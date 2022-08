La taille du marché des services de laboratoire clinique devrait augmenter à un TCAC positif de 7,50 % de 2022 à 2029 | Taille, part, tendances et perspectives de la demande de l’industrie mondiale

Data Bridge Market Research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le « marché des services de laboratoire clinique », comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur environnement des produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Un laboratoire clinique joue un rôle crucial dans le système de santé, fournissant une large gamme de services, y compris le diagnostic, le traitement, la prévention et la gestion des patients. Ces services sont utiles aux professionnels de la santé pour personnaliser les médicaments et prendre des décisions médicales en fonction des besoins et des maladies des personnes.

Les services de laboratoire clinique s’appuient sur des kits et des appareils de test technologiquement avancés pour réduire les erreurs humaines et fournir des résultats fiables. Le marché mondial des services de laboratoire clinique était évalué à 256 896,06 millions USD en 2021 et devrait atteindre 476 621,7 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Acteurs du marché couvert

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER) (États-Unis), Laboratory Corporation of America Holding (États-Unis), Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis), DaVita Inc. (États-Unis), Eurofins Scientific (France), SYNLAB International GmbH (Allemagne), HU Groups Holdings, Inc. (Tokyo), Sonic Healthcare (Australie), ACM Global Laboratories (Inde), Amedes Holding GmbH (Allemagne), LifeLabs (Canada), Abbott (USA . USA), Charles River (USA), Siemens Healthineers AG (Allemagne), BioReference Laboratories, Inc. (États-Unis), NeoGenomics Laboratories, Inc. (États-Unis), KingMed Diagnostics (Chine), Genomic Health (États-Unis) et ARUP Laboratories (États-Unis)

Dynamique du marché des services de laboratoire clinique

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Cibler la charge de morbidité

Le fardeau croissant des maladies cibles, notamment la tuberculose, la diphtérie, la polio et la rougeole, entre autres, constitue l’un des principaux facteurs de croissance du marché des services de laboratoire clinique.

Cadre réglementaire strict

L’augmentation de la demande de services de laboratoire répondant aux normes réglementaires accélère la croissance du marché.

Augmentation des investissements

L’augmentation des investissements publics-privés et du financement de la recherche et des subventions pour développer des procédures de test de laboratoire innovantes influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’adoption de plateformes de pathologie numérique élargit les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation de la préférence pour les bilans de santé complets proposés par les laboratoires cliniques élargira encore le marché.

Restrictions/Défis

D’autre part, la pression sur les prix à laquelle sont confrontés les payeurs et les prestataires de soins de santé et le passage du diagnostic en laboratoire aux procédures de test à domicile ou au point de service devraient entraver la croissance du marché. De plus, les préoccupations du public liées à la sécurité et à la confidentialité des données devraient défier le marché des services de laboratoire clinique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Portée du marché mondial des services de laboratoire clinique et taille du marché

Le marché des services de laboratoire clinique est segmenté en fonction de la spécialité, du fournisseur, de l’application et du type de service. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Spécialité

dans les tests de chimie clinique.

tests d’hématologie

tests de microbiologie

tests d’immunologie

Tests de toxicomanie

tests de cytologie

test génétique

Sur la base de la spécialité, le marché est segmenté en tests de chimie clinique, tests d’hématologie, tests de microbiologie, tests d’immunologie, tests de toxicomanie, tests de cytologie et tests génétiques.

Le fournisseur

Laboratoires indépendants et de référence

laboratoires hospitaliers

Laboratoires dans les cabinets médicaux et infirmiers

En fonction du fournisseur, le marché est segmenté en laboratoires indépendants et de référence, en laboratoires hospitaliers et en laboratoires de médecins et de cabinets infirmiers.

Demande

Services liés à la découverte de médicaments

Services liés au développement de médicaments

Services de laboratoire et de chimie bioanalytique

Services de tests toxicologiques

Services liés à la thérapie cellulaire et génique

Services liés aux essais cliniques et précliniques

Autres services de laboratoire clinique

Sur la base des applications, le marché est segmenté en services liés à la découverte de médicaments, services liés au développement de médicaments, services de chimie de laboratoire et services bioanalytiques, services de tests toxicologiques, services liés à la thérapie cellulaire et génique, services liés aux essais cliniques et précliniques et autres services de laboratoire clinique.

Type de service

Services de tests de routine

Services ésotériques

Services d’anatomie pathologique

