La taille du marché des tapis de yoga atteint de nouveaux sommets explorés avec un TCAC de 6,40%, des opportunités, des revenus, des tendances de l’industrie et des prévisions d’ici 2029

Un rapport international sur le marché des tapis de yoga a été élaboré après une étude radicale de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. Ce document de marché reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Il effectue également l’analyse de la part de marché mondiale, de la segmentation, de l’estimation de la croissance des revenus et des régions géographiques du marché. De plus, la recherche marketing dans le rapport sur le marché des tapis de yoga comprend une étude concurrentielle, une analyse des informations de production, des applications et une analyse par région, un paysage concurrentiel, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des tapis de yoga

Le marché des tapis de yoga devrait croître à un taux de croissance de 6,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 13,01 milliards USD d’ici 2029.

Les principales analyses de profil des entreprises clés incluses dans le marché des tapis de yoga sont répertoriées ci-dessous: Alo, LLC., Ecoyoga Ltd., Manduka, prAna, Khataland., LIFORME, ALOYOGA, INC., adidas, eupromed, YAAZHTEX, Bean Products, Barefoot Yoga Co, Ryan Overseas, A. Kolckmann GmbH, lululemon athletica 1818 Cornwall Ave, Sequential Brands Group, Inc., Fabrication Enterprises, Inc., Under Armour, Inc., Airex AG et Columbia Sportswear Company

La région de l’Amérique du Nord devrait conserver une position dominante parmi les autres régions du monde. Cela est attribuable à la sensibilisation croissante aux bienfaits du yoga pour la santé et au nombre croissant de studios de yoga qui stimulera la croissance du marché des tapis de yoga dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison du nombre croissant de spécialistes du yoga et du nombre croissant d’initiatives gouvernementales et de clubs de fitness visant à promouvoir le yoga dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des tapis de yoga fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial des tapis de yoga et taille du marché

Le marché des tapis de yoga est segmenté en fonction du matériau, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des matériaux, le marché des tapis de yoga est segmenté en PVC, TPE, caoutchouc, coton/jute et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des tapis de yoga est segmenté en clubs de yoga et de fitness, ménage et autres.

Le marché des tapis de yoga est également segmenté sur la base du canal de distribution dans les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, le commerce électronique et autres.

Le yoga consiste en des pratiques physiques, mentales et spirituelles telles que les asanas, le pranayama, la méditation et le chant qui améliorent la santé physique et mentale d’un individu. Les tapis de yoga sont l’équipement de yoga le plus important car ils offrent un confort lors de la pratique du yoga. Les tapis de yoga sont des tapis spécialement conçus pour empêcher les mains et les pieds de glisser lors de la pratique des asanas dans le yoga moderne en tant qu’activité. Les tapis de yoga sont fabriqués en caoutchouc et offrent un soutien assis tout en pratiquant le yoga. En raison de la popularité croissante du yoga dans le monde, les tapis de yoga sont fréquemment utilisés. Plusieurs pays mettent désormais l’accent sur les bienfaits pour la santé de la combinaison du yoga et de l’Ayurveda.

L’augmentation de la prévalence des troubles du mode de vie est susceptible de stimuler la demande du marché des tapis de yoga. L’augmentation du niveau de revenu disponible des personnes et l’augmentation du mode de vie sédentaire sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché des tapis de yoga. D’autres facteurs importants tels que la sensibilisation accrue des gens aux avantages pour la santé liés au yoga et le nombre croissant de studios de yoga accéléreront le taux de croissance du marché. En outre, la recrudescence de la forte demande pour diverses industries d’utilisation finale aura un impact positif sur le taux de croissance du marché. De plus, l’augmentation du nombre de cas d’obésité et d’autres maladies associées telles que l’arrêt cardiaque, l’hypertension, l’hypotension et le diabète forcera les gens à participer au yoga et donc à amortir davantage le taux de croissance du marché. Aussi,

Principaux faits saillants de la table des matières :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des tapis de yoga, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé analytique du marché des tapis de yoga: il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, et des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des tapis de yoga par région Le profil du marché des tapis de yoga des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Tapis de yoga :

Aperçu, définition et classification des tapis de yoga Moteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des tapis de yoga par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des tapis de yoga

Capacité de tapis de yoga, production, revenus (valeur) par région

Offre de tapis de yoga (production), consommation, exportation, importation par région

Production de tapis de yoga, revenus (valeur), tendance des prix par type {Téléphonie, messagerie unifiée, conférence, plateformes de collaboration}

Analyse du marché des tapis de yoga par application {Entreprises, éducation, gouvernement, soins de santé, autres}

Profils/analyse des fabricants de tapis de yoga Analyse des coûts de fabrication des tapis de yoga, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

Raisons d’acheter :

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché des tapis de yoga.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché.

Les principales conclusions et recommandations données dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Tapis de yoga, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

