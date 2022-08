La taille du marché des superordinateurs a atteint 13,06 milliards USD à un TCAC de 9,5 % en 2027 | IBM Corporation, Cray Inc.

L’utilisation croissante des supercalculateurs dans la recherche médicale et les prévisions météorologiques stimule la demande.

Le marché mondial des superordinateurs devrait atteindre 13,06 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Avec une augmentation de la charge de travail et une augmentation des applications sophistiquées dans les années à venir, la demande pour les supercalculateurs devrait augmenter. L’augmentation de la recherche pour le traitement du virus Covid-19 a également propulsé la demande de la machine. Il s’applique également à la surveillance du climat et à la prévision des catastrophes naturelles.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à être dans la course à la fabrication de supercalculateurs. La Chine est également dans cette course et son supercalculateur de Tianjin, bien que plus lent que Summit, est à portée de main, ce qui suggère que la Chine a probablement une technologie à venir ces dernières années qui peut également rivaliser avec EL Captain et Aurora. La Chine n’est pas connue pour être aussi ouverte avec la compétence technologique, et il est possible qu’elle cache ses avancées dans le domaine. Ce n’est pas seulement une course entre entreprises mais aussi entre entreprises.

Le 27 mars 2020, le gouvernement américain a annoncé la création du COVID-19 High-Performance Computing Consortium. Cette organisation est une coalition d’institutions universitaires, d’agences fédérales et de partenaires de l’industrie pour fournir aux chercheurs travaillant sur l’accès au vaccin au supercalculateur un motif pour accélérer l’ensemble du processus. Cela propulsera la demande pour ces ordinateurs.

Les principaux participants incluent IBM Corporation, Cray Inc., Lenovo Inc., Sugon, Inspur, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Atos SE, FUJITSU et Penguin Computing, entre autres.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2921

Aperçu du marché:

Le rapport de recherche évalue la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance annuel, l’analyse SWOT, et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport estime la taille du marché, la croissance du marché et fournit une prévision précise pour les segments clés du marché pour la période de prévision 2020-2028. Le rapport couvre également une analyse approfondie des principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies de croissance et leurs plans d’expansion commerciale.

Le marché des superordinateurs a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus. , et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Superordinateur.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le sommet d’IBM est classé numéro 1 et largement utilisé. Ce superordinateur est maintenant utilisé pour analyser le virus Covid-19, pour trouver les choses qui peuvent tuer le virus, ce qui nécessitera d’énormes recherches. Le supercalculateur offrira le potentiel de réagir plus rapidement et efficacement pour prévenir et atténuer ce type de catastrophes à l’avenir.

Le besoin d’une puissance de traitement élevée à mesure que l’intensité du problème se complique crée un besoin de supercalculateurs pour résoudre rapidement des problèmes qui, autrement, prendraient des années. Les machines de traitement vectoriel détenaient la plus grande part de marché de 36,2 % en 2019.

Les gouvernements du monde entier ont réalisé le besoin de supercalculateurs en raison de leur importance croissante dans les situations de crise actuelles. En outre, la compétitivité et la sécurité sont également un autre facteur contributif. Ces supercalculateurs sont également utilisés pour développer des outils de guerre électronique et faire progresser les systèmes de défense. Le segment des entités gouvernementales augmentera avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en raison de l’investissement croissant dans l’accès et le traitement d’énormes données. L’Inde, le Japon et la Chine investissent également massivement dans la technologie. La Chine a déjà développé des supercalculateurs tels que PAI-Bsystem, Tianhe-2A et Sunway TaihuLight.

Pour comprendre comment notre marché des superordinateurs peut apporter une différence à votre stratégie commerciale :– https://www.reportsanddata.com/report-detail/supercomputer-market

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des superordinateurs en fonction du type, des applications, de l’utilisateur final et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Machines de traitement vectoriel

Cluster étroitement connecté Ordinateurs Grappe

de marchandises

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Domaines biologiques

Missions militaires et de défense

Prévisions météorologiques et modèles climatiques

Recherche scientifique

Base

avancée Autres (contrôle du smog Système, environnement simulé dans l’automobile, marché financier, industrie du transport aérien)

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Industries commerciales

Entités gouvernementales

Institutions de recherche

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis

Europe Royaume-Uni France

Asie Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique Latine Brésil



Demander une personnalisation du rapport : https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2921

Principaux avantages du rapport sur les superordinateurs :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et secondaires recherche

Analyse régionale approfondie de l’industrie des superordinateurs

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché des superordinateurs sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ Parcourir