La taille du marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe devrait atteindre 1 619,80 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée « Marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe” avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur les pages et une analyse complète facile à saisir. La technologie la plus récente a été utilisée en conjonction avec des connaissances expertes de l’industrie et des solutions pratiques, efficaces et innovantes pour développer ce rapport sur les tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe. Les tactiques d’augmentation de la pénétration du marché telles que les lancements de nouveaux produits, l’expansion géographique, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions sont discutées. Cette étude du marché européen des tests de sensibilité aux antimicrobiens se concentre sur de nombreux sous-marchés qui devraient connaître une croissance rapide en termes de revenus tout au long de la période de prévision approximative de l’étude. La recherche, l’analyse et les informations du rapport vous donnent une image claire du marché à partir de laquelle vous pouvez prendre des décisions commerciales éclairées.

Le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 619,80 USD millions d’ici 2029 contre 1 072,01 millions USD en 2021. La prévalence élevée des maladies infectieuses et la sensibilisation croissante au diagnostic précoce sont le principal moteur qui propulse le marché au cours de la période de prévision.

Les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) sont une procédure de laboratoire utilisée pour déterminer quel antimicrobien empêche la croissance des bactéries, des champignons et d’autres micro-organismes provoquant une infection spécifique. Les tests de sensibilité sont effectués sur des micro-organismes tels que des bactéries, des champignons à l’origine de l’infection après qu’ils ont été récupérés dans une culture de l’échantillon.

L’étude de marché sur les tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport permet de se concentrer sur les aspects les plus importants du marché, comme les tendances récentes du marché. Les analyses et les estimations obtenues grâce aux informations massives recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont extrêmement nécessaires lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent.

Objectif fondamental du rapport sur le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe

Sur le marché européen des tests de sensibilité aux antimicrobiens, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent stimuler vos ventes de manière significative.

Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché européen des tests de sensibilité aux antimicrobiens .

Modifications majeures du marché européen des tests de sensibilité aux antimicrobiens dans un proche avenir.

Rivaux notables du marché dans le monde entier.

Portée future et perspectives des produits du marché européen des tests de sensibilité aux antimicrobiens

Marchés émergents prometteurs.

Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Données de vente et profils des principaux fabricants mondiaux de tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe

Segmentation:

Le marché européen des tests de sensibilité aux antimicrobiens est classé en six segments notables basés sur le type de produit, les méthodes, le type, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens est segmenté en instruments, consommables et accessoires et services et logiciels. En 2022, le segment des instruments devrait dominer le marché en raison du lancement de divers types d’instruments AST sur le marché.

Sur la base des méthodes, le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens est segmenté en méthode de spectrométrie de masse, dilution, diffusion sur disque, test électronique, méthodes génotypiques et AST rapide. En 2022, la méthode de diffusion sur disque devrait dominer le marché car il s’agit des méthodes largement utilisées de test de sensibilité aux antimicrobiens.

Sur la base du type, le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens est segmenté en tests antibactériens, tests antifongiques et autres. En 2022, le segment des tests antibactériens devrait dominer le marché en raison de la forte prévalence d’organismes multirésistants aux médicaments.

Sur la base de l’application, le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens est segmenté en diagnostics cliniques, découverte et développement de médicaments, épidémiologie et autres. En 2022, le segment des diagnostics cliniques devrait dominer le marché car ces tests sont le plus souvent effectués pour détecter les microbes afin d’aider le microbiologiste à accéder à un meilleur diagnostic clinique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens est segmenté en hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires de diagnostic, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché car ces tests antimicrobiens sont effectués dans une large mesure dans les hôpitaux car il dispose des dernières machines et installations pour un traitement approprié.

Sur la base du canal de distribution, le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens est segmenté en ventes directes, ventes au détail et distributeurs tiers. En 2022, le segment des ventes directes devrait dominer le marché car les ventes directes sont le canal le plus préféré pour acheter les appareils.

Principaux acteurs du marché :

Les principales entreprises qui opèrent sur le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens sont BD, Synbiosis, Zhuhai DL Biotech Co., Ltd, Mast Group Ltd., HiMedia Laboratories, Thermo Fisher Scientific Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Creative Diagnostics, Genefluidics, Inc., Rosco Diagnostica A/S, ERBA Group, Liofilchem ​​Srl, Alifax Srl, MERLIN Gesellschaft für mikrobiologische Diagnostika mbH, bioMérieux SA, Merck KGaA, Danaher, Accelerate Diagnostics, Inc., NuMedii, Inc. et BacterioScan, Inc. .entre autres.entre autres acteurs nationaux et d’Asie-Pacifique. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attractions du rapport sur le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché européen des tests de sensibilité aux antimicrobiens aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui surveille tous les marchés vitaux des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe

Partie 04: Dimensionnement du marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe

Partie 05: Segmentation du marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens en Europe par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Couverture supplémentaire :

