Perspectives de forme (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Corps à flux laminaire

Véhicule à

style rectangulaire simplifié

torpilles

Perspectives de la technologie

Évitement des collisions

Navigation

Communication

Propulsion

Imagerie

Type de charge utile Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Profileurs de courant Doppler acoustique (ADCP) Échosondeurs Sonars à

synthèse

d’ouverture

Caméras

Capteurs

Autres

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Militaire et défense

Pétrole et gaz

Océanographie

Archéologie et E xploration Opérations

recherche et

Protection et surveillance de

Recherche scientifique

commerciales

(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4765

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une personnalisation ou toute question concernant le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assurera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lisez des rapports similaires de Reports and Data: