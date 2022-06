La taille du marché des sous-stations de centres de données atteindra 13 947,91 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028: The Insight Partners

Augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde pour offrir des opportunités de croissance au marché des sous-stations de centres de données au cours de la période 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des sous-stations de centres de données jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, type de tension et géographie», le marché devrait passer de 9784,42 millions de dollars américains en 2021 et est projeté atteindre 13 947,91 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2021 à 2028.

Le nombre d’internautes augmente dans le monde en raison de la croissance démographique. Il y a 4,66 millions d’utilisateurs d’Internet dans le monde (c’est-à-dire 59 % de la population mondiale), dont 92,6 % (4,32 millions) d’utilisateurs accèdent à Internet via des appareils mobiles. Le Danemark, les Émirats arabes unis et la Suède ont le taux de pénétration d’Internet le plus élevé au monde. De plus, jusqu’en 2020, l’APAC enregistrait le plus grand nombre d’utilisateurs en ligne avec plus de 2,5 millions, tandis que l’Europe était classée deuxième avec env. 728 millions d’internautes. En 2020, la Chine détenait la première part de marché des internautes dans le monde, suivie de l’Inde et des États-Unis. La Chine compte plus de 854 millions d’internautes, tandis que l’Inde compte environ 560 millions d’internautes. La numérisation et la pénétration d’Internet en sont à la phase initiale dans quelques pays MEA, tels qu’Oman, le Qatar et le Koweït. Les industries transforment leur entreprise en plate-forme numérique en raison de la croissance continue du nombre d’utilisateurs d’Internet. Ainsi, la quantité et la variété croissantes de données sur les médias sociaux créent le besoin de centres de données, qui, à leur tour, créent des opportunités lucratives pour le marché des sous-stations de centres de données pour offrir une transmission et une distribution fluides de l’alimentation électrique continue.

Sur la base des composants, le marché des sous-stations du centre de données est segmenté en transformateur, appareillages de commutation, relais et autres. En 2020, le segment des appareillages de commutation a dominé le marché des sous-stations de centres de données, représentant la plus grande part du marché. Sur la base du type de tension, le marché des sous-stations du centre de données est segmenté en 33KV-110KV, 111KV-220KV, 221KV-500KV et au-dessus de 500KV. En 2020, le segment 500KV ci-dessus représentait la plus grande part du marché des sous-stations de centres de données. Géographiquement, le marché des sous-stations de centres de données est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait la part importante du marché mondial des sous-stations de centre de données.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des sous-stations de centre de données

La pandémie de COVID-19 a ébranlé plusieurs secteurs, notamment la fabrication, la vente au détail, la construction et l’automobile. L’énorme croissance de la propagation du nouveau coronavirus a exhorté les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes aux déplacements des véhicules et des personnes. En raison des interdictions de voyager, des fermetures massives et des fermetures d’entreprises, la pandémie a affecté négativement les économies et d’innombrables industries dans divers pays. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de matières premières, de biens et de services.

En 2020, même si la pandémie de COVID-19 a eu un impact à grande échelle sur les économies du monde entier, entraînant de nombreux défis, le marché des sous-stations de centres de données a continué de se développer. Au milieu de la pandémie, l’augmentation exponentielle de la génération et de la consommation de données par les particuliers et les organisations a alimenté la demande de stockage de données, entraînant le nombre croissant de centres de données fiables et efficaces. À l’échelle mondiale, les centres de données évoluent en tant que centres de calcul pour plusieurs entreprises et utilisateurs finaux avec le nombre croissant d’emplois à domicile. En conséquence, l’augmentation sans précédent de la génération de données et la nécessité d’améliorer les performances des centres de données ont stimulé la demande de construction de nouveaux centres de données et de restauration de ceux existants. Ainsi, une augmentation du nombre de projets de restauration et de construction de centres de données est susceptible de fournir des pistes de croissance pour le marché des sous-stations de centres de données dans les années à venir. Cependant, le marché a été légèrement touché en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la suspension temporaire des activités de fabrication. En outre, la demande d’électricité a chuté pendant la pandémie en raison du ralentissement des activités commerciales. Par conséquent, très peu d’investissements ont été réalisés dans l’industrie des sous-stations en 2020. Cependant, le marché global des sous-stations de centres de données connaît un impact positif de la pandémie de COVID-19. la demande d’électricité a chuté pendant la pandémie en raison du ralentissement des activités commerciales. Par conséquent, très peu d’investissements ont été réalisés dans l’industrie des sous-stations en 2020. Cependant, le marché global des sous-stations de centres de données connaît un impact positif de la pandémie de COVID-19. la demande d’électricité a chuté pendant la pandémie en raison du ralentissement des activités commerciales. Par conséquent, très peu d’investissements ont été réalisés dans l’industrie des sous-stations en 2020. Cependant, le marché global des sous-stations de centres de données connaît un impact positif de la pandémie de COVID-19.

Aperçu du marché – Marché des sous-stations de centre de données

Augmentation du nombre de centres de données pour stimuler la demande de sous-stations de centres de données

Les centres de données sont devenus de plus en plus un aspect crucial de l’économie moderne, des serveurs opérant dans les PME aux centres de données d’organisation soutenant les grandes entreprises et les plantations exécutant des services de cloud computing hébergés par divers géants de la technologie tels qu’Amazon, Facebook et Google. Dans le sillage d’une économie numérique qui fait boule de neige à l’échelle mondiale et de l’industrie des centres de données, qui est continuellement mise au défi de garder une longueur d’avance sur les feuilles de route informatiques des clients, différents utilisateurs finaux ont émergé pour se distinguer avec des exigences variables en matière de centres de données. Le besoin de stockage de données augmente également en raison de la demande croissante d’analyse de données volumineuses et de services basés sur le cloud, tels que le contenu en ligne comprenant des films, des applications, des vidéos et des médias sociaux. Par conséquent,

Aperçu des segments de composants

Sur la base des composants, le marché des sous-stations de centre de données est classé en transformateurs, appareillages de commutation, relais et autres. En termes de composants, le segment de l’appareillage de commutation a dominé le marché des sous-stations de centres de données, avec une part de 37,1 % en 2020. Les industries de tous types déploient des centres de données en raison du besoin croissant de prendre en charge et d’optimiser le volume élevé de données. L’adoption croissante du cloud et la croissance rapide des données appuient davantage le déploiement d’un centre de données.

En 2021, avec la facilité des restrictions et des processus de vaccination à grande échelle, la chaîne d’approvisionnement et les industries manufacturières ont commencé à fonctionner de manière fluide. De plus, pour une demande d’alimentation électrique continue dans les centres de données, des sous-stations sont nécessaires. Par conséquent, le marché mondial des sous-stations de centre de données augmenterait considérablement au cours de la période de prévision.

Siemens Énergie ; Schneider Electric SE ; Groupe de réseaux électriques Hitachi ABB ; General Electric; Eaton Corporation plc ; NEI Electric Power Engineering, Inc. ; NR ELECTRIC CO., LTD ; ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ SANDC ; AUTOMATISATION TESCO INC. ; et HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES font partie des principales entreprises opérant sur le marché des sous-stations de centres de données.

