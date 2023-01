La taille du marché des sous-vêtements pour hommes est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

Marché mondial des sous-vêtements pour hommes, par catégorie (slip régulier, boxer, boxer, caleçons, tongs), canal de distribution (marchand de masse, point de vente monomarque, pharmacie, boutique en ligne, autres), gamme de prix (1 à 9 USD, 10-19 USD, 20-29 USD, 30 USD et plus), groupe d’âge (groupe d’âge 15-25, groupe d’âge 26-35, groupe d’âge 36-45, groupe d’âge 46-55, groupe d’âge 56-65, groupe d’âge Groupe 65+), Prix (Premium, Moyen, Bas), Taille (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL), – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

La sensibilisation croissante des hommes à la santé et à la forme physique, ainsi qu’à l’hygiène personnelle, les incite à dépenser de l’argent pour des sous-vêtements de haute qualité. Les ventes de sous-vêtements pour hommes augmentent constamment grâce à des campagnes promotionnelles fastueuses et aux mentions de célébrités.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sous-vêtements pour hommes était évalué à 30,73 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 50,67 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,45 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Catégorie (slip ordinaire, boxer, boxer, caleçons, tongs), canal de distribution (marchand de masse, point de vente monomarque, pharmacie, boutique en ligne, autres), fourchette de prix (1 à 9 USD, 10 à 19 USD, USD 20-29 $, 30 $ US et plus), Groupe d’âge (Groupe d’âge 15-25, Groupe d’âge 26-35, Groupe d’âge 36-45, Groupe d’âge 46-55, Groupe d’âge 56-65, Groupe d’âge 65+), Prix (Premium, Moyen, Bas), Taille (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Hanesbrands Inc. (États-Unis), PVH Corp (États-Unis), Ralph Lauren (États-Unis), Jockey (États-Unis), AEO Management CO. (États-Unis), Iconix Brand Group Inc. (États-Unis), Penney IP LLC (États-Unis), Under Armour , Inc. (États-Unis), RibbedTee (États-Unis), Fibre2Fashion Pvt. Ltd. (États-Unis), Levi Strauss & Co. (États-Unis), Perry Ellis International Inc. (États-Unis), Naked Brand Group Inc. (États-Unis) Opportunités La demande de produits de sous-vêtements innovants avec un design, un matériau et une couleur distincts augmente parmi les millennials

Les clients sont plus susceptibles d’acheter de nouveaux produits que des produits traditionnels

La multiplication des fusions et acquisitions pour augmenter la capacité de production

Définition du marché

Les sous-vêtements sont généralement divisés en deux types : les vêtements du haut du corps et du bas du corps, qui couvrent respectivement le torse, la taille et les jambes. Nous proposons des gilets, des gilets à manches et des gilets musculaires comme maillots de corps. Les slips réguliers, les caleçons et les caleçons sont toutes des options pour les slips. Les sous-vêtements longs sont préférables en hiver pour fournir une chaleur supplémentaire.

Dynamique du marché mondial des sous-vêtements pour hommes

Conducteurs

Les fabricants se concentrent sur le développement de modèles de produits confortables et personnalisés

La sensibilisation croissante à l’utilisation de divers tissus et à leurs avantages est un facteur clé qui influence la croissance du marché. Le polyester, la rayonne, la soie , le coton et le nylon sont quelques-uns des tissus utilisés dans les sous-vêtements masculins. Les fabricants se concentrent sur le développement de modèles et de conceptions de produits confortables et personnalisés tels que les strings en C, les jockstraps, les tongs, les tanga et autres pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Accroître la visibilité des produits grâce au marketing de détail et numérique

Les principaux acteurs du marché investissent dans la commercialisation de leurs gammes de produits via diverses plateformes de médias sociaux et l’approbation de célébrités, ce qui aidera les entreprises à créer une image de marque impressionnante, à obtenir un avantage concurrentiel et des perspectives d’augmentation des ventes. La visibilité des produits augmente à mesure que la pénétration des formats de vente au détail modernes tels que les supermarchés, les magasins discount et les pharmacies augmente. De plus, la disponibilité d’une large gamme de produits liés à la lingerie pour hommes à prix réduits alimente les tendances d’achat en ligne, permettant au marché des sous-vêtements pour hommes de se développer.

Occasion

Les milléniaux sont les clients les plus importants sur le marché des sous-vêtements masculins car ils sont plus disposés à essayer des produits uniques et nouveaux que les autres clients. La demande de produits de sous-vêtements innovants avec un design, un matériau et une couleur distincts augmente parmi la génération Y, créant une opportunité lucrative pour les fabricants. Les clients sont plus susceptibles d’acheter de nouveaux produits que des produits traditionnels, de sorte que l’introduction de produits de sous-vêtements innovants dans divers modèles et modèles devrait influencer leurs décisions d’achat.

Le rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes évalue chaque segment du marché mondial selon un modèle très détaillé afin que les lecteurs puissent être informés des opportunités futures et des domaines à forte croissance de l’industrie. Le document d’étude de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données de marché afin de rendre ce rapport complet. Ce rapport de marché comprend une évaluation complète des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Toutes ces informations sont fournies de telle manière qu’elles expliquent correctement divers faits et chiffres à l’entreprise. En outre, il propose une étude complète de la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes, les défis, les tendances et les opportunités.

Une myriade de champs d’application sont soigneusement évalués dans ce rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes, qui vont de l’estimation du marché potentiel pour un nouveau produit, à l’identification de la réaction du consommateur pour un produit particulier, à la détermination des tendances générales du marché, à la connaissance des types de clients, à la reconnaissance de la dimension du problème marketing et plus encore. Le rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes est un résumé des faits, des statistiques et des chiffres du marché pour la période de prévision. Ce rapport d’étude de marché fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial avec lequel ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché.

Certains des principaux objectifs de ce rapport sur le marché des sous-vêtements pour hommes:

Fournir une évaluation particulière de la forme du marché ainsi que des prévisions des nombreux segments et sous-segments du marché mondial des sous-vêtements pour hommes.

Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché. Analyser le marché principalement sur la base d’ un certain nombre de facteurs – analyse des frais , analyse de la chaîne de subventions , analyses de la pression du porteur 5 , etc. Accorder des revenus historiques et prévisionnels du

Sous-vêtements pour hommes Les segments et sous-segments demarché apprécient 4 zones géographiques essentielles et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. Évaluation du degré

de paysdu marché avec reconnaissance de la dimension actuelle du marchéet prospective future. Pour vous fournir . s. évaluation du degré du marché des sous-vêtements pour hommes pour la phase au moyen de l’application, du type de produit et des sous-segments. Fournir un profilage stratégique des principaux



joueurs sur le marché Sous-vêtements pour hommes, examinant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un panorama agressif pour le marché. Suivez et analysez les traits agressifs tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits, ainsi que la recherche et les tendances sur le marché international .



«