La taille du marché des technologies d’activation du cloud devrait atteindre 63,63 milliards USD à un TCAC de 8,3 %, en 2030

TCAC 8,3 de, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de services basés sur le cloud dans divers secteurs verticaux de l’industrie en raison des avantages offerts par ces technologies, tels que les faibles coûts de maintenance et d’exploitation, stimule la croissance des revenus du marché. La majorité des fournisseurs de solutions cloud proposent des solutions à des frais mensuels peu élevés. La solution basée sur le cloud est une option idéale pour éliminer les coûts de réparation de matériel tiers pour les entreprises, en particulier les entreprises qui ne disposent pas de la main-d’œuvre adéquate pour accueillir le service informatique.

Diverses fonctionnalités des services cloud, notamment l’évolutivité, la réduction des coûts informatiques et l’accès à la pratique automatique, devraient favoriser l’adoption de ces technologies à l’échelle mondiale au cours de la période de prévision. L’utilisation de technologies compatibles avec le cloud libère de l’espace de stockage, ce qui aide les entreprises à augmenter ou réduire leurs opérations en fonction des besoins sans aucun problème de stockage. Le déploiement du cloud peut réduire les coûts de maintenance et de gestion des systèmes informatiques, réduisant ainsi les coûts d’exploitation globaux. Les systèmes basés sur le cloud peuvent être automatiquement mis à niveau vers les dernières technologies et offrent une flexibilité aux employés en leur permettant d’accéder aux données de n’importe où.

Quelques points saillants du rapport

Le 12 novembre 2021, Microsoft Corporation, qui est une société technologique basée aux États-Unis, a annoncé un partenariat avec Kyndryl Inc., une société américaine fournisseur de services d’infrastructure informatique basé. Ce partenariat fournirait des solutions de marché innovantes basées sur Microsoft Cloud et intensifierait encore l’adoption du cloud hybride. On s’attend à ce que ce partenariat permette aux clients de tous les secteurs de gérer et de moderniser efficacement leurs activités dans les années à venir.

Les revenus du segment du cloud public devraient enregistrer un taux de croissance des revenus plus rapide au cours de la période de prévision. Le cloud public est un type de plate-forme qui utilise un modèle de cloud computing standard pour mettre des ressources, telles que des machines virtuelles et des applications, à la disposition des utilisateurs. Les avantages offerts, tels qu’une sécurité améliorée et une tarification à l’utilisation, devraient stimuler le déploiement du cloud public dans les années à venir. Il a été observé que la plupart des violations de données sont dues à une erreur humaine. Étant donné que le cloud public limite l’intervention humaine, les données conservées dans le cloud public sont moins susceptibles d’être piratées. Le cloud public ne nécessite aucun investissement en capital ; les utilisateurs doivent payer des frais d’abonnement pour mettre en place un cloud public. Après s’être abonné, les utilisateurs ont accès et paient en conséquence pour leur utilisation des ressources. En outre, les faibles coûts énergétiques et la réduction des frais de maintenance devraient favoriser l’adoption du cloud public au cours de la période de prévision.

Le segment de la technologie multi-locataire représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’augmentation de l’utilisation de la technologie multi-locataire est attribuée à sa capacité à détenir plusieurs locataires simultanément et à maximiser l’utilisation des ressources. Tout en utilisant la technologie multi-locataire, un fournisseur n’a pas besoin de générer une base de données exclusive pour chaque locataire et il n’est pas nécessaire d’augmenter les centres de données pour chaque utilisateur, ainsi, cette architecture facilite plusieurs utilisateurs sans aucune exigence supplémentaire. En utilisant la même infrastructure et les mêmes ressources, la technologie mutualisée optimise l’utilisation des ressources. De plus, cette technologie permet à n’importe quel locataire d’utiliser des ressources que les autres locataires n’utilisent pas. L’utilisation de la technologie mutualisée est pratique pour les fournisseurs car elle ne nécessite aucune modification des codes ou de la structure des données, et ce facteur devrait favoriser l’adoption de cette technologie au cours de la période de prévision. Le processus d’inscription automatisé de cette technologie permet aux fournisseurs d’ajouter de nouveaux clients en toute simplicité.

Les revenus du segment BFSI devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. Le déploiement croissant de technologies d’activation du cloud dans BFSI est attribué à l’amélioration de la sécurité et de la gestion des risques et à la satisfaction accrue des utilisateurs. L’architecture actuelle de stockage de données dans le secteur bancaire nécessite une surveillance continue et, pour cette raison, une main-d’œuvre dédiée doit être employée. Cela augmente les coûts opérationnels des banques et n’est pas en mesure d’assurer la sécurité contre les cybermenaces. Les technologies cloud prennent en charge ces problèmes et garantissent la sécurité dans BFSI. Ces technologies améliorent la collaboration entre les équipes internes et les clients, ce qui se traduit par une meilleure productivité. De plus, en facilitant le prototypage rapide et en augmentant l’innovation, les technologies cloud permettent aux banques de fournir efficacement des services avancés à leurs clients. Les banques peuvent simplifier les processus internes avec des configurations back-end numériques, des systèmes cloud et des applications mobiles.

Le marché en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2021. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la hausse des investissements dans l’infrastructure informatique et les services cloud. Le secteur des soins de santé avancés dans cette région soutient le déploiement croissant de technologies permettant le cloud, et ce facteur contribue considérablement à la croissance des revenus du marché. En outre, la présence de plusieurs acteurs du marché, tels que BMC Software, Inc., IBM et Oracle, et leur mise à niveau technologique continue stimulent la croissance des revenus du marché dans la région.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent BMC Software, Inc., HP Development Company, LP., IBM, Microsoft, Dell Technologies, Oracle, Citrix Systems, Inc., Broadcom, Parallels International GmbH et SAP.