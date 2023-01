La taille du marché des soins personnels devrait croître à un TCAC de 0,07 % jusqu’en 2028

De 2021 à 2028, le marché de la beauté personnelle devrait atteindre 165 993,07 milliards de dollars à un TCAC de 0,07 %. La recherche sur l’industrie des soins personnels examine l’expansion due à la préférence croissante des consommateurs pour les produits de soins personnels.

Une compétence qui a permis aux gens d’entretenir et de nettoyer leur corps plus facilement est le toilettage. Le toilettage et l’hygiène personnelle nécessitent un toilettage personnel. Cela peut également aider une personne à se sentir plus en sécurité tout en se construisant une identité unique.

L’un des facteurs clés qui devrait avoir un impact significatif sur le taux de croissance du marché des soins personnels est la prise de conscience croissante de la beauté de la part des hommes et des femmes. En outre, la hausse du revenu par habitant et la croissance de la population active devraient alimenter l’expansion du marché des soins personnels au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial des soins personnels et taille du marché

Le marché de l’hygiène personnelle est segmenté selon le type de produit, l’utilisation finale et le canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des soins personnels est segmenté en produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins bucco-dentaires, cosmétiques de couleur, parfums et déodorants, entre autres.

Selon l’utilisation finale, le marché de l’hygiène personnelle est segmenté entre les hommes et les femmes.

Les canaux de distribution sur le marché de l’hygiène personnelle sont divisés en ligne et hors ligne. Les canaux hors ligne sont subdivisés en supermarchés, hypermarchés, dépanneurs, grands magasins et magasins indépendants.

Analyse nationale du marché de la beauté personnelle

Il analyse le marché des soins personnels et fournit des informations sur la taille et le volume du marché dans les pays susmentionnés, le type de produit, l’utilisation finale et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins personnels comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient , l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Europe est en tête du marché des soins personnels en raison de la forte demande des consommateurs pour les produits de beauté. La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la présence de nombreux fabricants menant une recherche et un développement continus pour lancer de nouveaux produits pour les consommateurs.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du toilettage

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché des soins personnels sont:

Unilever, L’Oréal, Kao Group, Johnson & Johnson Services, Beiersdorf AG, Revlon, Clorox, Coty Inc., Edgewell Personal Care, Procter & Gamble, Shiseido Ltd., Avon Beauty Products India Private Limited, COMBE The Estée Lauder Companies Inc. . ., Colgate-Palmolive Company, Amway Corp., Mary Kay Inc., Conair Corporation, Godrej Industries Limited et GALLINÉE 및 기타 국내외 기업.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

