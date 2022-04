La taille du marché des systèmes d’acquisition de données industrielles devrait atteindre 65,50 milliards USD à un TCAC de 5,84%, d’ici 2028

Le principal facteur contribuant à la croissance du marché des systèmes d’acquisition de données industrielles peut être demande croissante d’analyse de données volumineuses, de tests de produits pour une meilleure qualité des logiciels DAQ dans les industries.

Taille du marché – 41,72 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 5,84 %, tendances du marché – demande croissante d’Ethernet.

Le marché des systèmes d’acquisition de données industrielles devrait passer de 41,72 milliards USD en 2020 à 65,50 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 5,84% au cours de la période de prévision. Introduction et investissements dans des sources d’énergie renouvelables à fort potentiel, des infrastructures et des processus d’automatisation industrielle, adoption croissante de systèmes DAQ basés sur PC au lieu de systèmes d’acquisition de données traditionnels, besoin croissant de systèmes DAQ flexibles, rentables et permettant de gagner du temps, disponibilité de personnalisations basées sur les logiciels requis pour les utilisateurs finaux et l’adoption défavorable de l’IoT sont quelques-uns des facteurs moteurs du marché.

Les problèmes de sécurité des données, la complexité de l’interfaçage et du conditionnement du signal et les problèmes de compatibilité logicielle peuvent freiner la croissance du marché Systèmes d’acquisition de données industrielles.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des systèmes d’acquisition de données industriels est segmenté par type en châssis et modules externes, cartes d’E/S analogiques enfichables et logiciels. Le marché des châssis et modules externes devrait connaître la plus forte croissance d’env. CAGR de 6,43 % au cours de la période de prévision, ces systèmes d’acquisition de données sont équipés d’un logiciel flexible et permettent un convertisseur analogique-numérique et un conditionnement efficace du signal, offrant une plus grande précision, une sécurité et une suppression du bruit.

Le marché des systèmes d’acquisition de données industrielles est segmenté par application dans l’industrie électrique, l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie de l’eau et des eaux usées et l’industrie chimique. Le marché des industries chimiques devrait connaître la plus forte croissance du TCAC de 7,27 % au cours de la période de prévision, car les systèmes DAQ sont utilisés pour la solution d’une gamme de tâches de génie chimique, telles que la simulation et le contrôle, la conception de processus et de produits, la modélisation multi-échelle. et techniques avancées d’analyse de données

Le marché des systèmes d’acquisition de données industrielles est segmenté par géographie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine. L’Amérique du Nord devrait avoir la part de marché la plus élevée sur le marché, avec un TCAC de 6,27 % au cours de l’année de prévision, en raison de l’adoption de systèmes DAQ pour les industries électriques et automobiles dans cette région.

Les principaux acteurs du marché des systèmes d’acquisition de données industrielles sont Keysight Technologies, AMETEK, Yokogawa, ABB, Spectris, ADLINK Technology, Acromag, Alstom, Bruel & Kjaer, Advantech, Campbell Scientific, DEWETRON, DynamicSignals, Data Translation, Fluke, General Electric, Emerson Electric, HIOKI, MathWorks et Honeywell, entre autres.

Aux fins du présent rapport, le marché a été segmenté sur la base du type, des applications et de l’analyse régionale.

Marché des systèmes d’acquisition de données industriels par type (revenu, milliards USD; 2018-2028)

Châssis et modules externes

Cartes d’E / S analogiques enfichables

Logiciel

Marché des systèmes d’acquisition de données industriels par applications (revenu, milliards USD; 2018-2028)

Industrie de l’énergie

Pétrole et industrie du gaz Industrie de l’

eau et des eaux usées Industrie

chimique

Marché des systèmes d’acquisition de données industrielles Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

