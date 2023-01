La taille du marché des services de gestion de crise en France et dans le monde connaît une croissance incroyable en 2030

Le marché des services de gestion de crise devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 18,5 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Des activités telles que les prêts, les paiements, les transferts d’argent internationaux, les finances personnelles, le financement par actions et les assurances sont quelques-unes des activités dans lesquelles les services de gestion de crise sont utilisés. Avec l’aide des services de gestion de crise, les services financiers dans l’industrie ont augmenté, protégeant la réputation de l’entreprise et fournissant également des dommages aux employés en termes de santé des employés et de sécurité publique en général.

Des préoccupations telles que le vol de données et la cybersécurité sont quelques-uns des facteurs qui limitent la croissance du marché. D’autre part, dans des pays tels que l’Australie, la Chine, l’Inde, Singapour et la Corée du Sud, les services de gestion de crise BFSI ont la possibilité d’élargir et de développer leurs offres. L’amélioration de l’expérience client vis-à-vis des produits et services financiers disponibles devrait offrir des opportunités rémunératrices pour l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché des services de gestion de crise :

Marché mondial des services de gestion de crise, par composant

Solution

Prestations de service

Marché mondial des services de gestion de crise, par taille d’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Marché mondial des services de gestion de crise, par type de déploiement

Sur site

Nuage

Marché mondial des services de gestion de crise, par application

Reprise après sinistre et continuité des activités

Gestion des risques et de la conformité

Communication de crise

Gestion des incidents et réponse

Autres

En fonction de la région, le marché des services de gestion de crise a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2021, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des services de gestion de crise, suivie de l’Europe.

Marché des services de gestion de crise, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché Service de gestion de crise:

Stratégies 4C

Everbridge

Solutions logicielles ARUC

lien

IBM, MetricStream Inc.

LogicGate, Inc.

Caboche

Groupe CNC

Institut SAS Inc.

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies sur le marché avec une part de marché importante

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché des services de gestion de crise fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des services de gestion de crise couvre une analyse complète sur: