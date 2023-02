La taille du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) dépassera 28549,53 millions avec un TCAC de 11,80% d’ici 2029, part, demande, principaux acteurs, taille de l’industrie et perspectives de croissance future

Ce rapport fournit des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour formuler ce rapport de marché. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Cela donne une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient affecter l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. L’universel Ce rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise et agit comme une colonne vertébrale pour l’entreprise.

Le marché mondial du système d’antennes distribuées (DAS) était évalué à 10462,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre 28549,53 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,80% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Un système d’antennes distribuées (DAS) est un groupe d’antennes spatialement séparées et réparties sur une zone géographique donnée pour augmenter les services sans fil existants, y compris les signaux cellulaires et radio. Le signal numérique est converti en RF et RF en numérique à l’aide d’une antenne pour fournir le signal cellulaire. Un système d’antennes distribuées (DAS) est déployé pour fournir une couverture et une capacité de réseau supplémentaires dans les bâtiments et les lieux peu utilisés mais soumis à la forte demande de services de réseau sans fil, tels que les salles de concert, les stades et les auditoriums. Un réseau DAS est déployé à l’intérieur ou à l’extérieur. Le système d’antennes distribuées (DAS) comprend divers composants matériels tels que l’antenne, les unités de tête de réseau, les unités radio,

Analyse et taille du marché

La demande croissante de divers utilisateurs finaux stimule la croissance du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS). La concurrence sur le marché s’intensifie à mesure que les acteurs du marché étendent leur présence, leurs services et leur assistance sur le marché allemand. Par exemple, en janvier 2020, AT&T a investi 85 millions USD dans l’amélioration de la capacité et de la couverture sans fil. Cela a fourni un gros coup de pouce et une meilleure couverture pour toute la région de Miami. Cela a aidé l’entreprise à offrir une meilleure expérience client, ce qui a augmenté son taux de rétention.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Corning Incorporée

Comba Telecom Systems Holdings Ltd.

Symphony Technology Solutions, Inc.

RTC sans fil

ATC IP LLC

CenRF Communications Limitée

Services Fixtel Australie

Solutions technologiques RFI

SKYCOMMS DÉSACTIVÉ

Cobham sans fil

Technologies RF avancées,

AT&T

Oiseau

Boingo Wireless, Inc.

Technologies occidentales, Inc.

Dali sans fil

JMA sans fil

Les informations pour chaque concurrent comprennent :

Profil de l’entreprise

Informations principales sur l’entreprise

Analyse SWOT, analyse des cinq forces de Porter

Ventes, revenus, prix et marge brute

Part de marché,

Tendances du marché

Portée du marché mondial du système d’antennes distribuées (DAS)

Offre

Composants

Prestations de service

Couverture

Intérieur

Extérieur

La possession

Transporteur

Hôte neutre

Entreprise

Technologie

Wi-Fi de l’opérateur

Petites cellules

Facilité utilisateur

> 500K FT2

200K–500K FT2

<200K FT2

Vertical

Commercial

La sécurité publique

Analyse régionale :

Outre la ventilation par segment, le rapport est très structuré en une étude par région. L’analyse régionale des chercheurs met en évidence les régions clés et leurs pays dominants représentant une part de revenus substantielle sur le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS). L’étude aide à comprendre comment le marché se comportera dans la région respective, tout en mentionnant également les régions émergentes en croissance avec un TCAC important. Voici les régions couvertes par ce rapport.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Le Moyen-Orient et l’Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Faits saillants des facteurs clés suivants :

**Description de l’entreprise : une description détaillée des activités et des divisions commerciales de l’entreprise

**Stratégie d’entreprise : synthèse par un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

**Analyse SWOT : Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise

** Historique de l’entreprise : Progression des événements clés associés à l’entreprise

** Principaux produits et services : une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

** Principaux concurrents : une liste des principaux concurrents de l’entreprise

**Lieux et filiales importants : une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

**Ratios financiers détaillés des 5 dernières années : Les derniers ratios financiers issus des comptes annuels publiés par la société avec 5 ans d’historique.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS)

Chapitre 3 : Analyse régionale de l’industrie Système d’antennes distribuées (DAS)

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Analyse de la marge brute et des prix

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions AT&T, ATC IP LLC et Corning Incorporated ciblent ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant la Chine, le Japon et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2022.

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et le dimensionnement du marché mondial des systèmes d’antennes distribuées (DAS) ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial Système d’antennes distribuées (DAS)?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Système d’antennes distribuées (DAS)?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Système d’antenne distribuée (DAS)?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

