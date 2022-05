La taille du marché des solutions de conservation d’organes en Europe dépassera 91,48 millions de dollars américains d’ici 2028: Business Market Insights

Le marché des solutions de préservation d’organes en Europe devrait passer de 60,54 millions de dollars US en 2021 à 91,48 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028.

Le «marché européen des solutions de préservation d’organes» est segmenté en solution, technique, type d’organe et pays. Sur la base de la solution, le marché des solutions de préservation des organes est segmenté en solution de l’Université du Wisconsin, custodiol HTK, perfadex et autres. En 2021, le segment des solutions de l’Université du Wisconsin détenait la plus grande part de marché. Sur la base de la technique, le marché des solutions de préservation des organes est segmenté en stockage frigorifique statique, perfusion de machine hypothermique, perfusion de machine normothermique et autres. Le segment de l’entreposage frigorifique statique détenait la plus grande part de marché en 2021. En fonction du type d’organe, le marché des solutions de conservation d’organes est segmenté en reins, foie, poumons, cœur et autres. Le segment des reins devrait détenir la plus grande part de marché en 2021. Selon les pays, le marché européen des solutions de préservation d’organes est segmenté en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe. Le reste de l’Europe détenait la plus grande part de marché en 2021.

Les interventions chirurgicales sont extrêmement coûteuses car elles sont effectuées à un stade où l’état de santé du patient n’est pas si bon. De même, la nécessité d’une greffe d’organe survient lorsque l’organe endommagé ou malade d’un patient cesse de fonctionner. Par conséquent, la réalisation d’une chirurgie de transplantation d’organe est beaucoup plus coûteuse que les procédures chirurgicales normales. Les autres coûts associés aux chirurgies, tels que les tests initiaux, le séjour à l’hôpital, les médicaments et autres coûts divers, ajoutent un fardeau supplémentaire au patient au moment du paiement des factures. Le coût élevé des chirurgies de transplantation d’organes est similaire à travers le monde. De plus, le coût de la conservation de tout organe est élevé. Le coût des instruments qui conservent les organes est élevé. Ainsi, les procédures coûteuses de transplantation d’organes sont un grand défi pour la croissance de l’industrie. En raison de ces facteurs, le marché risque d’être entravé dans un proche avenir.

Demande d’exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur les solutions de conservation d’organes en Europe à l’adresse – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00025779

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché européen des solutions de conservation d’organes sont

Accord Santé

Pont vers la vie Ltd

Franz Koehler Chemie GmbH

OrganOx Limitée

Paragonix Technologies, Inc.

TransMédics

Waters Medical Systems LLC

XVIVO Perfusion

L’Europe se compose de cinq grands pays, à savoir l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. Le marché est également évalué pour le reste des pays d’Europe. Le marché est tiré par des facteurs tels que l’augmentation du nombre de gouvernements, des technologies et des produits innovants et la croissance des maladies chroniques dans la région. L’Allemagne est un marché attractif en raison de sa croissance constante et de son approche innovante du secteur de la santé. Selon l’Office fédéral de la statistique, les dépenses de santé en Allemagne se sont élevées à 460,03 milliards de dollars américains en 2019. La demande de technologies hautement innovantes et d’équipements diagnostiques, thérapeutiques et peu invasifs reste élevée dans le monde. Le reste de l’Europe comprend la Russie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal et la Turquie, la Suisse, les Pays-Bas, l’Irlande, la Belgique, le Danemark et d’autres pays. Les pays mentionnés ci-dessus offrent des opportunités importantes pour le marché des solutions de conservation d’organes. Le reste de l’Europe se concentre davantage sur le secteur de la santé. De nombreuses initiatives gouvernementales ont également aidé le système des donneurs d’organes avec plus de financement, une législation favorable et des infrastructures.

Faites une demande avant d’acheter ce rapport @ https://www.businessmarketinsights.com/inquire/TIPRE00025779

Segmentation du marché des solutions de conservation des organes en Europe

Marché des solutions de conservation d’organes en Europe – Par solution

Solution de l’Université du Wisconsin (UW)

Custodiol HTK

Perfadex

Autres

Marché des solutions de conservation d’organes en Europe – Par technique

Stockage à froid statique

Machine de perfusion hypothermique

Perfusion Machine Northermique

Autres

Marché européen des solutions de conservation d’organes – par type d’organe

Reins

Le foie

Poumons

Cœur

Autres

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional des solutions de conservation des organes en Europe en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional des solutions de conservation d’organes en Europe examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Achetez une copie de ce rapport d’étude de marché sur les solutions de conservation d’organes en Europe sur – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00025779

Raisons d’acheter ce rapport

Met en évidence les priorités commerciales clés pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des solutions de conservation des organes, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché régional associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/