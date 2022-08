La taille du marché des spas médicaux devrait augmenter à un TCAC positif de 14,10 % de 2022 à 2029 | Taille, part, tendances et perspectives de la demande de l’industrie mondiale

Data Bridge Market Research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le « marché des spas médicaux », comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur environnement des produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le spa médical a évolué pour répondre aux besoins toujours changeants de sa clientèle. À mesure que les clients deviennent plus avertis des médias sociaux, les produits anti-âge deviennent plus populaires. Par conséquent, les grandes entreprises doivent désormais fournir des services innovants et efficaces. La demande croissante de soins anti-âge pour la peau est le principal moteur de ce marché, et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que la génération Y vieillit. Selon l’American Society of Plastic Surgeons, les personnes âgées de 30 à 39 ans représentaient 45 % des chirurgies esthétiques aux États-Unis en 2020, avec un total de 6,1 millions d’interventions esthétiques, dont 684 000 interventions chirurgicales et 5,4 millions de chirurgies mini-invasives.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spas médicaux, qui était de 14,4 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 41,37 milliards de dollars d’ici 2029, devrait connaître un TCAC de 14,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché sélectionné par le Data L’équipe de recherche de marché Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Acteurs du marché couvert

BIOVITAL MEDSPA (États-Unis), Westchase Medsap, LLC (États-Unis), Chic la Vie Med Spa (États-Unis), Lanserhof (Autriche), Canyon Ranch (États-Unis), Serenity Medspa (États-Unis).), Bijoux Medi-Spa (Royaume-Uni), Brenners Park-Hotel & Spa (Allemagne), Sha Wellness Clinic (EAU), Cocoona (EAU), Aesthetics Medispa (Royaume-Uni), Lily’s Medi Spa (États-Unis), The Drx Medispa (Chine), Chiva Som (États-Unis), Mandarin orientale (États-Unis))

Dynamique du marché des spas médicaux

Conducteurs

Demande croissante de médicaments esthétiques et de traitements cosmétiques

En outre, le vieillissement mondial de la population des baby-boomers, combiné à la hausse des revenus disponibles, stimule le marché des spas médicaux, entraînant une sensibilisation accrue des consommateurs aux services anti-âge et de soins personnels et une expansion rapide du secteur du tourisme de bien-être.

Augmentation du revenu disponible des consommateurs

L’essor du secteur du tourisme, notamment dans les pays émergents, accroît encore la demande pour ces services. Les grandes entreprises proposent des soins de beauté personnalisés pour justifier les primes et utiliser leur position. L’intégration de la conception biophilique et de l’architecture de bien-être dans la conception structurelle de la propriété est une tendance émergente dans l’industrie.

Sensibilisation accrue des personnes à l’amélioration de l’apparence personnelle.

De plus, de nouveaux soins du visage offerts dans les spas médicaux, tels que Ultrasonic Fountain, Nature’s Signature Facial, Oxygen Facial, Derma Wave et HydraFacial MD, contribuent à stimuler la croissance du segment. .

Opportunités

Utilisation accrue de traitements cosmétiques et de médicaments

Les progrès technologiques dans les équipements de soins de la peau, une augmentation du nombre de maladies liées à la peau, une population vieillissante et une augmentation de la demande pour de meilleurs services de spa médicaux sont quelques-unes des causes de cette tendance. . En outre, le marché mondial des spas médicaux devrait bénéficier de l’expansion du tourisme médical dans les pays en développement tels que la Chine, Singapour, le Brésil et l’Inde.

Croissance rapide du marché des spas médicaux

De plus, avec l’utilisation croissante des produits de comblement cutané, de l’épilation au laser et des procédures de rajeunissement, le marché devrait se développer. De plus, les entreprises des pays émergents proposent des soins de beauté personnalisés pour justifier des tarifs plus élevés, ce qui contribue au développement de l’industrie dans ces pays. En outre, les évolutions technologiques et les baisses de prix des appareils devraient offrir des perspectives de croissance rentables.

Restrictions/Défis

Le coût élevé des appareils de spa et l’absence de politiques de remboursement, d’autre part, peuvent présenter des défis pour l’expansion du marché des spas médicaux au cours de la période de projection. Les spas médicaux offrent des services thérapeutiques à forte marge, de plus en plus chers. Selon le Modern Aesthetics Supplement de l’American Med Spa Association, le coût moyen de l’épilation au laser aux États-Unis a augmenté d’environ 51 % en 2016 par rapport à 2011, tandis que le coût du détatouage a augmenté de 42 %. Cette tendance est alimentée par l’augmentation des dépenses personnelles à travers le monde, entraînant l’expansion du marché.

Le rapport fournit des informations sur les indicateurs suivants :

Pénétration du marché – Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des spas médicaux. Développement de produits/Innovation – Informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché – Informations complètes sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché des spas médicaux.

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Ce marché des innovations récentes et des événements importants

Etude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de ces acteurs leaders du marché

Etude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie de ce marché : moteurs, limites et principaux micro-marchés

Impression favorable au sein des dernières tendances vitales du marché et des technologies affectant ce marché

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde (ROW)

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’ancienneté.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des spas médicaux

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des spas médicaux

Partie 05: Segmentation du marché mondial des spas médicaux par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Étendue du marché mondial des spas médicaux

Le marché des spas médicaux est segmenté en fonction du service et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Service

Traitement facial

Modelage et remodelage du corps

Épilation

examen des cicatrices

détatouage

Autres services

Utilisateur final:

Hommes

Femmes

