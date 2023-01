La taille du marché des spas médicaux devrait atteindre 41,37 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 14,10 %.

Présentation du dernier rapport de recherche intitulé « Marché des spas médicaux » dans l’étude de marché Data Bridge (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) Met l’ accent sur les opportunités, l’analyse des risques et utilise l’aide à la décision stratégique et tactique. . Universel Le rapport d’étude de marché sur les spas médicaux fournit des données clés sur le portefeuille de produits de l’entreprise, la valeur du produit, le profil de l’entreprise, les actions et les coordonnées. Il résume également brièvement les ventes, la part des revenus, les données de demande / offre et l’analyse de la croissance du marché pour la période de prévision. Ce rapport d’étude de marché sur le marché mondial comprend l’évaluation de paramètres uniques contribuant à la croissance de l’industrie à travers le monde. Les chercheurs et les analystes font des efforts minutieux pour suivre les tendances du marché. Le document d’étude de marché sur les spas médicaux est spécialement conçu avec un ensemble de directives et de méthodologies éprouvées.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des spas médicaux passera de 14,4 milliards USD en 2021 à 41,37 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 14,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les spas médicaux, également connus sous le nom de medi-spas ou medspas, sont conçus pour combiner une expérience de spa avec diverses procédures médicales généralement effectuées dans un cabinet médical. Un accent particulier est mis sur les soins anti-âge. En fait, les spas médicaux peuvent désormais proposer des traitements anti-âge non chirurgicaux qui n'étaient auparavant disponibles que dans un cabinet médical. Cependant, dans certaines juridictions, les spas médicaux doivent être détenus et exploités par des médecins formés.



Aperçu du marché:

Les spas médicaux, également connus sous le nom de medi-spas ou medspas, sont conçus pour combiner une expérience de spa avec diverses procédures médicales généralement effectuées dans un cabinet médical. Un accent particulier est mis sur les soins anti-âge. En fait, les spas médicaux peuvent désormais proposer des traitements anti-âge non chirurgicaux qui n’étaient auparavant disponibles que dans un cabinet médical. Cependant, dans certaines juridictions, les spas médicaux doivent être détenus et exploités par des médecins formés.

Les spas médicaux évoluent constamment pour répondre aux besoins changeants de leurs clients. Les produits anti-âge gagnent en popularité à mesure que les clients deviennent plus avertis des médias sociaux. Les grandes entreprises doivent donc désormais proposer des services innovants et performants. La demande croissante de produits de soins de la peau anti-âge est un moteur majeur du marché, et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que la génération Y vieillit. Selon l’American Academy of Plastic Surgeons, en 2020, 45 % des interventions de chirurgie plastique aux États-Unis ont été réalisées dans la tranche d’âge de 30 à 39 ans, avec un total de 6,1 millions d’interventions plastiques réalisées, dont 684 000 interventions et 5,4 millions d’interventions mini-invasives. Chirurgie invasive incluse.

Les principaux acteurs du marché des spas médicaux comprennent :

BIOVITAL MEDSPA (États-Unis)

Westchase Medsap, LLC (États-Unis)

Chic la Vie Med Spa (États-Unis)

Landshof (Autriche)

Canyon Ranch (États-Unis)

Serenity Medspa (États-Unis)

Bijoux Medi-Spa (Royaume-Uni)

Brenners Park-Hôtel & Spa (Allemagne)

Shah Health Clinic (EAU)

Kokuna (EAU)

Esthetic Medi Spa (Royaume-Uni)

Lily’s Medi Spa (États-Unis)

Drx Medispa (Chine)

Chiba Som (États-Unis)

Les taux de vaccination devraient stabiliser le marché.

développement récent

La destination Bangkok Medical Spa & Esthetics de la Clinique La Prairie introduira un nouveau menu médical en juin 2021.

En mars 2020, la société a acquis St.Regis Bangkok auprès de Minor Hotels et a annoncé l’ouverture d’un nouveau spa médical.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché mondial des spas médicaux

Partie 04 : Taille du marché mondial des spas médicaux

Partie 05: Segmentation du marché mondial des spas médicaux par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

PARTIE 07 : EXPÉRIENCE CLIENT

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

ARTICLE 12 : ENVIRONNEMENT DU FOURNISSEUR

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

