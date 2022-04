La taille du marché des testeurs Ethernet devrait atteindre 2,67 milliards USD avec un TCAC de 20,7 % d’ici 2028. La

demande croissante de testeurs Ethernet de type vitesse de connexion 1GbE à 100GbE, associée à des investissements élevés dans la R&D des testeurs Ethernet, alimente la croissance du marché.

Taille du marché – 595,2 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 20,7 %, tendances du marché – Augmentation de la demande de testeurs Ethernet chez les fournisseurs de services.

Le marché mondial des testeurs Ethernet devrait atteindre 2,67 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché des testeurs Ethernet augmente rapidement sur le marché mondial en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs de l’Internet des objets (IoT), de la pénétration du marché de la connectivité Internet haut débit et de la croissance du trafic Internet, entre autres raisons. Le marché des testeurs Ethernet comprend tous les composants et accessoires utilisés pour tester, dépanner et mesurer le canal réseau, vérifier la force et la connectivité de la liaison, la continuité de la connexion, la vitesse de la bande et d’autres problèmes Ethernet.

En 2018, le segment des fabricants d’équipements de réseau a connu la plus forte demande sur le marché des testeurs Ethernet. Les fabricants d’équipements de réseau utilisent au mieux l’équipement de test Ethernet parmi tous les autres segments. Leurs recherches et leurs travaux liés à un concentrateur de réseau, des commutateurs, des routeurs, des modems, des ponts et des répétitions, entre autres, stimulent la croissance du marché des testeurs Ethernet à un rythme significatif.

Le marché nord-américain des testeurs Ethernet devrait générer un chiffre d’affaires de 0,65 milliard USD en 2028, en raison de sa pénétration étendue du marché dans le gigabit Ethernet et de ses efforts sans fin pour une mise en réseau Ethernet transparente.

Télécharger l’exemple @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1569

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les utilisateurs finaux, le segment des fabricants d’équipements de réseau devrait continuer à dominer le marché des testeurs Ethernet avec près de 35,5 % du marché. possession et augmenterait avec un TCAC de 21,4% d’ici 2028. Les fabricants d’équipements de réseau inventent des gammes de produits de concentrateurs, commutateurs, routeurs, passerelles, ponts, émetteurs-récepteurs et autres. Les testeurs Ethernet incluent un dépanneur de circuit, un validateur de vitesse de bande passante, un testeur de performances de vitesse, des solutions de déploiement de réseau, etc. Les fabricants d’équipements de réseau inventent ces composants ou les utilisent à des fins de recherche et de développement, ce qui en fait le marché le plus important de tous les segments.

Les fournisseurs de services doivent sans cesse déboguer et analyser le protocole Ethernet. Les fournisseurs de services sont constitués de transporteurs de données, de communications sans fil, de solutions inter et intranet, de programmes satellitaires via des câbles et le plus souvent de vendeurs de bande passante ou de fournisseurs de réseau. Pour exécuter toutes ces opérations de manière uniforme, ils doivent disposer de tous les équipements de test Ethernet haut de gamme. Le segment des utilisateurs finaux des fournisseurs de services devrait avoir une part de marché de 27,5 % d’ici 2028, avec un taux de croissance de 22,0 % tout au long de la période de prévision.

Jusqu’à 1 GbE du segment de vitesse de connexion avait une part de marché de 44,9 % en 2018 et continuera de croître avec un TCAC de 18,2 %. La pénétration du marché pour la vitesse dans la bande passante des réseaux locaux augmente incroyablement. La technologie Gigabit Ethernet s’est rapidement développée, associée à la technologie moderne de la fibre optique. Le câble Ethernet rapide Cat-5 à paire torsadée standard peut principalement transiter à 100 Mo par seconde. Ce segment est la version initiale de Gigabit Ethernet et est principalement utilisé dans l’utilisation finale économique.

Les testeurs de canal réseau sont utilisés pour vérifier les performances du canal du poste de travail aux concentrateurs de connexion. Les cordons de brassage sont également vérifiés ici. La plupart des entreprises informatiques et de télécommunications utilisent ce type de segment. Le marché de ce segment devrait gagner 0,31 milliard USD d’ici 2028 avec un TCAC successif de 21,7 % tout au long de la période de prévision.

L’APAC devrait croître avec un TCAC global de 26,1 % tout au long de la période de prévision et devrait générer un chiffre d’affaires de 0,62 milliard USD d’ici 2028 sur le marché des testeurs Ethernet. Un nombre impressionnant de bases de consommateurs croissantes d’Internet dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine et le Japon pour ses avancées technologiques constantes dans l’industrie des télécommunications, associées à la progression massive de l’Inde dans les solutions informatiques, aideront l’APAC à croître à une marge plus élevée tout au long de la période de prévision. .

Les principaux participants sont IBM, Questel, Beijing Xinertel Technology, Yokogawa Test & Measurement, Spirent Communications, Xena Networks, EXFO Inc., Keysight Technologies, VIAVI Solutions Inc. et Teledyne LeCroy.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/ethernet-testers-market

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté les testeurs Ethernet mondiaux Marché sur la base des utilisateurs finaux, du type de vitesse de connexion, du type et de la région :

utilisateurs finaux (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

de services

Fabricants d’équipements de réseau

Entreprises d’informatique et de télécommunications

Organismes de réglementation des télécommunications

Fournisseurs

Perspectives, milliards USD; 2020-2028)

Jusqu’à 1GbE

1GbE à 100GbE

Au-dessus de 100GbE

Type Outlook (Revenu, milliards USD; 2020-2028)

Testeur de vitesse

Cartographie

Testeurs de continuité

liaison permanente Testeur

de canal réseau

Perspectives régionales (Revenu, milliards USD; 2020- 2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1569

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une personnalisation ou toute question concernant le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assurera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire des rapports similaires par Reports and Data :