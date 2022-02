La taille du marché des services de dépistage de l’emploi atteindra 6 390,09 millions de dollars d’ici 2028

Un grand nombre d’industries à travers le monde sont actuellement stimulées par le marché de l’emploi axé sur les candidats, où les entreprises souhaitent réduire les ratios temps-embauche. Étant donné que les retards d’embauche ont un impact sur une organisation à la fois en termes de temps et de coût. De nos jours, les entreprises se disputent les meilleurs candidats et mettent donc davantage l’accent sur la création d’une expérience d’intégration positive, qui comprend également le processus de vérification des antécédents des employés.

Valeur de la taille du marché en – 4 191,94 millions de dollars américains en 2020

Valeur de la taille du marché de – 6 390,09 millions de dollars américains d’ici 2028

Taux de croissance – TCAC de 5,51 % par rapport à

la période de prévision 2021-2028 –

Année de référence 2021-2028 – 2021

Nombre de pages – 231

Non Tableaux – 137

Nombre de graphiques et de figures – 89

Données historiques disponibles – Oui

Segments couverts – Services, industrie d’utilisation finale et taille de l’organisation ; et géographie

Portée régionale – Amérique du Nord ; L’Europe ; Asie-Pacifique; L’Amérique latine; Portée des pays MEA

– États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine

Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Les mégadonnées font référence aux données recueillies auprès de grands groupes. Internet a été l’un des principaux facteurs à l’origine de l’application du Big Data sur le marché de la sélection des employés. Internet a permis aux sites de réseaux sociaux, aux moteurs de recherche, aux spécialistes du marketing et à d’autres sources de collecter facilement d’énormes quantités d’informations sur les employés. Les informations collectées à partir des mégadonnées peuvent être utilisées par les entreprises pour créer des programmes de bien-être des employés, améliorer leurs politiques de soins de santé et améliorer les promotions internes. Selon l’American Statistical Association (ASA), 53 % des départements RH utilisent le Big Data pour prendre des décisions stratégiques en matière de recrutement et de sélection et de gestion des talents et des performances.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des services de dépistage d’emploi

Le ralentissement économique qui en a résulté, dû à la pandémie de COVID-19, a entraîné une augmentation du nombre de candidats au chômage dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, le nombre de candidats au chômage a atteint 20,5 millions en mai 2020 contre 6,2 millions en février 2020. En conséquence, en 2020, le taux de chômage est passé de 3,8 % en février à 13,0 % en mai dans le NOUS. La hausse du taux de chômage s’est également poursuivie en avril 2020 avec 14,4%. Cependant, après le troisième trimestre de 2020, le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis a commencé à baisser, ce qui déclenche la normalisation progressive des activités économiques dans le pays. Cela a entraîné une augmentation de la demande de produits et de services dans toute la région. De plus, avec l’amélioration des campagnes de distribution et d’administration des vaccins, les États-Unis ont connu une augmentation plus que prévu des offres d’emploi en février 2021. Selon les données publiées par l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation du travail (JOLTS), le nombre d’offres d’emploi est passé à 7,4 millions en mars 2021, contre 7,1 millions en février 2021. Néanmoins, le marché du travail a encore un long chemin à parcourir avant de reprendre son statut fin 2019. Le taux d’embauche aux États-Unis est passé de 3,8 % en février 2020 à 4 % en février 2020. Ainsi, malgré la forte baisse des deux premiers trimestres de 2020, le marché des services de sélection d’emploi en Amérique du Nord a commencé à connaître une croissance substantielle alors que l’économie de la région commençait à se relancer. retour à la normale, entraînant une accélération des processus d’embauche dans tous les secteurs. le marché du travail a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver son statut de fin 2019. Le taux d’embauche aux États-Unis est passé de 3,8 % en février 2020 à 4 % en février 2020. Ainsi, malgré la forte baisse des deux premiers trimestres de 2020, le marché des services de sélection d’emploi en Amérique du Nord a commencé à connaître une croissance substantielle alors que l’économie de la région commençait à se relancer. retour à la normale, entraînant une accélération des processus d’embauche dans tous les secteurs. le marché du travail a encore un long chemin à parcourir avant de retrouver son statut de fin 2019. Le taux d’embauche aux États-Unis est passé de 3,8 % en février 2020 à 4 % en février 2020. Ainsi, malgré la forte baisse des deux premiers trimestres de 2020, le marché des services de sélection d’emploi en Amérique du Nord a commencé à connaître une croissance substantielle alors que l’économie de la région commençait à se relancer. retour à la normale, entraînant une accélération des processus d’embauche dans tous les secteurs.

Augmentation de la main-d’œuvre mobile et des emplois immigrés en raison de la mondialisation

La mondialisation a entraîné un afflux important d’immigrants d’emploi principalement dans les pays très avancés du monde à la recherche de meilleurs niveaux de vie ainsi que de meilleures opportunités d’emploi. Selon les statistiques du gouvernement américain, le nombre total de travailleurs immigrés dans le groupe d’âge de 16 à 65 ans est passé à 5,7 millions au premier semestre de 2014. Il y a eu un afflux accru d’immigrants dans des emplois peu qualifiés ainsi que emplois hautement professionnels dans les pays développés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et du Canada. Ménages privés, fabrication de textiles, de vêtements et de cuir ; agriculture; technologie de l’information Des secteurs tels que les produits informatiques et électroniques et les services administratifs et de soutien connaissent une augmentation du nombre d’immigrants. Les immigrés espiègles présentent un risque pour la sécurité de l’organisation et même parfois du pays. Les pays connaissant un nombre plus élevé d’immigrations à la recherche d’un emploi ont établi diverses réglementations et conditions préalables pour les candidats. En 2017, environ 29 millions d’immigrants travaillaient ou cherchaient du travail aux États-Unis, ce qui représente environ 17 % de la population active civile totale.

• En 2021, Insperity, Inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions de ressources humaines et d’efficacité commerciale pour les meilleures entreprises américaines, a annoncé un partenariat de transformation numérique avec Salesforce, un leader mondial du CRM.

• En 2020, Accurate Background, LLC, l’un des principaux fournisseurs de vérifications d’antécédents conformes, de dépistage de substances et de santé et de vérifications du formulaire I-9, a signalé qu’il avait ajouté de nouveaux services à son programme COVID-19 pour aider les entreprises à embaucher et à prospérer pendant la pandémie.

